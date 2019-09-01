Русский Витязь провёл не самый лучший бой. От этого успех в Лондоне ещё важнее.

Поветкин сломал систему: победил Фьюри в Англии и снова может побиться за пояс

31 августа на O2 в Лондоне прошёл большой вечер бокса, во главе которого предстояло выступить двум звёздам бокса с постсоветского пространства Александру Поветкину и Василию Ломаченко. Последний — был хедлайнером шоу, ему надлежало защищать два своих пояса (по версиям WBA и WBO) и завоёвывать один вакантный — WBC в поединке с местным Люком Кэмпбеллом.

Что касается Поветкина, то он прилетел в столицу Англии вернуть себя в элиту супертяжёлого веса. Александр планирует ещё один титульный забег, потому ему просто необходимо было побеждать Хьюи Фьюри, двоюродного младшего брата Цыганского Короля Тайсона Фьюри.

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24-летний англичанин получил, по сути, третий шанс подраться соперником околочемпионского уровня. Встречи с Кубратом Пулевым и Джозеффом Паркеру закончились для Фьюри неудачно. Считается, что с последним Хьюи смотрелся неплохо, но это — не самый большой подвиг для горячего проспекта.

Поветкин третий раз кряду подрался в Англии. Все три раза Витязь бился в сердце Туманного Альбиона с местными супертяжами, и теперь счёт во встречах с британцами — 2:1. Лишь прошлый вояж закончился для Александра неудачно: боксёр из России нокаутом уступил тогдашнему чемпиону мира по трём категориям Энтони Джошуа. А ранее — сам нокаутировал Дэвида Прайса.

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Поединок с Фьюри начался для Поветкина непросто. Александр не мог сблизиться с высоченным соперником, чтобы донести свои удары. Корявый британец постоянно вязал и не давал гостю почувствовать себя в ринге комфортно. Более того — сам Хьюи время от времени напрягал Александра тычками передней руки и, скорее всего, он был успешнее в наборе баллов.

Стоило учитывать, что в Англии у местных боксёров довольно непросто выигрывать по очкам. Близкие бои зачастую судятся в пользу «своих». А Фьюри и вовсе поначалу смотрелся предпочтительнее. При таком развитии боя сложно было всё сложнее рассчитывать на победу Поветкина, плюс многие ожидали, что Витязь может сдать функционально после середины поединка.

На деле вышло иначе. Вероятно, опытный супертяж (совсем скоро Поветкину исполнится 40) специально приберёг себя на концовку, но именно во второй половине схватки россиянин стал удачнее идти вперёд с атаками и доставать своими ударами оппонента. Особенно опасным получался правый кросс через переднюю руку, которым Александр заряжался ещё с самого начала боя, но доводить до цели начал примерно после пятого раунда.

Девятый и десятый отрезки встречи вышли тревожными для фанатов нашего бойца — словно восстановился в этот момент Фьюри. Но чемпионские раунды забрал в итоге Поветкин. Особенно хорош был Александр в заключительной трёхминутке. В целом, не сказать, что очередная победа Русского Витязя вышла какой-то особенно яркой, но её важность не стоит ставить под сомнения.

Да, Хьюи Фьюри — не самая большая звезда бокса, но это крепкий молодой и представитель дивизиона, и новый успех Поветкина доказывает, что он всё ещё готов выступать на высоком уровне. Возможно, Александру даже ещё раз удастся оспорить чемпионское звание, и третья попытка может оказаться той самой, решающей.