Хабибомания. Нурмагомедов – главная звезда боёв. Доказываем

«Настоящий зверь», «Самый доминирующий чемпион в истории лёгкого веса UFC», «Уникум», «Машина» — эксперты и коллеги по ММА-цеху не стесняются в комплиментах, когда речь заходит о Хабибе Нурмагомедове. Недавний бой против Дастина Порье только подтвердил статус дагестанского бойца. Орёл пережил несколько опасных ситуаций, но в итоге смог «задушить» соперника, забрав домой бонус за «Выступление вечера». Эта победа окончательно вывела Хабиба на вершину звёздной иерархии UFC. Не верите? Мы докажем.

Рождённый ползать… Хабиб – наш великий чемпион. Но как же это скучно Хабиб Нурмагомедов – лучшее, что есть в мире единоборств. И он не виноват, если «бои без правил» превратятся в чемпионат мира по борьбе.

У него уникальный рекорд

В истории UFC были бойцы, которым удалось завоевать пояс, не потерпев ни одного поражения в профессиональной карьере. Однако никто не делал этого, одержав 25 побед. На данный момент рекорд Хабиба Нурмагомедова уже 28–0, и это достижение невероятно.

Его серия в октагоне состоит из 12 выигранных поединков, и с каждым боем он приближается к недостижимому результату Андерсона Сильвы – 16 подряд. Однако сам дагестанец отмечал, что хотел бы завершить карьеру, заработав рекорд 30-0, так что Паук может спать спокойно.

Он заслужил титул делом

Нурмагомедов не относится к тем бойцам, для которых руководство UFC выстилало дорогу к титулу лепестками роз. Сейчас в это сложно поверить, но Хабиб впервые возглавил турнир только в апреле прошлого года. Этим турниром стал UFC 223, и именно там Орёл стал первым российским чемпионом регулярного дивизионов UFC. Перед этим дагестанский боец стал первым россиянином, занявшим вершину официального рейтинга своего дивизиона и первым россиянином, попавшим в топ «вне зависимости от весовых категорий».



Хабиб шёл к своему шансу подраться за пояс больше шести лет, победив девятерых соперников, три серьёзные травмы и пережив весогонку, из-за которой у него чуть не отказали почки. На его пути были борцы, чёрные пояса по бразильскому джиу-джитсу, элитные боксёры и мастера муай-тай, но он справился со всеми, не отдав и больше двух раундов.

«Что ж ты делаешь, мальчишка? Ты же сейчас умрёшь!». Тактаров — о бое Хабиба Олег Тактаров вспоминает бой года и предсказывает «просчёт» Нурмагомедова.

Он уничтожил Конора Макгрегора

Сложно отрицать, что Конор Макгрегор является самым известным бойцом ММА в истории, ведь о нём знает даже консьержка Марья Ивановна из соседнего подъезда. Более того, она, скорее всего, смотрела его бой против Хабиба год назад и увидела, с каким грохотом ирландец был свергнут с Олимпа.



Макгрегор проиграл Нурмагомедову, постучав в знак сдачи, в четвёртом раунде и он ещё никогда не выглядел так беспомощно в октагоне. Особенно показательна вторая пятиминутка этого боя. Хабиб не только вытер Конором канвас, нанеся ему больше полусотни ударов, но и отправил ирландца в его первый нокдаун.

Успешная защита пояса на самом успешном турнире в истории против самой большой звезды ММА. Именно такие моменты разделяют карьеру спортсменов на «до» и «после». Интересно, что бой стал своеобразной точкой невозврата и для ирландца. За последний год Макгрегор не показал ничего со спортивной точки зрения, но серьёзно испортил свою репутацию кучей скандалов.

Движение вниз. Какой стала жизнь Макгрегора после поражения от Хабиба Конор скатывается, и это печально.

Единоборства у него в крови

Отец Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов является заслуженным российским тренером и мастером спорта Советского Союза по вольной борьбе. Под его руководством выросло множество чемпионов по боевому самбо, так что путь Хабиба был предрешён с раннего детства. Если верить Абдулманапу, то будущий чемпион UFC свои первые шаги в буквальном смысле сделал на борцовском ковре. А уже в возрасте девяти лет Орёл провёл свой первый бой, собравший миллионы просмотров. Шутливый поединок маленького Нурмагомедова и настоящего медведя просто взорвал интернет.

Хабиб использовал своё подспорье на максимум. К моменту окончательного перехода в смешанные единоборства он достиг чёрного пояса по дзюдо и званий мастера спорта международного класса по боевому самбо, армейскому рукопашному бою и панкратиону. Под руководством своего отца Нурмагомедов также выиграл два чемпионата мира по боевому самбо.

Он мечта маркетолога

Хабиб давно принял тот факт, что ММА это не только бои, но и бизнес в индустрии развлечений. Орёл специально выучил английский язык, чтобы стать ближе к самому американскому рынку. Он не гнушается использовать трешток и активно ведёт социальные сети. Криштиану Роналду, Майк Тайсон и Александр Овечкин – далеко не полный список звёзд спорта, которые поддерживают Хабиба Нурмагомедова. Его «инстаграм», на который подписано более 16 млн человек, стал самым популярным в России.

Мировая узнаваемость приносит Хабибу солидный доход. По последним исследованиям российского Forbes он занял первое место среди звёзд шоу-бизнеса и спорта, заработав больше $ 11,5 млн. «Орёл» также является лицом таких известных компаний, как Toyota и Reebok.

Он первый мусульманский чемпион

Есть бойцы, за которыми стоят целые страны преданных фанатов, но Нурмагомедов вышел на новый уровень. Его поддерживает подавляющее большинство поклонников единоборств, исповедующих ислам. По итогам прошлого года Хабиб вошёл в список 500 самых влиятельных мусульман в мире, а в России он вообще входит в тройку по этому показателю.



Влияние Орла в мусульманском мире настолько велико, что весь турнир UFC 242, который прошёл в Абу-Даби, был построен вокруг него. Только представьте, фамилии Нурмагомедова в главном бою было достаточно, чтобы все билеты были распроданы ещё в начале июня. На тот момент «du Arena», на которой планировали провести турнир, ещё даже не была построена.

Браво, Хабиб! Великий чемпион задушил Порье и снова выпрыгнул из клетки Нурмагомедов мог улететь в нокаут и попасть на удушение, но забрал потрясающую победу! 28-0!

Наконец, у него крутая шапка

Папаха Хабиба достойна отдельного упоминания. Народный дагестанский головной убор является обязательным атрибутом Нурмагомедова с самого первого боя в UFC. Тогда Орлу предлагали заработать лишнюю тысячу долларов, если он выйдет в октагон в стандартной кепке с рекламным логотипом. Он отказался. И сделал это не зря.



За время карьеры папаха стала настоящей визитной карточкой бойца. Дело дошло даже до того, что в Дагестане планируют построить спортивный комплекс имени Хабиба Нурмагомедова в виде белой папахи. Перед UFC 242 шапка разлеталась, как горячие пирожки, несмотря на стоимость в 275 дирхам (почти 5 тыс. рублей). А после главного боя Орёл заявил, что заряжался энергией, видя столько людей в папахах.