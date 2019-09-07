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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
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23:00 Мск
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Как изменился Хабиб Нурмагомедов, фото молодого Хабиба

Хабиб Нурмагомедов
София Михайлова
«По-любому чёлка мне идёт». Как изменился Хабиб Нурмагомедов
Собрали для вас самые огненные фотки Орла. Пистолеты, топоры, медведи и прочие атрибуты молодости в Дагестане присутствуют.
Бокс/ММА / ММА 0

Чуть более чем через сутки, 7 сентября, в 23:00 мск в Абу-Даби российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выйдет в октагон с претендентом (или как его ещё называют — временным чемпионом) Дастином Порье. В преддверии главного события в мировых ММА мы решили вспомнить и показать путь Орла к вершине через фотоподборку его «инстаграма». Его Нурмагомедов ведёт с 2012 года, и сегодня страница Хабиба — самая популярная среди страниц всех самым популярных спортсменов России. Сегодня на чемпиона подписано 15,9 млн человек.

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Вот так выглядит первый пост Хабиба в «Инстаграме». Нет подписи, и качество оставляет желать лучшего. Зато в кадре помимо самого Нурмагомедова самый крутой тяжеловес того времени Кейн Веласкес. Впереди у бойцов семь лет совместных тренировок в зале АКА и настоящая дружба.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: www.instagram.com/khabib_nurmagomedov

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