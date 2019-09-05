До трёх лет. Как в Америке наказывали российских бойцов

Хабиб возвращается. Всё самое важное о главном бое года. LIVE Российский чемпион UFC подерётся с американским. Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье — на UFC 242, 7 сентября в Абу-Даби.

7 сентября 2019 года в Абу-Даби состоится долгожданный турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В первую очередь он ознаменуется возвращением после дисквалификации Хабиба Нурмагомедова, которому предстоит защищать пояс от посягательств Дастина Порье. Также в ОАЭ в клетку выйдет другой «провинившийся» россиянин Зубайра Тухугов. На этом фоне поговорим о всех самых знаковых отстранениях, коснувшихся российских бойцов в США.

Александр Шлеменко

Один из самых заслуженных российских бойцов, ветеран смешанных единоборств столкнулся со странной дисквалификацией в 2015 году, в промоушене Bellator. То был не лучший период в карьере Шлеменко. Дела во второй по популярности лиге шли не лучшим образом. В мае 2014 года он сначала проиграл бой Тито Ортису, а в сентябре менее чем за минуту уступил Брендону Хэлси и, таким образом, потерял титул чемпиона в среднем весе. На фоне чёрной полосы бой в феврале 2015 года с Мелвином Манхуфом было необходимо выигрывать ярко и убедительно. Шторм справился с этой задачей, красиво нокаутировав противника во втором раунде. Но всё самое интересное началось позже.

Через месяц стало известно, что взятая после боя допинг-проба Шлеменко дала положительный результат. В организме Александра была превышена концентрация тестостерона по отношению к эпитестостерону, а также был обнаружен анаболический стероид оксандролон. В результате боец получил беспрецедентную трёхгодичную дисквалификацию и штраф в $ 10 тыс.

Казалось, после такого о продолжении карьеры за океаном можно было бы забыть. Но россиянин не сдавался. Более того, он отказался пойти на признание вины, что помогло бы ему скостить отстранение о 9 месяцев. Шлеменко утверждал, что он никогда не принимал стимуляторов и решил обратиться в суд. При этом доводы Александра выглядели здраво. Он сетовал на отсутствие так называемой пробы В, разные результаты двух анализов пробы А и на наличие следов оксандролона в чистом виде, а не в виде метаболитов, как это бывает зачастую. Кроме того, Александр попытался обжаловать и сумму штрафа, которая превышала максимальную норму в 4 раза.

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Дело Шлеменко по неведомым причинам откровенно затягивалось. В итоге слушание прошло лишь в июле 2016 года. Суд постановил отменить трёхлетнюю дисквалификацию, подчеркнув, что Атлетическая комиссия не могла отстранить Шлеменко на такой срок, учитывая то, что его лицензия действовала один год, то есть до февраля 2016 года. Также Александр добился снижения суммы штрафа, но полностью оправдан всё же не был. После того скандала он провёл в Bellator три боя за следующие три года, всё чаще мелькая на российских турнирах. Шлеменко не раз сетовал, что американский промоушен задерживает развитие его карьеры и отбирает важные годы, не давая вольную. Отчасти, с этим можно согласиться. Сейчас Александру уже 35 лет. В последнее время он выступал на турнирах RCC, но боец не оставляет надежд получить контракт в UFC.

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Руслан Магомедов

История дисквалификации Руслана Магомедова — одна из самых странных, и, пожалуй, в данном случае вопросов к действиям USADA быть не должно. Магомедов, дебютировавший в UFC в 2014 году, поначалу прекрасно делал свою работу и завоевал три победы кряду. Казалось, Россия получила в лучшем промоушене мира перспективного тяжеловеса, но не тут-то было. С октября 2015 года он не появлялся в октагоне. Сначала этому мешали травмы, а осенью 2016 года его отстранили от выступлений из-за расследования по возможному применению запрещённых препаратов. Вина Руслана была доказана в феврале 2018 года, как следствие, он получил два года дисквалификации, большая часть которой пришлась на расследование дела. Но благополучного возобновления карьеры не случилось даже после истечения срока отстранения.

Сначала боец не смог прибыть на турнир из-за проблем с получением визы. А в 2019 году случился очередной допинговый скандал. Руслан провалил сразу две пробы. В организме спортсмена были обнаружены одновременно несколько анаболических стероидов. При этом через некоторое время он вовсе отказался от сдачи очередного теста. Всё это повлекло за собой пожизненную дисквалификацию со стороны USADA, что выглядело справедливо.

История наделала много шуму в США. Особенно её смаковал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, который, как известно, питает особую любовь к выходцам из Дагестана. Так, узнав о пожизненном бане для Магомедова, он на своей странице в «Твиттере» выложил совместное фото Зубайры Тухугова, Руслана Магомедова и Хабиба Нурмагомедова, отметив, что двое из бойцов, запечатлённых на фото уже попались на допинге.

Пока в карьере Руслана наступил простой. Что будет дальше, покажет время. Но в свои 32 года он вполне может рассчитывать на выступления на турнирах в России или Азии, думается, что японский Rizin был бы не против заполучить бойца с большим по тамошним меркам именем.

Хабиб и его команда

Дисквалификация Хабиба Нурмагомедова, без преувеличения, одна из самых громких в истории спорта в новейшей истории и, безусловно, самая громкая в мире единоборств. События, связанные с ней, свежи в памяти многих болельщиков. Тем более, её непосредственная причина была показана в прямом эфире и случилась на глазах миллионов телезрителей.

