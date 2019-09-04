Нурмагомедов вышел на новый уровень популярности. Оно и понятно — последний год получился сверхудачным.

Как Хабиб жил после великой победы над Макгрегором? Стал героем России

Хабиб возвращается. Всё самое важное о главном бое года. LIVE Российский чемпион UFC подерётся с американским. Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье — на UFC 242, 7 сентября в Абу-Даби.

«Не просто орёл, а голодный орёл. Ведь только одна вещь делает тебя ленивым — это набитое брюхо. Но в моём случае это не так. Поэтому сначала мне придётся взлететь, а уже затем… За это время ничего не изменилось. Мы сделаем всё как обычно: вылетим на охоту и поймаем добычу», — в преддверии супербоя с Дастином Порье Нурмагомедов заметно соскучился по соперничеству в клетке.

Оно и понятно: почти год простоя с момента триумфа над Конором Макгрегором добавил мотивации российскому чемпиону. Который, к слову, отбывая дисквалификацию, времени зря не терял и продолжал укреплять свой и без того звёздный статус, не сходя с полос мировых СМИ.

Встречался с Путиным. А затем с Эрдоганом

После триумфа на UFC 229 Орлу пришли тысячи поздравлений. Самое ценное из них Нурмагомедов получил 10 октября в Ульяновске, где в рамках одного из форумов с ним пообщался президент России Владимир Путин. Глава государства иронично пожурил спортсмена за прыжок из октагона, попросив отца атлета не наказывать не совладавшего с эмоциями сына, а также пожелал Орлу дальнейших взлётов.

«Поздравляю тебя! Главную задачу ты решил — выиграл достойно и убедительно. Мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки. Однако если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты — мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить», — добавил Путин.

Позже в Стамбуле Нурмагомедов встретился с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, а также пересёкся с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Спортсмен и политик обменялись рукопожатием и парой приветственных фраз.

Угрожал расторгнуть контракт с UFC. Вступился за брата и Тухугова

Драка в Лас-Вегасе ой как аукнулась Хабибу: 9 месяцев отстранения вкупе с полумиллионным штрафом оставили не у дел не только Орла, но и членов его команды. Ведь в потасовке также приняли участие Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов, сроки отстранения которых составили год.

«Они прыгнули за мной, и их наказали. Пока они не выйдут в октагон, я выходить на бои не собираюсь!» — выдвинул ультиматум россиянин, сразу оплатив штрафы партнёров.

И давление на руководство промоушена дало плоды: UFC прогнулся под Хабиба, скостив сроки дисквалификации членам команды Орла ради поединка Хабиба 7 сентября на турнире UFC 242 в Эмиратах.

Большой дагестанский босс. Как Хабиб с друзьями прогнул под себя Америку Дисквалификации Нурмагомедова и Тухугова закончатся только в октябре, но они подерутся 7 сентября. Как они умудрились?

Проделал колоссальную работу со СМИ. В нужный момент поддержал Эль Кукуя

Сколько же интервью дал Хабиб за последнее время! Газеты и журналы, интернет-порталы, ТВ и радиоэфиры — о Коноре, Сен-Пьере, Мейвезере было сказано не один раз, как и о планах на будущем, ценностях и своей роли в истории истории.

Одними же из самых приятных слов для всех поклонников ММА стала позиция Орла относительно срывавшегося четыре раза боя против Тони Фергюсона, в тот момент испытывавшего большие проблемы со здоровьем.

«Дай бог ему здоровья и удачи. Спорт – это спорт, а семья – это семья. Пусть возвращается скорее. Непривычно видеть человека, у которого столько побед подряд в UFC, в таком состоянии… Можно сказать, на обочине. Значит, это его испытание, и он должен его пройти. У каждого свое испытание: кто-то деньгами болен, кто-то пьет, у кого-то звездная болезнь, а кто-то только стал чемпионом, и ему теперь некогда тренироваться. Пускай проходит свое испытание и возвращается», — даёт надежду болельщикам Нурмагомедов.

Самый опасный соперник Хабиба, кажется, потерял рассудок Тони Фергюсон крушит дом, а его семья обращается в полицию. Что происходит со звездой UFC?

Продолжал перебранки с Конором, по весне оскорбившим мусульман

— Твоя жена — полотенце, приятель.

