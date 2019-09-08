Теперь Хабибу нужен настоящий бой. Соперник – Фергюсон

После досрочной победы россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою с американцем Дастином Порье для любителей ММА главным относительно продолжения профессиональной карьеры дагестанского Орла является вопрос, с кем он проведёт свой следующий поединок. Сам действующий чемпион UFC в лёгком весе пока предпочёл отшутиться на этот вопрос, который ему задали журналисты на послематчевой пресс-конференции.

«Мой следующий соперник? Двойной чизбургер с соком и стейком. Я хочу этого. Дайте мне несколько дней», – таким был ответ Нурмагомедова. По предварительной информации, следующий бой Хабиб может провести в России. И сразу же после победы Орла над Порье дал о себе знать предыдущий оппонент россиянина – ирландец Конор Макгрегор. «Назначьте мой реванш в Москве», — написал он в своём «твиттере».

Но интересен ли будет Нурмагомедову повторный бой с соперником, которого он уверенно победил в октябре прошлого года, ещё при этом и заработав из-за участия в послематчевой заварушке дисквалификацию? К тому же Макгрегор с тех пор не провёл ещё ни одного боя.

Мейвезер, Конор или Фергюсон? Кто следующим отхватит от Хабиба У россиянина хватает интересных вариантов на ближайшее будущее.

Если рассматривать этот матч-реванш в контексте финансовой выгоды, то, безусловно, и Хабиб, и Конор заработают в нём немало. Наверное, более денежного боя на данное время для Хабиба не существует. Но со спортивной точки зрения для Нурмагомедова такой поединок вряд ли можно считать большим вызовом. Он выйдет на этот рематч в статусе явного фаворита и, скорее всего, завершит его точно так же, как и их первый бой.

В ожидании схватки с Эль-Кукуем

Абсолютное же большинство поклонников ММА сейчас видят лишь одного реального соперника для Хабиба в лёгком весе. Речь, конечно же, идёт об американце Тони Фергюсоне. По невероятному стечению обстоятельств поединок между этими бойцами срывался уже четыре раза.



Впервые они должны были встретиться ещё в 2015 году. Однако Хабиб тогда получил повреждение за полтора месяца до даты боя. Второй раз они планировали схлестнуться в октагоне в 2016 году. Тогда уже схватка была отменена по причине травмы американца.

Затем бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном намечался в 2017 году. И в тот раз преградой их одновременного появления в октагоне стала экстремальная сгонка веса Хабибом, вследствие которой он хоть и сумел уложиться на официальном взвешивании в рамки своей весовой категории, но почувствовал серьёзное недомогание и боли в области печени и почек, что повлекло его госпитализацию и отмену схватки.

И в последний на данное время, четвёртый раз, поединок между ними сорвался в апреле прошлого года, когда за неделю до намеченной даты Фергюсон, выходя из телестудии, на ровном месте серьёзно повредил крестообразные связки колена.

«Я пожертвовал многим». Боец Порье плакал после боя с Хабибом Нурмагомедов даже пообещал американцу денег с продажи его футболки. Из большого уважения.

Тем не менее организация схватки Хабиба и Тони до сих пор не только не потеряла свою актуальность, но и буквально напрашивается. Дело в том, что Фергюсон не знает горечи поражений на протяжении уже более чем семи последних лет. Его победная серия насчитывает 12 боёв, и все они были одержаны им в рамках UFC.

Интересно, что и Нурмагомедов пока провёл в этом самом престижном промоушене в мире смешанных единоборств также 12 поединков. И, так же как и у Фергюсона, начало его победной серии в UFC датировано 2012 годом.



Поэтому мы можем утверждать, что если Хабиб выберет для своей очередной, уже третьей по счёту, защиты титула UFC в лёгком весе не Эль-Кукуя, а какого-нибудь другого оппонента, то фанаты смешанных единоборств этого просто не поймут.

Для Нурмагомедова, который, по его же собственным словам, претендует на звание сильнейшего в мире бойца ММА вне зависимости от весовых категорий, просто необходимо встретиться с общепризнанным соперником номер один из его весовой категории. И в случае убедительной победы над Фергюсоном Хабиб с полным правом сможет претендовать на первое место в рейтинге P4P.

Случится ли этот бой мечты?

