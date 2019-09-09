Хабиб Нурмагомедов – лучшее, что есть в мире единоборств. И он не виноват, если «бои без правил» превратятся в чемпионат мира по борьбе.

Рождённый ползать… Хабиб – наш великий чемпион. Но как же это скучно

Забирай всё, что хочешь

Рождённый ползать летать не может — слышали?

Хабиб Нурмагомедов «задушил» своего очередного соперника. Очередного претендента. Поигрался с ним половину боя, для приличия даже в стойке на ногах поработал немножко, а потом забрал руку, ногу, шею – в общем, всё, что только хочет забрать Хабиб.



Не дать чемпиону это забрать не может никто. Ни уползти от него, ни улететь.

Круто. Но скучно.

Хабиб пропустил жёсткий удар, но расправился с Порье! Это было очень красиво! Во втором раунде чемпионского боя с Порье за Хабиба Нурмагомедова стало страшно. Но он справился и сделал своё дело!

К чёрту ваши нокауты

Да, общеизвестный факт, что спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе, подтвердился в очередной раз. Никакие кунг-фу, карате-до и прочие тайные и явные боевые искусства не способны противостоять крепкому парню с низким центром тяжести и отточенным умением забрать конечность на рычаг.

То, что начиналось в весёлых и безбашенных чемпионатах мира тогда ещё «по боям без правил» в формате «выиграй три боя за пару часов, а выбитые зубы – твоя проблема», постепенно свелось к логичному финалу: побеждает и доминирует тот, кто лучше всех умеет делать главное. И к чёрту эти ваши нокауты.

Следующий бой Хабиба — где, когда, с кем. И будет ли он вообще Соперник есть, и его считают главной угрозой для Хабиба. Готов ли чемпион биться? И будет ли этот бой в России?

Удав и жертва

Поэтому Хабиб – лучший. Он просто лучше всех умеет делать главное – бороться. Не искать, найти и не сдаваться, а только бороться. Причём — идеально. Поэтому сейчас любой боец, который планирует сделать успешную карьеру, должен сначала повесить у себя портрет Нурмагомедова, а потом днями и ночами работать над борцовскими навыками.

Но главное — эффективной борьбой. Без всяких эти бросков с прогибом и мельниц – зачем силы тратить? Кому нужна эффектность, если решает эффективность? Как удав – занял нужное положение и спокойно дожимаешь, пока задушенная жертва не обмякнет.

Мамы не в те секции отдали

Совсем скоро даже претендовать на право претендовать на статус претендента для боя с чемпионом будут одни высококлассные борцы. А нокауты, кровь и зубы уберутся обратно в подвалы, в полулегальные форматы, которым ещё нужно получать специальные разрешения на проведение. Потому что в чемпионских и околочемпионских боях у ударников и кунгфуистов вообще не будет никаких шансов.

И причина проста — просто мамы в детстве не в те секции отдали. И родился не там, где носят папахи.

А титульный бой за звание сверхчемпиона всей планеты будет выглядеть так: два «Хабиба» 25 минут ползают по октагону, в безуспешных попытках сделать другу другу хоть что-то плохое. Поочерёдно пытаясь забрать руку и поочерёдно мастерски не давая сопернику забрать руку. В итоге чемпион выиграет со счётом 1:0, получив этот балл за пассивность противника.

Скучно

Скучно всё это. Круто, профессионально, «уважуха», но скучно. Это если бы в футболе очевидное преимущество имели команды, игроки которых сильнее бьют. Или быстрее бегают. Ну вроде как играют все, а побеждают быстрые. Там в разные времена доминировали разные схемы, разные понятия, разные менталитеты даже. В ММА в ближайшее время ничего такого не будет. Хабиб решает и доказывает, а борьба правит миром.



Поэтому и самый запоминающийся момент боя Хабиба и Порье – это удар, которым претендент достал чемпиона. Его будут ещё долго обсуждать и рассказывать, что было бы, если бы…

А победный удушающий – нет. Он чёток, безупречен и предсказуем. Как и вся борьба Хабиба.

«Я пожертвовал многим». Боец Порье плакал после поражения Хабибу Нурмагомедов даже пообещал американцу денег с продажи его футболки. Из большого уважения.

Вопросов-то к чемпиону ноль. Какие могут вопросы к сильнейшему легковесу современности? Правила не он сочинял, а борьба — это полноправная часть боёв в клетке. Другое дело, что она становится основной, подавляющей частью. А дальше что — чемпионат мира по проходам в ноги?

Так и будет, дайте время.

Лучшее, что только может быть

Как победить борьбу? А никак. Можно только возглавить её. Ну или что-то менять в правилах, но никто этого делать не будет.

Вот, например, было бы здорово увеличить бой до шести раундов. И при этом ввести правило – по нечётным только в стойке, по чётным – пожалуйте на пол и ползайте, сколько надо. Если хотите, конечно. Вот тут шансы бы серьёзно подравнялись. И силы бы уже никто не экономил, мол, спешить некуда, задушу не в третьем, так в четвёртом раунде.



Хабиб, ты же настоящий Орёл. Рождённый летать. Это все знают. Твоя 30-я победа после роскошной двоечки в челюсть Макгрегора – это лучшее, что будет в мире единоборств за все время его существования и на долгие годы вперёд. После неё ты действительно станешь величайшим и неоспоримым за всю историю.



Жаль только, что это опять будет удушающий…