— Ты просто насильник. Ты лицемер, который не способен отвечать за свои поступки. Справедливость найдёт тебя. Ещё увидимся.

— Поворот сюжета: под этим полотенцем коза.

— Если думаешь, что можешь оскорблять чужую религию и быть в безопасности — ты ошибаешься!

Вот так выглядит обычная перебранка Хабиба с Конором. Взаимные, не знающие со стороны Макгрегора табу оскорбления не перестают подбрасывать темы спортивной прессе, не давая утихнуть одному из самых принципиальных противостояний в истории мировых смешанных единоборств.

Не мог не прокомментировать Хабиб и нападение Макгрегора на пожилого мужчину в баре Дублина.

«Такие люди должны сидеть в тюрьме. У этого парня нет уважения. Да, он делал хорошие вещи для спорта, но сейчас он спятил. Властям нужно разобраться с ним… Я очень зол из-за этого видео. Сегодня он ударил старика, а что будет завтра?!

Могу представить, как много новостей было бы, если бы на его месте был я. Это очень плохой поступок. Это недопустимо! Как к такому относится правительство в Ирландии? Почему он без проблем получает визу в США? Такие люди должны сидеть в тюрьме», — негодовал Орёл, всё так же желающий подраться с ирландцем при любой возможности.

«Это никогда не закончится. Мы должны побить команду Конора». Хабиб — о вражде Нурмагомедов готов биться с Макгрегором на улице. Возможно ли устроить встречу в Абу-Даби?

Намекнул на реванш с Макгрегором, пообещав отправить команду ирландца в больницу

Прочитайте строчки ниже. Это прежний Хабиб! Тот самый, люто ненавидящий не только Печально Известного, но и всю его команду.

«В октябре эта история не закончилась. Недостаточно просто побить кого-то. И я говорил не только о Коноре — мы должны побить всю его команду. Я именно об этом думал перед боем и говорил это своим ребятам: мы выходим на войну, а не на бой…

Думаю, это никогда не закончится. Никогда! Если мы где-то встретимся с Макгрегором, то, даю сто процентов, подерёмся. Неважно, отправится ли из нас кто-то после этого в тюрьму, — я ничего не боюсь. Он и его команда поедут в госпиталь, мы — в полицию», — высказывался Нурмагомедов в последнем громком интервью.

И пускай сам Орёл не заинтересован в проведении боя-реванша, несколько брёвен всё же достигли неугасающего костра слухов о дилогии.

Реванш Конора с Хабибом всё ближе. А нужен ли он? Спортивный принцип vs шоу для миллионов.

Занимался благотворительностью

Незадолго до Нового года Орёл захотел исполнить желания 10 поклонников в рамках акции «Письмо Хабибу».

В январе чемпион отобрал письма, которые ему больше всего понравились: Нурмагомедов помог молодым фанатам с ограниченными возможностями, исполнил мечты юных спортсменов и одарил ответом детей из детских домов.

Интересной историей стало общение спортсмена с юным фанатом, пообещавшим подарить Нурмагомедову свои кроссовки в случае победы над Макгрегором. Хабиб об обещании юноши не забыл:

«Ты где сам? Кроссовки нужны. У меня тоже есть для тебя подарок», — обратился к поклоннику атлет.

Помимо этого, Нурмагомедов с благотворительным визитом посетил Африку. Потратив, по информации иностранных СМИ, $ 1 млн, россиянин помогал нуждающимся в строительстве медицинских центров, школ и скважин для добычи воды.

Слава, религия, ценности. Билеты на бой Хабиба разлетелись за два дня продаж Нурмагомедов — звезда Востока, он за два дня обеспечил аншлаг в Эмиратах. Бой с Порье станет одним из самых кассовых в истории UFC.

Ходил на спортивные мероприятия. Сфоткался с Ди Каприо

В последнее время Хабиб ожидаемо стал завсегдатаем как крупных спортивных событий, так и небольших мероприятий. В октябре Орёл встретился с членами мотоклуба «Ночные Волки», которые подарили ему эксклюзивный мотоцикл, а также пожаловал в гости к махачкалинскому «Анжи», где в перерыве одного из матчей чемпионата России по футболу совершил круг почёта с чемпионским поясом UFC.

