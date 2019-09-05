Гроза чемпионов. Порье готов устроить Хабибу взбучку, как делал это с другими

Хабиб возвращается. Всё самое важное о главном бое года. LIVE Российский чемпион UFC подерётся с американским. Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье — на UFC 242, 7 сентября в Абу-Даби.

Бой «мальчишек». Порье уничтожил будущего чемпиона

Соперник: Макс Холлоуэй

Где/когда: UFC 143 (4 февраля 2012)

«Тогда мы были мальчишками… Много времени прошло с тех пор. Макс, на которого вы смотрите сейчас, отправил бы того 20-летнего Макса на кладбище, а потом бы посещал каждый день по выходным», — вот как вспоминает о том проигрыше Холлоуэй.

В далёком феврале 2012-го бойцы и правда выглядели юнцами. Причём если 23-летний Дастин по телосложению хоть как-то напоминал свою нынешнюю версию, то худоба его соперника не могла не броситься в глаза: гаваец выглядел заметно меньше оппонента, что и сказалось на итоговом результате. Сдача уже в дебютном раунде поединка после тотального доминирования в партере и безупречного рычага локтя принесла Порье первую победу над будущим королём полулёгкого дивизиона UFC.

«Сломался сам Петтис, а не рёбра»

Соперник: Энтони Петтис



Где/когда: UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis (11 ноября 2017)

К бою в Норфолке Порье подошёл в статусе андердога: слишком уж много надежд возлагалось на бывшего чемпиона лёгкого дивизиона Энтони Петтиса, боем ранее вернувшегося в родной вес.



Однако Дастин посрамил прогнозистов, камня на камне не оставив от Шоутайма. Тейкдауны и работа локтями превратили самоуверенного Петтиса в тренировочную грушу. В третьем раунде Энтони «постучал» из-за болей в боку, однако Порье выдвинул другую версию сдачи соперника.



«В большей степени он сломался сам, а боль от сломанных ребер тут ни при чём… Подобные кровавые схватки, собачьи бои мне по душе. Вот почему я дерусь. Ради таких боёв я просыпаюсь рано утром на пробежку и заставляю себя двигаться дальше, потому что я люблю драться. Когда это происходит, я просто счастлив, что стал участников такого драйва. Толпа сходила с ума каждый раз, когда мы менялись позициями — было весело!» — наслаждался триумфом Бриллиант.

Бриллиантовая рука

Соперник: Джастин Гэтжи



Где/когда: UFC on Fox: Poirier vs. Gaethje (14 апреля 2018)

Не менее зрелищным получился и следующий выход Бриллианта в октагон, где ему противостоял желавший реабилитироваться за первое поражение в профессиональной карьере Джастин Гэтжи.



Однако, как и в проигранном поединке с Альваресом, зрелищный ударник напоролся на те же грабли. Наплевав на защиту Гэтжи с первых минут пошёл напролом, за что и поплатился в самом дебюте четвёртого раунда. Бриллиант нашёл лазейку в ударной тактике соперника и, воспользовавшись лоукиком Джастина, потряс того мощным боковым… Добивание не заставило себя долго ждать.



К слову, сам Гэтжи уже поддержал своего бывшего оппонента, пожелав тому победить доминирующего чемпиона из России.



«Да, я не вижу особых шансов у Порье… Хабиб сразу повалит его или заставит бороться у сетки. В общем, он будет делать то, что делает обычно.



Однако Дастин невероятно атлетичен! А его мотивация сейчас зашкаливает. Думаю, этот бой будет более близким, чем многие думают. Дастин очень хорош: он побил меня, поэтому я надеюсь, что он и Хабиба побьет», — делится ожиданиями американец от боя 7 сентября.

Развязка скандальной дилогии

Соперник: Эдди Альварес



Где/когда: UFC on Fox: Alvarez vs. Poirier 2 (28 июля 2018 г.)

Ремейк этого противостояния был ожидаем. Равный первый бой на UFC 211 был омрачён эпизодом, когда Альварес наносил из недопустимой позиции по Порье удары коленями в голову. Бою присвоили статус «no contest» (несостоявшийся).



О том скандальном поединке ММА-сообщество вспоминало совсем недавно в контексте новости о том, что президент UFC Дэна Уайт вступил в переговоры с Атлетической комиссией штата Невада дабы отменить звезде промоушена Джону Джонсу единственное в карьере поражение.

Тогда Bones использовал при добивании запрещённый удар «12 на 6».

Допингисту и скандалисту №1 отменят единственное поражение. Джонсу можно всё Лучший боец своего поколения проиграл лишь раз — глухонемому парню, которого уже давно уволили из UFC.

Так или иначе, чуть больше чем через год встреча Бриллианта с экс-чемпионом повторилась. И на сей раз битва закончилась в рамках правил: воспользовавшись ранней измотанностью оппонента, Порье провёл молниеносную комбинацию и забил уже лежачего Эдди.



Стоит отметить, что для Альвареса тот поединок стал последним под эгидой главного ММА-промоушена. Сейчас представитель США покоряет Азию, где после поясов Bellator и UFC хочет занести себе в актив еще и чемпионство в One.

Благословенный снова пал. Выше только Орёл

Соперник: Макс Холлоуэй



Где/когда: UFC 236 (13 апреля 2019 г.)

Завершение ещё одной дилогии ознаменовало собой пока главный триумф в карьере Бриллианта. Судьба спустя семь лет вновь свела Дастина Порье и Макса Холлоуэйя в клетке. Дорожки спортсменов пересеклись в Атланте, где «разборка мальчишек» уступила место поединку за временный титул чемпиона промоушена в лёгком весе и право стать следующим соперником чемпиона дивизиона Хабиба Нурмагомедова.

В отличие от первой встречи, встреча продлилась все пять раундов и стал украшением не только апрельского вечера боёв, но и всего 2019 года в целом. 165 ударов против 150, окровавленный Благословенный и истошный крик Бриллианта с поясом на теле после победы единогласным решением судей – так Порье начинал выслеживать Орла.

Хабиб узнал имя нового соперника. 7 сентября он подерётся с Порье Порье завоевал временный титул, а настоящий пояс пока принадлежит Нурмагомедову.

«Не собираюсь ничего забирать у Дастина. Он победил чемпиона мира, теперь он – чемпион мира, а временного попросту нет. Есть Порье – вот настоящий чемпион!» — поздравил Благословенный победителя. Но вот согласен ли с Максом Хабиб Нурмагомедов? Узнаем уже в субботу вечером.