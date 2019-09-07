Браво, Хабиб! Великий чемпион задушил Порье и снова выпрыгнул из клетки

Нурмагомедов мог улететь в нокаут и попасть на удушение, но забрал потрясающую победу! Теперь его рекорд невероятен — 28-0!

Можно выдохнуть. Главное событие года в боях отгремело. Показалось, поединка Хабиба Нурмагомедова ждали в этот раз не меньше, чем год назад, когда Орлу предстояло достойно ответить главной звезде ММА за гадкие оскорбления, исторгнутые на глазах всего мира.

Хабиб пропустил жёсткий удар, но расправился с Порье! Это было очень красиво! Во втором раунде чемпионского боя с Порье за Хабиба Нурмагомедова стало страшно. Но он справился и сделал своё дело!

Тогда Нурмагомедов отомстил Конору за всё, а заодно и будто бы забрал его душу. С того самого вечера мы не видели Макгрегора в октагоне, зато его имя постоянно мелькало в криминальных сводках: сначала разбил фанату телефон, затем неприятная история с подозрениями в изнасиловании, а в конце списка (пока что) — эпизод с избиением пожилого мужчины в пабе за его нелюбовь к виски Proper Twelwe.

Движение вниз. Какой стала жизнь Макгрегора после поражения от Хабиба Конор скатывается, и это печально.

Теперь Хабиб притянул огромный интерес к своему бою лишь одним собственным именем. Ни Дастин Порье, о котором большинство россиян не знало до сегодняшнего поединка, ни семеро наших соотечественников в турнире, ни средний ко-мейн ивент Барбоза — Фельдер не могли наделить UFC 242 статусом события года. А Хабиб Нурмагомедов в качестве главной звезды шоу — мог.

Только представьте, какая ответственность следует за этим статусом. А ведь есть и другие факторы: впервые в UFC в углу Хабиба был отец Абдулманап Нурмагомедов, слепивший из Орла чемпиона, целая арена в Абу-Даби, построенная для этого шоу, друзья, за поединками которых пришлось смотреть из раздевалки, 35-градусная жара на арене, трансляция по Первому каналу на всю Россию, ну и опять-таки — статус главной звезды вечера, неоспоримого, непобеждённого и неуязвимого чемпиона. Хабиб показал, насколько он крепок ментально, когда спокойно вытерпел нападки Конора до боя и вышел в октагон с ним собранным, вдумчивым и по-хорошему злым.

Сразу после, правда, случился взрыв.

Как Хабиб жил после великой победы над Макгрегором? Стал героем России Нурмагомедов вышел на новый уровень популярности. Оно и понятно — последний год получился сверхудачным.

И всё же тогда большинство глаз смотрело в другую сторону. Макгрегор из кожи вон лез, чтобы залезть под кожу Нурмагомедову, использовал самые лютые выражения, и в истории с Хабибом он был главным (пусть и скорее отрицательным) героем. Теперь в ситуации россиянина был Порье.

Не в том смысле, что соперник поливал Дастина грязью, а потому что именно на чемпионе было сконцентрировано всеобщее внимание. И было крайне интересно, как со всем этим в новом поединке справится Хабиб. Ведь он никогда не скрывал: внимание ему нравится не очень сильно.

А тут ещё и за час до собственного выхода в октагон на поединок жизни смотришь в раздевалке, как дерётся твой близкий друг, а секундирует его твой отец. Ислам Махачев не подкачал.

Довольно-таки крепкий бразилец Дави Рамос не сумел стать проблемой (даже большей, чем неожиданно крутой дебютант Арман Царукян в апреле) для бойца из Дагестана. Махачев спокойно, как говорится, на классе разобрался с бразильским соперником.

15 минут Ислам методично зарабатывал шестую победу подряд и сделал это настолько уверенно, что двое судей насчитали 30-26 в его пользу. Это означает, что в одном из отрезков он был близок к досрочному успеху, но не хватило пары точных ударов, чтобы «добить» Рамоса.

Вслед за Махачевым и Рамосом Эдсон Барбоза и Пол Фельдер закатили качественный бой, который спорно насчитали в пользу последнего. А уже потом в самом конце в клетке появились главные герои — Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов.

«А я раньше нормальный симпа был». Как изменился Хабиб Нурмагомедов Собрали для вас самые удивительные фотки Орла. Оружие, медведи, странные автомобили и прочие атрибуты молодости в Дагестане присутствуют.

Первый раунд начался с разведки. Бойцы довольно долго прыгали друг напротив друга без ударов. Была разве что пара попыток Порье пробить лоу-кик под в переднюю ногу Нурмагомедова. А дальше пошёл сценарий Хабиба. Первый перевод на землю у сетки дался непросто, но зато россиянину удалось вытащить из ситуации почти максимальный успех: Хабиб залез в доминирующую позицию и оттуда пару раз чуть не задушил Дастина.

Во втором раунде поначалу Нурмагомедов решил дать Порье шанс и пошёл работать в стойке. Вышло не очень — пару раз Дастин махнул очень близко к нокдауну, кроме того и минимум два неплохих удара пришлись в голову Хабибу, когда американец атаковал чуть ли не набегами. На этом моменте россиянин решил, что пора возвращать бой себе и снова перевёл действие в партер.

Там чемпион снова показал, что он — неоспоримый. В этот раз не удалось накинуть приём, но удары в партере нанесли сопернику Хабиба серьёзный урон и выжали много сил. Ещё под левым глазом Бриллианта открылась серьёзная сечка.

В третьем раунде Хабиб не стал размениваться с Порье в стойке и почти сразу перевёл бой на землю. И там у него, как ни странно, начались проблемы. Дастин чуть было не задушил россиянина «гильотиной», Нурмагомедов буквально на предельном усилии вырвался из захвата. А уже через минуту закрыл свой. И уже не отпустил. Орёл забрал спину Бриллианта, обвил его туловище ногами, а руками зажал шею так, что даже железный Порье не выдержал и постучал.

28-0. Результат фантастический, исторический. Хабибу осталось выиграть два боя, чтобы уйти лучшим в истории.