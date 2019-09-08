«Я пожертвовал многим». Боец Порье плакал после боя с Хабибом

После исторической победы над Конором Макгрегором год назад Хабиб Нурмагомедов не смог пообщаться в октагоне с Джо Роганом. Всё из-за беспорядков, которые сам же российский чемпион и устроил только «придушив» наглого ирландца. Закончив вчерашний бой с Дастином Порье таким же образом, Хабиб не стал препятствовать послебоевым обязанностям и остался на вручение пояса и интервью. Остался и поверженный бывший временный чемпион.

Хабиб пропустил жёсткий удар, но расправился с Порье! Это было очень красиво! Во втором раунде чемпионского боя с Порье за Хабиба Нурмагомедова стало страшно. Но он справился и сделал своё дело!

«Видел папахи и заряжался»

— Честно говоря, не знаю, за что мне всё это досталось в жизни. В первую очередь хочу поблагодарить всевышнего. Теперь… Отец! – Хабиб приобнял Абдулманапа, а затем подозвал Хавьера Мендеса, его тренера из АКА, и точно так же приобнял и поблагодарил его. Затем Хабиб объяснил, почему сразу после боя он стоит в футболке соперника Дастина Порье и отчего между ними столь тёплые отношения.

— Я знаю, что Дастин занимается благотворительностью – продолжил чемпион. – Ребят, я обязательно продам эту футболку и все вырученные деньги отправлю Дастину Порье, можете быть уверены. Почему между нами было так много взаимоуважения? Во время моего последнего боя против того bullshit-парня (Конора Макгрегора. – Прим. «Чемпионата») хватало сумасшествия. И теперь я хотел забыть всё это. Мы показали с Дастином, как должны выглядеть ММА.

Когда ты приходишь в зал, первое, чему тренер тебя учит – уважение. Ты должен уважать твой зал, должен следить за его чистотой, одноклубников, наставников. Не всё в ММА строится на трештоке – именно это мы показали с Дастином и его прекрасной командой. Теперь хочу сказать кое-что по-русски.

«Удары Порье заставили Хабиба пятиться». Зарубежные СМИ — о победе Нурмагомедова Проигравшего хвалят изо всех сил и расстраиваются, что сенсации не произошло. Говорят, гнался за Хабибом, но… не догнал.

Большое спасибо всем, кто приехал с Дагестана, из России, стран СНГ, со всего мира. Я видел много папах, когда шёл к октагону, очень горд этим. Это культура всего Северного Кавказа – Дагестана, Чечни, Ингушетии. Не каждый может носить папаху, это символ чести и мужественности. Женщины у нас папахи не носят – носят только мужчины. Я заряжался, когда видел папахи в зале. Спасибо вам!

— Ты упомянул Тони Фергюсона на этой неделе. Что ты можешь сказать о своём следующем поединке? – наконец вступил в разговор Джон Эник, бравший интервью у Хабиба.

— Последние два года были очень загруженными, так что хочу теперь немного отдохнуть от всего этого давления. Может, пару дней.

«Просыпаясь, я буду смотреть на себя в зеркало… с этим результатом»

Порье был не так многословен, очень самокритичен и эмоционален. В какой-то момент беседы с Эником Дастин даже не стал сдерживать слёз.

— Что пошло не так в поединке?

— Ожидал, что Хабиб будет давить. Знал, что придётся много бороться у клетки. Чувствую, что подвёл сам себя. Я пожертвовал многим, готовясь к этому бою. Думал, карьера подготовила меня к этому моменту, но… Может, в каких-то моментах я мог сделать больше, ведь я был в отличной форме. Теперь просыпаясь, я буду смотреть на себя в зеркало и… с этим результатом…

Трудности прошлого научили меня: в хорошие моменты нужно благодарным, а в тяжёлые — вести себя достойно. Сейчас я поеду домой, проведу время с семьёй. Горжусь тем, чего добился. Теперь просто хочу обо всём этом подумать.