Нурмагомедову за три дня нужно согнать ещё 6 кг. Сейчас в его шкуре не пожелаешь оказаться даже заклятому врагу. Выдержит ли Хабиб?

Хабиб дошёл до крайней степени мучений. Однажды он так чуть не потерял почки

До боя Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье на UFC 242 остаётся три дня. На кону в нём титул неоспоримого чемпиона лёгкого веса по версии самой престижной ММА-организации мира. Сегодня этот статус за российским бойцом, а представителю США принадлежит временный титул.

Хабиб возвращается. Всё самое важное о главном бое года. LIVE Российский чемпион UFC подерётся с американским. Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье — на UFC 242, 7 сентября в Абу-Даби.

Схватка Нурмагомедова с Порье станет не просто главным, но и, по сути, единственным по-настоящему крупным событием ближайшего номерного турнира UFC. Компания Дэны Уайта возлагает огромные надежды на свою новую большую звезду из России.

Да, на сегодня боец из Дагестана, очевидно, наладил режим предбоевой подготовки так, чтобы серьёзная потеря веса проходила под контролем. Последние два поединка Хабиб успешно укладывался в чемпионский вес (это когда лимит в 70,3 килограмма нельзя «растянуть» на лишние пару сотен граммов), после чего успешно и интенсивно отработал лучшие в карьере восемь с половиной раундов.

Источник: Нурмагомедову надо сбросить 6 кг до взвешивания перед боем с Порье

Однако история знает не один случай, когда Нурмагомедов имел серьёзные проблемы со сгонкой веса. И сейчас они всплывают в памяти, ведь по информации, пришедшей сегодня из Абу-Даби, Нурмагомедову осталось «убрать» ещё 6 килограммов, чтобы уложиться в лимит лёгкой весовой категории.

Сгонка веса представляет собой изнурительный, дикий с виду и чуть ли не самый вредный для здоровья бойца процесс. Задача атлета в период весогонки — буквально выжать из организма максимум влаги за минимум времени: показать нужные цифры необходимо на церемонии раннего взвешивания — примерно за 35-40 часов до выхода в октагон. Для этого используются тренировки в плотно закрытых костюмах, сауна в одежде и специальные ванны.

«Ещё пара человек умрёт, тогда, может, что-то изменится» Спортивный врач и тренер бойцов ММА объясняют, что такое экстремальная сгонка веса на примере одного полуживого бразильца.

Период сгонки составляет порядка двух-трёх дней, а до него боец проходит несколько недель строгой диеты. Так, Нурмагомедов, чья масса в межсезонье по разным данным составляет около 85 кг, во время тренировочного лагеря, по словам его отца и тренера Абдулманапа, весит около 80, а сгонять начинает с отметки в 77-78 кг. То есть можно сказать, что на сегодня в лагере Хабиба всё идёт относительно по плану. Но ведь Орёл далеко не всегда был эталоном надёжности, что ранее ему любил предъявлять Макгрегор.

Толкнул соперника, который не пожал ему руку

Впервые в UFC россиянин не успел «высушиться» до нужной комплекции за сутки до встречи с бразильцем Абелем Трухильо. На официальной церемонии взвешивания при объявлении его весовых показателей Хабиб с досадой развёл руки, а после подошёл к сопернику и толкнул его.

Позже Орёл рассказывал, что столь грубую его реакцию спровоцировал сам бразилец. Дескать, Нурмагомедов ещё до встречи с Трухильо на «вешалке» подошёл к бразильцу в подтрибунке и попытался извиниться за лишние граммы, но Абель отказался их принимать и не захотел жать Хабибу руку. С кавказцами так лучше не делать. Через сутки после этого Нурмагомедов поставил на Трухильо рекорд UFC по количеству тейкдаунов за бой (21).

Разделся догола, чтобы сделать вес

Впервые с представителем лучшей десятки рейтинга легковесов — американцем Пэтом Хили — Хабиб побился через четыре месяца после «разноса» Трухильо. И снова имел серьёзные проблемы с весом перед выступлением.

Тогда Нурмагомедову пришлось раздеться догола на церемонии взвешивания, чтобы грамм в грамм вписаться в категорию и не платить второй подряд штраф за несоответствие лимиту дивизиона. Который, к слову, составляет 20 процентов от гонорара.

Хабиб уничтожил Хили спустя сутки после того, как едва согнал вес. И снова выглядел превосходно: прессинговал соперника 15 минут боя, бил его в стойке, бросал и клинчевал. В общем, работал на максимуме, словно ещё вчера его здоровью ничего не угрожало.

Нурмагомедов одержал ту победу 21 сентября 2013-го. До следующих проблем со сгонкой осталось три с половиной года.

Чуть не «убил» почки

4 марта 2017-го Хабиб впервые добрался до титульного боя. На UFC 209 он должен был подраться со вторым самым страшным ночным кошмаром всех легковесов Тони Фергюсоном. Та попытка устроить поединок Орла с Эль-Кукуем стала третьей из четырёх на данный момент. И тогда, к сожалению, был черёд россиянина «слететь» со встречи.

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В последние минуты перед ранним взвешиванием стало понятно, что Нурмагомедов вышел за границы, заложенные природой в его организме. Жидкость перестала покидать тело Хабиба, когда до заветной цифры оставалось убрать пару кг, и Орёл вместо октагона отправился в госпиталь. Тогда говорилось, что россиянин почувствовал резкую боль в печени. Позже в прессе появлялась информация о проблемах с почками, на решение которых Хабиб потратил несколько месяцев и вернулся в дело лишь в конце того года. Сам Нурмагомедов позже признался, что не помнит, как гонял вес в ту ночь — настолько плохо ему было на пике весогонки.

В этот раз Нурмагомедов подходит к бою после трёх кряду успешных выступлений и достаточно долгого для планомерной подготовки перерыва в выступлениях. Это успокаивает на фоне неприятных воспоминаний, но в профессиональном спорте на таком уровне, к сожалению, возможно всё. А уж проблемы со здоровьем — вечные спутники лучших атлетов планеты. Так что нужно быть готовым ко всему и приготовиться болеть за своих кумиров при любом раскладе.