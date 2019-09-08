Следующий бой Хабиба — где, когда с кем. И будет ли он вообще

Ну что же, вот и пройден очередной соперник. Да и Дастин Порье ничего не смог сделать с Хабибом Нурмагомедовым, хотя в поисках решающего панча, пожалуй, именно Бриллиант преуспел больше, нежели предыдущие соперники Орла. Пора подумать, кто следующий?
Тони Фергюсон. Вероятность боя: 90%
И здесь — без вариантов. На 90 процентов мы оцениваем вероятность самого боя, ведь снаряд, вроде бы, и дважды не должен падать в одну воронку, а тут — уже четыре отмены… В пятый раз бой Нурмагомедов — Фергюсон просто обязан состояться, и сегодня это точно будет поединок века. Потому что никогда в истории два легковеса с 12-матчевой серией побед в UFС не встречались в октагоне. Так что теперь для компании это задача номер один.
Глава UFC Дэйна Уайт недавно в который раз обнадёжил поклонников ММА. Если верить словам президента промоушена, идущему на серии из 12 побед экс-временному чемпиону Тони Фергюсону будет предоставлена возможность разделить октагон с Хабибом Нурмагомедовым.
«Если Фергюсон будет готов, то ему будет предложена возможность подраться с победителем боя Нурмагомедов — Порье», — обрисовал ситуацию Уайт еще до старта субботней битвы в Абу-Даби. И вот рекорд 28-0, Дастин Порье остался позади. Пора дать Эль-Кукую то, что он так давно заслужил. Да и фанаты заждались.
Конор Макгрегор. Вероятность реванша: 75%
Кому только не бросал вызов и не давал обещаний о встрече в октагоне Макгрегор, побитый Хабибом год назад. В итоге понял, что претендентский бой — сложная, муторная схема, и можно добиться своего старым добрым трештоком. Конор продолжил оскорблять Хабиба в соцсетях даже после вчистую проигранного поединка, но эффекта это пока не возымело. Практически.
Всё-таки разговоры о реванше ведутся, и пусть Нурмагомедов пока наотрез отказывается, есть ощущение, что он просто выбивает себе космический гонорар. Орёл продолжает побеждать, а Ноториус — быть самым популярным бойцом в мире. Значит, и деньги на организацию их реванша у боссов UFC обязательно найдутся. А тут ещё и ирландец подкинул дровишек в обсуждение следующего боя Хабиба, который, говорят, может пройти в России. «Забейте для меня реванш в России», — написал Конор в «Твиттере», посмотрев, как Нурмагомедов задушил кого-то быстрее, чем самого Макгрегора.
Нейт Диаз. Вероятность противостояния: 40%
Третий по популярности боец лёгкого веса (который сейчас на время заглянул в полусредний дивизион) недавно вернулся в бои и сейчас готовится во второй раз за несколько месяцев выйти в октагон. На UFC 244 Нейт Диаз встретится с Хорхе Масвидалем.
Если будет так же хорош, как и против Энтони Петтиса, то наверняка пройдёт и другого экс-легковеса. Тогда Диазу-младшему будет открыта дорога к титульнику с Хабибом, ведь уроженец Стоктона не раз хотел зарубиться с выходцем из Дагестана. Они даже сцепились однажды вне клетки, так что их история противостояния уже готова.
Жорж Сен-Пьер. Вероятность поединка: 20%
Бой-мечта Хабиба. Да, вероятность его не очень-то высока, но, согласно некоторым слухам, в новом контракте Хабиба есть пункт о встрече с легендарным Жоржем Сен-Пьером. Вероятно, Нурмагомедов именно сейчас захочет устроить этот мегапоединок. Руководству компании теперь придётся ещё внимательнее слушать запросы своей суперзвезды.
В то же время все понимают, что поединок этот — необязательный. Сен-Пьер в его возрасте и состоянии не сильно изменится за ближайший год. По истечении которого наверняка согласится подраться с Хабибом. А тот пока проведёт схватку с одним из легитимных претендентов в лёгком весе. Или Макгрегором.
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