Что касается собственно Фергюсона, то недавно он недвусмысленно дал понять, что главной целью на данном этапе карьеры для него является поединок с дагестанским Орлом. «В первую очередь меня интересует бой с Нурмагомедовым. А позднее я могу отправиться в полусредний вес. Но сейчас для меня главная цель – Хабиб. Я хочу его чемпионский пояс», – заявил бывший временный чемпион UFC в лёгком весе.



Накануне боя Нурмагомедова с Порье Фергюсон снова публично напомнил о своём главном желании, написав в своём «твиттере»: «Один из вас будет следующим. Пришло время почувствовать настоящую чемпионскую мощь!»

«Дэна мягенький, прыгну через него». Откровения Хабиба после боя Нурмагомедов вспоминает, как снова выпрыгнул из клетки. На пресс-конференции UFC 242.

Фергюсону, кстати, предлагали стать заменой на случай травмы Нурмагомедова или Порье, но он отказался лететь в Абу-Даби, не согласившись с предложенными ему условиями. Тони заявил, что его высокий статус в мире ММА не позволяет становиться бойцом на замену, а также пояснил, что такой поединок нужно определённое время раскручивать и провести для участия в нём полноценный подготовительный лагерь.

К тому же Фергюсон лишь недавно вернулся в UFC, после того как пропустил длительный срок из-за проблем личного характера. Его супруга говорила, что у Тони были проблемы с психикой. Но, справившись с этими невзгодами и вернувшись в октагон, Эль-Кукуй в июне одержал уверенную победу над соотечественником Дональдом Серроне.



Также и президент UFC Дэна Уайт недавно заявил, что Фергюсону будет предложено провести поединок с победителем боя Нурмагомедов – Порье. «Если Тони Фергюсон будет готов, то и мы готовы предложить ему возможность встретиться с победителем поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье», – сказал Уайт.

Другие варианты реальных вызовов для Хабиба

Другие бойцы, которые могли бы оказать Нурмагомедову реальную, а не мнимую конкуренцию и заставили бы его выкладываться для победы по полной, находятся в более тяжёлых весах. Но, как известно, Хабиб неоднократно заявлял, что он не хочет подниматься выше, дабы попытаться стать чемпионом UFC в двух весовых категориях.



Он говорит, что чувствует себя природным легковесом. Хотя, с другой стороны, хорошо известно, что, для того чтобы вписываться в рамки лёгкого веса, в последние годы Нурмагомедову приходится прибегать к экстремальной сгонке веса. Например, к состоявшемуся накануне бою с Порье Хабибу пришлось за несколько последних дней сгонять с себя 6-7 килограммов и во время процедуры официального взвешивания снять с себя буквально всё.

Некоторые любители ММА не прочь были бы увидеть схватку Орла с легендарным ветераном смешанных единоборств – канадцем Жоржем Сен-Пьером. Но последний вряд ли смог бы согнаться в лёгкий вес, так как свой последний бой провёл в средней весовой категории. И к тому же босс UFC Дэна Уайт недавно заявил, что не видит смысла сейчас сводить в октагоне Хабиба и Сен-Пьера.



«У нас была договорённость с Сен-Пьером: если он забирает титул у Майкла Биспинга, то получит шанс защищать пояс. Но он не сделал этого. Зачем мне снова давать ему возможность? Он не может просто вернуться в спорт и выбирать титульные бои. Для меня бой Хабиба с Сен-Пьером не имеет смысла. Хабиб – чемпион, который еще никому не проиграл. У него и без Сен-Пьера хватает дел в своём дивизионе. Его ждёт Тони Фергюсон. Конор хочет реванша», – продемонстрировал свою позицию Уайт.



Также можно отметить, что в случае перехода Нурмагомедова в полусредний вес, он бы там не просто столкнулся с более тяжёлыми соперниками, но и реальным вызовом для него было бы то, что там его поджидают такие ярко выраженные базовые борцы, как американцы Тайрон Вудли, Камару Усман, Колби Ковингтон и Бен Аскрен, а также бразилец Демиан Майя, которых, по сути, нет в его нынешнем лёгком весе, где среди элитных бойцов ныне присутствуют почти все ударники.



Но на данное время, безусловно, больше всего напрашивается организация боя Хабиба против Фергюсона. И, судя по заявлениям Дэны Уайта, он имеет неплохие шансы в ближайшем будущем состояться. Будем надеяться, что поединок этих двух известных бойцов лёгкого веса всё же избавится от статуса «проклятого» и наконец-то произойдёт в реальности.