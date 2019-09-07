«Если Хабиб будет махаться с Порье — он проиграет». Некоторые верят в Дастина

Уже через несколько часов Хабиб Нурмагомедов подерётся за титул неоспоримого чемпиона UFC в лёгком весе с американцем Дастина Порье. В соперника россиянина верят немногие, но кто-то всё же отдаёт ему шанс на победу. А вообще российские эксперты почти единодушно ставят на победу Хабиба.

Хабиб — Порье, главный бой года. Это нельзя пропустить! LIVE Осталось несколько часов. Турнир уже начался!

Вячеслав Василевский, экс-чемпион М-1 в среднем весе и один из самых весёлых и творческих наших бойцов:

— Порье, конечно, сильный боец, но его силы, техники и характера недостаточно, чтобы выиграть у Хабиба. Первый раунд, может, будет равным — пристрелка. К третьему Нурмагомедов подберётся и схватит соперника. Порье любит работать на дистанции, как и любой ударник. Но в этом противостоянии ударника и борца выиграет борец.

К тому же Хабиб довольно крупный легковес. Мы тренировались, и могу сказать, что он большой. Мы близки по комплекции, хотя я дерусь в среднем весе, а он — в лёгком. Для борьбы это очень важно, потому поставлю на Хабиба.

Егор Мехонцев, легенда российского любительского бокса и олимпийский чемпион:

— Хабиб — дагестанец, а значит, хорош в борьбе. Вот всё, что я знаю. Тот парень Порье силён в боксе, потому драться с ним в стойке — давать ему шанс на победу. Но если Нурмагомедов его схватит, тогда победа в кармане. А драться на руках незачем. Да, Хабиб тренирует бокс, бьёт по лапам, но это не его тема. Его — это борьба. Простая теорема. Заборет — выиграет, начнётся махаться — проиграет. Опасность проиграть есть, но только в боксе.

Алексей Кунченко, ещё один экс-чемпион М-1, ныне штурмующий полусредний вес UFC:

— Хабиб победит. У него обычная тактика, он стандартно действует. Если он завяжет борьбу, то Порье устанет. Скорее всего, так и будет проходить весь бой. Дастин не сможет нокаутировать нашего спортсмена, потому что это сделать трудно. Хабиб хорошо двигается, защищается от ударов. Он будет проходить в борьбу, доминировать, держать, добивать, где-то будет искать возможность задушить его. Если получится — задушит. Либо выиграет по очкам.



На данный момент Хабиб — главный спортсмен России. UFC — самая сильная организация в мире. Он является действующим чемпионом.

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Дмитрий Губерниев, русский голос биатлона:

— Хабиб — главный спортсмен России? Во всяком случае он конкурирует за то, чтобы быть главным. Конкуренцию ему сейчас могут составить хоккеисты прежде всего. Овечкин, Панарин, Бобровский. Футболистов такого калибра на данный момент мы не видим. Шипулин ушёл. Если брать суперзвёзд, то, может быть, Загитова. Но если брать популярность международную, то, безусловно, Хабиб.

Эдуард Вартанян, боец ACA, бывший временный чемпион ACB:

— Сейчас он самый популярный спортсмен России. Бесспорно. И да, Хабиб победит, уверен на 70-80%. По стилистике он очень неудобный для Порье боец, к тому же разные габариты. Будет разница в антропометрии. За Хабиба говорят его феноменальные тайминг и давление. Плюс Нурмагомедов никогда не был в нокдауне, а у Порье нет нокаутирующей мощи. Помешать Хабибу может случай, травма, рассечение, если придётся его снять с боя. Хабиб сильнее во всех аспектах.

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Валерий Газзаев, легендарный футбольный тренер ЦСКА и сборной России и депутат Госдумы РФ:

— Я не думаю, я знаю, что Хабиб выиграет! Да, соперник — парень непростой, но мастерство, честь, воспитание и поддержка целой страны обязательно помогут Нурмагомедову. Симпатии всей России на его стороне!

Николай Валуев, экс-чемпион мира по боксу:

— Хабиб победит, ему не привыкать побеждать.

Альберт Туменов, экс-боец UFC:

— Хабиб неудобен для Порье стилистически. Думаю, Хабиб победит, но Порье очень непростой соперник, намного выносливее, чем Конор Макгрегор. Я видел, как он тренировался, Порье — очень дисциплинированный, профессионал. Надо быть сконцентрированным. Но и Хабиб является для него неудобным соперником. На данный момент можно назвать Хабиба главным спортсменом России. Буду смотреть бой и болеть за него.

Алексей Папин, российский боксёр первого тяжёлого веса:

— Честно сказать, особо не видел боёв Порье, зато знаю, что Хабиб сможет затащить. Будем болеть за Хабиба. Наслышан, что Порье — хороший ударник. Все говорят, если Хабиб пойдёт с ним в ударку, то Порье его победит. Хабиб — хороший ударник. В бою с Конором он показал, что может не только бороться. Хабиб — хороший спортсмен и достойный сын своей страны. Вся страна гордится его победами.

Юрий Лоза, музыкант:

— Хабиб должен победить, но уверенным в этом быть нельзя. Против него выходит не мальчик для битья. В этом виде спорта одно неосторожное движение может всё решить. Сколько раз уже ставили на того же Фёдора Емельяненко, но пропускает один удар — и нет человека, а дальше уже добивают. В этом весе один пропущенный удар может всё решить. Да, Хабиб готов, он пойдёт в партер, но даже борцы проигрывали по неосторожности. Ему надо доказывать, у него запредельный настрой. Это может сыграть ему на руку, потому что, когда глаза горят, человека не свалить.