Чуть ранее на всё той же «Анжи-Арене» Хабиб выдал одну из самых известных фраз, которая теперь навсегда закрепилась за его прыжком из октагона в Лас-Вегасе. «Орлы в клетке не сидят! Я молил Аллаха, чтобы меня с этим придурком заперли в октагоне. Эта победа была нужна для нашего народа… Много неприятного показывают о Дагестане. Главное — чтобы мы были вместе и не делились на нации», — обратился к болельщикам Нурмагомедов.

Матч «Спартака», встреча хоккейного СКА в рамках КХЛ – везде Хабиб был долгожданным гостем. Как и на встрече Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль», где россиянину посчастливилось встретится с актёром Леонардо Ди Каприо и легендой итальянского футбола Джанлуиджи Буффоном.

Стал самым популярным спортсменом России. Попал на обложку Forbes

Хабиб за время простоя попадал в топ-рейтинги так же часто, как Макгрегор – в новости хроники.

В 2018 году россиянин вошел в список 500 самых влиятельных мусульман мира. В категории, отведённой для деятелей искусства и спорта, также были полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и четырёхкратный олимпийский чемпион Мо Фара.

Летом значимость фигуры Нурмагомедова признал и журнал Forbes. Издание назвало Хабиба самым успешным российским представителем шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет. На составление списка влияли доход участников (с июня 2018 по май 2019 года) и их популярность (упоминания в СМИ, запросы в поисковиках и количество подписчиков в социальных сетях) — позади осталась певица Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин.

Орёл залетел в Forbes. Как Хабиб стал самым успешным человеком в России Позади остались Ольга Бузова и Александр Овечкин.

А буквально на днях чемпион UFC в лёгком весе встал на третью строчку в рейтинге самых влиятельных мусульман России. Впереди лишь председатель президиума духовного управления мусульман и глава Совета муфтиев шейх Равиль Гайнутдин и первый президент Татарстана, советник республики Минтимер Шаймиев; позади же действующий глава Татарстана Рустам Минниханов и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Много путешествовал

Великобритания и Германия, Австралия, Ближний Восток и Африка – дел у Хабиба было хоть отбавляй. А частые перелёты он умело совмещал с тренировками и переговорами с промоушеном.

Подписал уйму рекламных контрактов. Соцсети в помощь

Возросшая известность принесла Орлу множество рекламных соглашений. Среди заключивших контракт о сотрудничестве с доминирующим чемпионом и владельцем самого популярного спортивного инстаграм-аккаунта в России (почти 16 млн подписчиков) — спортивная экипировка Reebok, энергетический напиток Gorilla, автомобильная марка Toyota.

И этот успех у партнёров принёс Хабибу колоссальную прибыль: по информации всё того же Forbes, доход 30-летнего атлета за последний год составил $ 11,5 млн.

Хабиб зарабатывает на порядок больше Порье, хотя дерётся реже. Почему так? Дастин – ветеран UFC, но американские хозяева компании любят его меньше, чем бойца из далёкого и чужого Дагестана.

Выпустил автобиографию. Успешно

Автобиография «#KhabibTime», вышедшая в продажу в конце 2018-го, на данный момент не является топ-бестселлером. Что, однако, не отменяет колоссальной популярности истории мальчика из Дагестана, любовью к спорту и целеустремлённостью вознесшего себя на спортивный олимп.

Вызывал Флойда Мейвезера на «бой непобеждённых»

Красивая история о поединке двух не знающих поражений звёзд боевых видов спорта так и осталась громким спортивным слухом.

«Флойд, где ты?» — писал Нурмагомедов в «Инстаграме».

Однако пока супербой Мейвезера с Орлом вряд ли стоит ожидать. Руководство UFC однажды почти потеряло главный актив (после сотен миллионов за поединок с Флойдом Макгрегора в октагоне пришлось ждать около двух лет) — снова на такую авантюру Дана Уайт уж точно не пойдёт.

«Поединка по боксу Хабиба с Флойдом не будет! Конечно, если Хабиб действительно хочет этого, то мы не можем поговорить, но мне совершенно не нравится эта идея. Пока мы с ним ничего не обсуждали, но ему стоит интересоваться защитой своего титула — вот на чём он должен сосредоточиться», — возвращал в нужное русло Хабиба президент UFC.

