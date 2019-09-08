«Дэна мягенький, прыгну через него». Откровения Хабиба после боя

Хабиб Нурмагомедов во второй раз подряд сначала кого-то задушил, а потом выпрыгнул из клетки. Теперь всё вышло как-то по-доброму. С Дастином Порье они всю дорогу к бою вели себя уважительно по отношению друг к другу. Россиянин вчера «задушил» американца в третьем раунде и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. А после главного события UFC 242 главные герои и начальник Дэна Уайт собрались на пресс-конференции.

Хабиб пропустил жёсткий удар, но расправился с Порье! Это было очень красиво! Во втором раунде чемпионского боя с Порье за Хабиба Нурмагомедова стало страшно. Но он справился и сделал своё дело!

«С прыжками надо прекращать»

— Порье — один из лучших в мире — отдаёт должное сопернику Нурмагомедов. — Я ожидал такого сложного боя. Думаю, это был классный бой. Я заслуживаю быть первым номером паунд-фо-паунд. Я ни разу не проигрывал и всегда доминировал над соперниками.

— Кто будет следующим для вас?

— Двойной чизбургер с соком и стейком. Я хочу получить удовольствие. Дайте мне несколько дней.

— Вы снова выпрыгнули из клетки… В этот раз вы бросились в объятия Дэны Уайта. Объясните?

— Прямо за ним сидели три моих дяди. Пока до них прыгал, мог на бетон приземлиться. Дэна мягенький, прыгнул через него. Получилась небольшая неразбериха. Это был прыжок радости. Но с прыжками надо прекращать.

— Во втором раунде вам не слабо досталось. Помните, как пропустили?

Как я чувствовал себя во втором раунде после ударов Порье? Никто не любит, когда вам бьют по лицу. Что будет, если я сейчас ударю вас. Но я всё контролировал. Единственное, он был очень близок к гильотине. Это была очень хорошая гильотина, но я ожидал этого от него, ведь я смотрел его бои. Из-за этой попытки он потерял много сил и энергии.

— Нет мыслей попробовать стать чемпионом в другом весе?

— Я не полусредневес и не полулегковес. Я легковес и хочу защищать свой титул. Возможно, полусредневес, но пока нет. Я не хочу получить два или три пояса. Отлично себя чувствую в лёгком весе.



— Давило ли выступление на одном турнире с друзьями?

— Больше не хочу драться на одном турнире с друзьями. Это очень давило. Ислам дрался, после Ислама был Барбоза, и я даже не разогрелся. Зуба дрался… Я бы не хотел больше на одном турнире с командой драться. Увидели плюсы и минусы. Минусов больше.

— Был ли критический момент во время гильотины Порье?

— Нет. Первый его захват был очень хороший и плотный. Второй раз я специально оставил шею, потому что тогда хват был слабее. Чувствовал, что Дастин тратит энергию. Гильотина забирает много сил. План сработал: после он физически надломился и устал.

— Он мог заставить вас постучать?

— Чтобы завершить бой со мной досрочно он должен был меня задушить до потери сознания.

«Удары Порье заставили Хабиба пятиться». Зарубежные СМИ — о победе Нурмагомедова Проигравшего хвалят изо всех сил и расстраиваются, что сенсации не произошло. Говорят, гнался за Хабибом, но… не догнал.

«Мне придётся с этим жить до конца моих дней»

Дастин Порье нелегко принял поражение от Хабиба и ещё находясь в октагоне, давая флеш-интервью Джону Энику, не смог сдержать слёз. На пресс-конференции американец всплакнул ещё раз:



— Что тут скажешь, Хабиб — чемпион мира… Может быть, я мог сделать немного больше. Он делал то, что я и предполагал, я был готов ко всему этому. Знаю, многие мои слова звучат как оправдания, но я был очень хорошо готов сегодня. От этого поражение кажется действительно болезненным.

— У вас был шанс на победу во втором раунде. Вы были близки к нокауту?

-Да, я потряс его. Хабиб хорошо делал вид, что ничего не произошло. Но я видел, что его повело. После я не сделал достаточно, не стал работать в сумасшедшем темпе, как делаю всегда. Мне придётся с этим жить до конца моих дней.

Макгрегор едет в Москву на реванш с Хабибом. Это лучшее, что можно придумать Похоже, этот бой будет смотреть весь мир.

— Хабиб хочет сделать пожертвование вместе с вами.

— Это здорово, это поможет многим людям в Уганде. Мы построим школу и гидростаныию на солнечных батареях.

— Что дальше для вас?

— Сложно сказать… Я не знаю. Мне только 30 лет. Я многое прошёл за свою карьеру. Думал, что сегодня будет моя ночь. Думал, мне это предначертано… Не хочу продолжать плакать, но это многое для меня значило. Я приеду домой, поговорю с женой. Я не дерусь просто так, я дерусь, чтобы стать чемпионом. Приеду и подумаю, что дальше.

«Бой Нурмагомедова и Сен-Пьера возможен»

Президент Дэна Уайт был явно доволен шоу в Абу-Даби. И действительно — всё прошло сверхспокойно. В отличие от того же Лас-Вегаса год назад.

— После боя Хабиб и Порье обменялись футболками, они говорили о благотворительности. Что можете сказать о таком взаимоуважении?

— Это потрясающе. Думаю, всем нравится, как Хабиб преподносит себя. Вы наверняка помните пресс-конференцию после его боя с Конором — это была самая мрачная и странная пресс-конференция. Хабиб отличный и уважительный парень. Очевидно, Дастин тоже приятный парень. Эти двое относились друг к другу так, как нужно.

— У Нурмагомедова 12 боёв без поражений в UFC и 28 боёв без поражений в ММА, насколько он особенный?

— Думаю, очень особенный. Полагаю, он в паре боёв от того, чтобы называться величайшим бойцом всех времён. У него особенная карьера.

— Хабиб мечтает подраться с Жоржем Сен-Пьером. Такой бой возможен?

— Конечно.

— Знаете ли вы Рамзана Кадырова, который был сегодня гостем турнира?

— Нет, я не знаю кто это такой. Не видел его и не общался с ним.