Девушка уже была чемпионкой в России, а теперь отправилась покорять американскую лигу. Кто-то сомневается, что покорит?

Её зовут Лиана. Красотка, которая будет драться на разогреве у Хабиба

Уже сегодня в Абу-Даби состоится UFC 242, на котором чемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов попытается защитить свой пояс от притязаний временного чемпиона из США Дастина Порье. Вместе с Хабибом на турнире в ОАЭ подерутся и многие его соотечественники. На разогреве выступят Ислам Махачев, Майрбек Тайсумов, Шамиль Абдурахимов, Муслим Салихов, Зубайра Тухугов и Лиана Джоджуа. О последней мы и хотим рассказать.

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Джоджуа впервые выйдет в октагон UFC. Девушке из Грузии 24 года, ранее она выступала в промоушенах уровнем пониже, а в одном из них (Fight Nights) даже была чемпионкой.

Лиана представляет российский клуб «Ахмат» и немало поединков провела на территории нашей страны. Потому за неё будет особенно приятно поболеть на предстоящем турнире в Абу-Даби.

Девушка очень гордится своей родиной. Это видно на фото.

Лика с детства в спорте. Вот фото со старых соревнований по грепплингу. «Молодая такая», — пишет девушка под постом.

Лиана вообще не стесняется своего рода деятельности и спокойно показывает подписчикам последствия выступлений и тренировок бойца ММА.

Да и чего стесняться — синяки ведь заживают!

Лиана любит отдых у воды. В Абу-Даби уже после боя она сможет отлично расслабиться.

А пока все мысли о предстоящем поединке. На UFC 242 соперницей Лианы станет канадка Сара Морас. Джоджуа имеет все шансы отлично дебютировать в лучшей компании мира, ведь оппонентка идёт на чудовищной серии из трёх поражений. В то время, как у Лианы пять побед кряду.