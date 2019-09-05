Главный вопрос пятницы: сделает ли Хабиб вес? LIVE

Будьте на связи утром в пятницу, 6 сентября! Примерно в 8 утра мск Хабиб Нурмагомедов должен показать чемпионский вес в 70,31 кг, чтобы оставшиеся несколько десятков часов спокойно настраиваться на важнейший поединок года. Ранняя церемония взвешивания к UFC 242 стартует уже завтра утром!
Ранее у Орла случались проблемы с весом. Дело в том, что Нурмагомедов сбрасывает до 15 кг в течение пары месяцев (и около 7-8 кг (!) в последние пару суток до взвешивания), чтобы драться в лёгком дивизионе, потому вопросы о его сгонке всегда так часто звучат в преддверии его поединков.
Дастин Порье также считается немаленьким легковесом, но ему сгонка даётся проще. Раньше Бриллиант и вовсе дрался в полулёгком весе (до 66 кг), потому укладываться в лимит лёгкого дивизиона для него не представляется проблемой.
5 сентября
22:00. Российский боец ММА, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации американец Дастин Порье провели официальную дуэль взглядов. Запись можно посмотреть в «твиттере» MMA Junkie. Во время дуэли взглядов соперники проявили уважение друг к другу, обменялись рукопожатиями и попрощались перед уходом.
Нурмагомедов ещё ни разу не проигрывал в UFC. Российский боец во второй раз в карьере будет защищать чемпионский титул в лёгком весе. В октябре 2018 года он досрочно победил Конора Макгрегора с помощью удушающего приёма. С того времени Нурмагомедов не выходит в октагон.
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