Мечтал о поединке с Сен-Пьером. Как и сам Джордж

«Встреча с Жоржем — бой мечты для Хабиба. Сен-Пьер тоже мечтает об этом противостоянии. Думаю, если Хабиб одержит победы в двух следующих боях, то президент UFC сможет пойти ему навстречу… В таком случае главный вопрос будет не в сумме гонораров, а в том, в какой весовой категории должен пройти этот бой», — отмечал менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

«Если я хочу сделать своё наследие великим, я должен победить Дастина Порье, Тони Фергюсона и Сент-Пьера. После этого я могу стать номером один в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий», — признавался и сам Хабиб.

Но палки в колёса вставило руководство промоушена: 37-летний ветеран, не выходивший в клетку с ноября 2017 года, когда на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке отобрал пояс у чемпиона среднего веса Майкла Биспинга, так и не дождался контракта на битву с Орлом и завершил карьеру. Но вернуться в спорт ведь никогда не поздно, правда? Спросите у Конора Макгрегора.

Жорж Сен-Пьер закончил карьеру. Вспоминаем его главные победы Величайший полусредневес в истории ушёл на пике.

Отчитал актёров за откровенный спектакль в Махачкале

Но не только спортивная сфера волнует спортсмена. В феврале Хабиб Нурмагомедов возмутился падением культуры и призвал запретить показ спектакля «Охота на мужчин», который, по словам бойца, в корне противоречил чести и достоинству народа Дагестана.

«Кто вообще несёт ответственность за это? Кто организовывает подобного рода мероприятия у нас, в Дагестане… Я ещё раз хочу отметить — у нас! Это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен. Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться», — недоумевал Хабиб.

В итоге большой общественный резонанс породил как сторонников, так и противников позиции Нурмагомедова.

Актёр Садальский — Хабибу: потребуй, чтобы вы не бегали в клетке полуголыми

Сами же актёры извинились за «возможное оскорбление постановкой жителей республики».

Не стал реагировать на критику Тактарова, назвавшего Орла «наместником бога в Дагестане».

Спустя почти год после шумного скандала Хабиба с певцами Тимати и Егором Кридом известный экс-боец ММА Олег Тактаров решил воскресить в памяти общественности отмену концерта Крида в Дагестане, против которого открыто выступил Нурмагомедов.

«Это была личная инициатива Хабиба, никто концерт Крида не запрещал. Он решил, что он может стать наместником бога в Дагестане. Человек всю жизнь тренировался, ничего не получалось, вдруг стало получаться, и ему показалось, что он избран Всевышним и может диктовать свои условия.

Я бы заступился за Крида. Но я написал, что не нужно лезть в эту тему, кому надо, те всё равно будут его слушать», — буквально на днях прошёлся по исчерпавшему себя инфоповоду Тактаров.

«Хабиб решил, что он избран Всевышним». Тактаров предъявил Нурмагомедовым Ещё недавно Олег ездил к ним в гости в Дагестан и был тронут тёплым приёмом… Абдулманап и сейчас просит людей не оскорблять Тактарова.

Досталось и Абдулманапу Нурмагомедову: отца чемпиона бывший боец обвинил в попытке вычеркнуть из истории спорта его достижения.

Реакция же Нурмагомедова-старшего на подобное заявление была чрезвычайно тактична и миролюбива.

«Большая просьба ко всем, нельзя отвечать на оскорбление дурак — сам дурак. Олег, конфликта у меня не было с тобой. Вы со своим тренером были у меня в гостях. Погостили, провели хорошо время и уехали. А теперь Фёдора, Хабиба и меня ты хочешь достать. Спасибо тебе за всё. Обращаюсь ко всем, не оскорбляйте Олега», — ответил Адбулманап Нурмагомедов за себя и за сына.

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Отсутствие реакции самого чемпиона UFC на разгоревшийся конфликт понятно – мысли Хабиба в настоящий момент совсем о другом. Впереди завершающий этап весогонки, несколько предтурнирных мероприятий и долгожданный выход в октагон забитой под завязку арены в Абу-Даби… До UFC 242 и главного боя года осталось меньше недели.