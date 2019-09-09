Роскошный удар российского бойца отключил канадца! Нокаут оценили в 3 миллиона

Хабиб Нурмагомедов (кто бы что ни говорил) силён не столько и не только борцовской базой, сколько умением прогрессировать — продолжать делать это, несмотря на то что спорт пришёл в его жизнь 26 лет назад. Орёл всё увереннее выглядит в ударке, которую признают слабой частью арсенала Хабиба.
Всё лучше и лучше россиянин подаёт себя заграничной публике — весёлые интервью на английском, красивые жесты (надел футболку Порье после победы над ним, а теперь собирается продать её в пользу благотворительной деятельности Дастина. Хорош!). А ещё «скучная» тактика Нурмагомедова от боя к бою становится всё зрелищнее. Последний успех Хабиба боссы UFC отметили бонусом в $ 50 тыс., и это абсолютно заслуженно.
Тем не менее Нурмагомедов не единственный, кому «отвалилась» премия за качественную работу в прошедший уик-энд. Самым зрелищным моментом прошедшего в Абу-Даби 7 сентября турнира UFC 242 стал нокаут Муслима Салихова, титулованного дагестанского представителя весьма экзотической боевой дисциплины — ушу-саньда. Так же, как и Хабиб, Муслим за свой удачный приём получил премию «Выступление вечера» от руководства — $ 50 тыс., что примерно равно 3 млн рублей.
Салихов на UFC 242 дрался с Нордином Талебом, опытным канадцем с пятью годами выступлений в лучшей лиге мира за плечами. Муслим и Нордин выходили в октагон после побед, и каждый хотел продлить удачную серию. Особенно важно это было Салихову, от которого многого ждали, когда он переходил в Абсолютный бойцовский чемпионат. Однако начало нового этапа карьеры у дагестанца вышло не очень — в первом поединке он проиграл удушением.
Талеб, помимо не особенно яркой карьеры в UFC, известен тем, что когда-то входил в состав телохранителей нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара. Интересно, захочет ли звёздный форвард вновь прибегнуть к услугам Нордина, если посмотрит его последний бой…
На исходе последней минуты первого раунда Салихов прессингом заставил Талеба отойти почти вплотную спиной к сетке и когда понял, что соперник зажат, атаковал того резким оверхендом справа. Нордин не успел среагировать на удар и рухнул без сознания на настил. Вторая победа Муслима Салихова — и это уже заявка на серьёзного оппонента!
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