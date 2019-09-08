Соперник есть, и его считают главной угрозой для Хабиба. Готов ли чемпион биться? И будет ли этот бой в России?

Следующий бой Хабиба — где, когда с кем. И будет ли он вообще

Хабиб пропустил жёсткий удар, но расправился с Порье! Это было очень красиво! Во втором раунде чемпионского боя с Порье за Хабиба Нурмагомедова стало страшно. Но он справился и сделал своё дело!

Ну что же, вот и пройден очередной соперник. Да и Дастин Порье ничего не смог сделать с Хабибом Нурмагомедовым, хотя в поисках решающего панча, пожалуй, именно Бриллиант преуспел больше, нежели предыдущие соперники Орла. Пора подумать, кто следующий?

Тони Фергюсон. Вероятность боя: 90%

И здесь — без вариантов. На 90 процентов мы оцениваем вероятность самого боя, ведь снаряд, вроде бы, и дважды не должен падать в одну воронку, а тут — уже четыре отмены… В пятый раз бой Нурмагомедов — Фергюсон просто обязан состояться, и сегодня это точно будет поединок века. Потому что никогда в истории два легковеса с 12-матчевой серией побед в UFС не встречались в октагоне. Так что теперь для компании это задача номер один.

Самый опасный соперник Хабиба, кажется, потерял рассудок Тони Фергюсон крушит дом, а его семья обращается в полицию. Что происходит со звездой UFC?

Глава UFC Дэйна Уайт недавно в который раз обнадёжил поклонников ММА. Если верить словам президента промоушена, идущему на серии из 12 побед экс-временному чемпиону Тони Фергюсону будет предоставлена возможность разделить октагон с Хабибом Нурмагомедовым.

«Если Фергюсон будет готов, то ему будет предложена возможность подраться с победителем боя Нурмагомедов — Порье», — обрисовал ситуацию Уайт еще до старта субботней битвы в Абу-Даби. И вот рекорд 28-0, Дастин Порье остался позади. Пора дать Эль-Кукую то, что он так давно заслужил. Да и фанаты заждались.

Конор Макгрегор. Вероятность реванша: 75%

Кому только не бросал вызов и не давал обещаний о встрече в октагоне Макгрегор, побитый Хабибом год назад. В итоге понял, что претендентский бой — сложная, муторная схема, и можно добиться своего старым добрым трештоком. Конор продолжил оскорблять Хабиба в соцсетях даже после вчистую проигранного поединка, но эффекта это пока не возымело. Практически.

Реванш Конора с Хабибом всё ближе. А нужен ли он? Спортивный принцип vs шоу для миллионов.

Всё-таки разговоры о реванше ведутся, и пусть Нурмагомедов пока наотрез отказывается, есть ощущение, что он просто выбивает себе космический гонорар. Орёл продолжает побеждать, а Ноториус — быть самым популярным бойцом в мире. Значит, и деньги на организацию их реванша у боссов UFC обязательно найдутся. А тут ещё и ирландец подкинул дровишек в обсуждение следующего боя Хабиба, который, говорят, может пройти в России. «Забейте для меня реванш в России», — написал Конор в «Твиттере», посмотрев, как Нурмагомедов задушил кого-то быстрее, чем самого Макгрегора.

Нейт Диаз. Вероятность противостояния: 40%

Третий по популярности боец лёгкого веса (который сейчас на время заглянул в полусредний дивизион) недавно вернулся в бои и сейчас готовится во второй раз за несколько месяцев выйти в октагон. На UFC 244 Нейт Диаз встретится с Хорхе Масвидалем.

«Дальше буду драться только с Хабибом или Макгрегором». Диаз поставил ультиматум Но всё равно принял бой в Анахайме. Видимо, у Нейта кончились деньги, заработанные в дилогии с Конором.

Если будет так же хорош, как и против Энтони Петтиса, то наверняка пройдёт и другого экс-легковеса. Тогда Диазу-младшему будет открыта дорога к титульнику с Хабибом, ведь уроженец Стоктона не раз хотел зарубиться с выходцем из Дагестана. Они даже сцепились однажды вне клетки, так что их история противостояния уже готова.

Бой-мечта Хабиба. Да, вероятность его не очень-то высока, но, согласно некоторым слухам, в новом контракте Хабиба есть пункт о встрече с легендарным Жоржем Сен-Пьером. Вероятно, Нурмагомедов именно сейчас захочет устроить этот мегапоединок. Руководству компании теперь придётся ещё внимательнее слушать запросы своей суперзвезды.

Жорж Сен-Пьер закончил карьеру. Вспоминаем его главные победы Величайший полусредневес в истории ушёл на пике.

В то же время все понимают, что поединок этот — необязательный. Сен-Пьер в его возрасте и состоянии не сильно изменится за ближайший год. По истечении которого наверняка согласится подраться с Хабибом. А тот пока проведёт схватку с одним из легитимных претендентов в лёгком весе. Или Макгрегором.