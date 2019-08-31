Китаянка стала первой в истории страны чемпионкой мира. Чжан хватило 42 секунд

Джессика Андраде казалась случайной чемпионкой, сегодня её нокаутировали меньше, чем за минуту в Китае.

Последний турнир перед знаковым UFC 242 в Абу-Даби американская лига провела также на выезде. Шоу в Китае возглавила местная Чжан Вейли, а её соперницей стала чемпионка в минимальном весе Джессика Андраде. Бразильянка проводила первую защиту титула, который (во многом благодаря удаче) она отобрала у Роуз Намаюнас эффектным броском.

Убойный бросок девчонки! Американская чемпионка и понять ничего не успела Бразильянка Джессика Андраде вырвала бой и титул нестандартным нокаутом. Так пытались победить даже Фёдора Емельяненко, но он устоял.

В том поединке Андраде до самого момента, когда ей повезло «вырубить» соперницу амплитудным суплексом, в одну калитку уступала Намаюнас. И если бы та была чуть внимательнее, то ей бы сегодня ехать в Шеньчжень…

Потому многие ожидали, что промоушен даст Роуз возможность провести незамедлительный реванш с Джессикой, однако, как говорят, литовка сама не захотела спешить с возвращением в октагон. В итоге боссы UFC решили отдать чемпионский бой у «соломинок» турниру в Китае, прошедшему в последний день лета, и местной Чжан Вейли, ведшей на тот момент трёхматчевую победную серию.

Чжан получила свой шанс неожиданно для многих, но сама, кажется, оказалась готовой к этому дню. Андраде выиграла пояс, когда её соперница, тогдашняя чемпионка Намаюнас сама приехала домой к ней, претендентке из Бразилии. Теперь Джессика исполнила тот же самый жест в отношении Вейли и приехала возглавить кард, закрывающий летнюю программу боёв UFC.

К сожалению для Андраде, она слишком хорошо повторила последние действия своей предшественницы. И так же, как Намаюнас, Джессика отдала пояс претендентке, проиграв досрочно на чужой земле. Бразильянка, в отличие от американки литовского происхождения, не выстояла и раунда. Китаянка не смутилась от стартового натиска соперницы и встретила ту настолько жёсткой серией ударов коленями и руками, что крепкая Андраде не выдержала уже на 42 секунде от начала.

Россиянин казахского происхождения Дамир Исмагулов одержал третью подряд победу в UFC. В этот раз экс-чемпион M-1 одолел Тиагу Моизеса из Бразилии и сделал весомую заявку на бой с топом. Другой россиянин в карде китайского турнира, дебютант Абсолютного бойцовского чемпионата Хадис Ибрагимов свой первый поединок на новом месте работы, к сожалению, проиграл — Да Юн Джану из Южной Кореи.