Речь о памятном турнире UFC 229. Тогда фаны MMA наконец стали свидетелями долгожданного противостояния — чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов защищал титул в бою с Конором Макгрегором. Той встрече предшествовал лютый трешток со стороны ирландца, который прошёлся не только по Хабибу, но и по его семье, команде и даже религии. Россиянин на первый взгляд стоически переносил непомерную агрессию Конора, но в глубине души все осознавали, что внутри Нурмагомедова закипал вулкан.

В ходе боя показалось, что Хабиб сумел направить злость в нужное русло. В тот вечер он деклассировал Макгрегора, добыв досрочную победу. Когда показалось, что всё худшее в этом противостоянии в прошлом, тот самый вулкан рванул.

Нурмагомедов совершил уже знаменитый прыжок из клетки и набросился на одного из членов команды Конора – Дилона Дэниса, который продолжал подначивать россиянина и непосредственно во время боя. В зале начался настоящий хаос. Команда Хабиба в лице Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова забралась в клетку и устроила конфликт с Макгрегором. Ненадолго эти двое даже были задержаны полицией. Награждение Хабиба поясом было сорвано, а концовка классного турнира испорчена.

На пресс-конференции после турнира президент Дэна Уайт во всеуслышание заявил, что Тухугов больше никогда не получит поединка в UFC. Реакция Хабиба была мгновенной, который заявил, что не выступит в лиге, пока там же не подерётся Зубайра.

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Позже дело ушло в юридическую плоскость. Продолжительное изучение всех его обстоятельств завершилось в январе 2019 года. Нурмагомедову была выписана дисквалификация сроком на 9 месяцев и огромный штраф в $ 0,5 млн. Другой боец UFC поучаствовавший в драке Зубайра Тухугов получил отстранение на год и должен был выплатить штраф в $ 25 тыс. Расходы Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, который также подвергся наказанию, взял на себя Хабиб.

К слову, отстранение Тухугова продлило его простой. Зубайра и без того не выходил в клетку с 2016 года. Тогда в его допинг-пробе были обнаружены следы остарина. Тот скандал и инцидент на турнире с Хабибом значительно затормозили карьеру Тухугова. Также добавим, что жёсткая позиция Нурмагомедова немного сократила срок дисквалификации Зубайры. Орёл подчёркивал, что не подерётся в UFC, пока бой не получит и его друг. Так что объединить их выступление в Абу-Даби было оптимальным решением.

Майрбек Тайсумов

Пожалуй, самая безобидная дисквалификация россиян за океаном произошла с Майрбеком Тайсумовым. По сути, он даже её и не заметил. В апреле 2019 года стало известно, что Тайсумов сдал положительный допинг-тест. Провальная проба была взята у Майрбека ещё в сентябре 2018 года, после турнира UFC в Москве, в организме спортсмена были найдены следы анаболического стероида – станозалола.

Сразу же было объявлено, что Тайсумову выписана дисквалификация на шесть месяцев, но в силу она вступила задним числом – 8 октября 2018 года. Таким образом, к моменту, когда новость о нарушении со стороны Тайсумова стала достоянием общественности, срок отстранения от боёв уже истёк. Во многом такое мягкое наказание объяснялось сотрудничеством Тайсумова со следствием USADA. К слову, возвращение Майрбека также ожидается на турнире в Абу-Даби.

Иван Штырков и Азамат Мурзаканов

Случай со Штырковым произошёл совсем недавно. Боец, которого в последние несколько лет пытались активно пиарить, подписал контракт с UFC в марте 2019 года. Скептики уже тогда отмечали, что спортсмен с едва ли не идеальным телосложением вряд ли пройдёт допинг-тест в лучшей организации мира. Дебютный бой в промоушене Иван мог провести в апреле на турнире в Санкт-Петербурге, но за сутки до встречи с Девином Кларком он снялся с турнира. По официальной причине из-за недомогания и дальнейшей госпитализации.

А уже через два месяца прогремел скандал. UFC и Штырков разорвали сотрудничество по обоюдному согласию.

«Российский боец Иван Штырков (15-0-1) и UFC расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Причиной решения стала возможная дисквалификация бойца из-за найденного в пробе допинг-теста запрещённого вещества для набора мышечной массы. Первый тест, взятый сразу после подписания контракта с UFC, не показал в организме запрещённых препаратов, но результат был атипичным», — говорилось в релизе пресс-службы клуба «Архангел Михаил».

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Позже Штырков признался, что в его организме были найдены следы болденона. По его словам, он применял его для реабилитации травмированного несколько лет назад колена. За использование препарата ему грозила дисквалификация на два года. Потому, с учётом такого запрета от USADA, боец решил не ставить на паузу карьеру. Вместо этого он пошёл по пути наименьшего сопротивления и подписал контракт с японским промоушеном Rizin и даже уже успел в нём дебютировать. К слову, в азиатской лиге достаточно лояльно относятся к применению запрещённых препаратов.

Схожая с историей Штыркова ситуация и у небитого Азамата Мурзаканова. Разница лишь в том, что тот решил не отказываться от мечты дебютировать в UFC. Весной 2017 года он подписал контракт с компанией Дэны Уайта, но уже осенью экс-боец АСВ провалил допинг-тест. В его организме также был обнаружен болденон, способствующий выработке тестостерона. Расследование длилось более полутора лет и по его результатам Азамата дисквалифицировали на два года. Большая часть срока отстранения истекла во время расследования, потому уже в сентябре Мурзаканов может вернуться в клетку. Посмотрим, не повторит ли он ошибок Руслана Магомедова.