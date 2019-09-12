Все ожидали увидеть на вершине обновлённого рейтинга лучших Нурмагомедова, но на ней — «пикограммовый» чемпион Джонс.

Хабиб опять не №1 в мире? Всё правильно, допингист из США лучше него

«Я заслуживаю того, чтобы быть первым номером pound-for-pound. Я заслуживаю этого, поскольку ни разу не проигрывал", — уверял Хабиб Нурмагомедов на послематчевой пресс-конференции в Абу-Даби. Там, на турнире UFC 242, он во второй раз защитил свой титул чемпиона мира в лёгком весе, придушив в третьем раунде Дастина Порье. Россиянину показалось, что этого и предыдущих успехов ему должно хватить, чтобы стать первым номером среди всех бойцов UFC. Однако вершину самого престижного рейтинга в мире боёв не занял. Почему?

Хабиб пропустил жёсткий удар, но расправился с Порье! Это было очень красиво! Во втором раунде чемпионского боя с Порье за Хабиба Нурмагомедова стало страшно. Но он справился и сделал своё дело!

Что такое p4p, кто такой Джонс и почему Хабиб не №1?

Рейтингом pound-4-pound называют список лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. То есть в нём по соседству могут быть полутяжеловес (лимит до 93 кг) Джон Джонс и Хабиб Нурмагомедов из дивизиона с весовым лимитом в 70,1 кг. Именно положение этих двух бойцов в обновлённой версии рейтинга p4p и вызвало некоторые вопросы. Это не значит, что Хабибу и Джону нужно драться, чтобы выяснить — кому возглавлять самую престижную, но не самую объективную таблицу.

Рейтинги весовых и p4p UFC собираются из голосов представителей разных тематических медиа со всего мира. По факту — всё решили журналисты. Именно они оставили вершину новой версии табеля без изменений. И на самом деле сделали всё по справедливости.

Джонс за карьеру провёл 27 поединков и выиграл 25 из них. Единственное его поражение случилось в результате странного решения рефери дисквалифицировать Джона за удары локтями по «запрещённой» траектории. Повезло тем вечером Мэтту Хэммилу.

Допингисту и скандалисту №1 отменят единственное поражение. Джонсу можно всё Лучший боец своего поколения проиграл лишь раз — глухонемому парню, которого уже давно уволили из UFC.

Ещё был «несостоявшийся» бой, а по факту — досрочная победа над Даниэлем Кормье, которую изменили в статистике обоих, потому что триумфатор провалил тест на запрещённые вещества. Таким образом, Костлявый (прозвище Джонса) выиграл, по сути, все 27 профессиональных поединков. Единственным контраргументом фанатов Хабиба здесь может быть его беспроигрышная 28-матчевая серия.

Заслуги делают разницу

Джон Джонс 14 (!) раз бился в чемпионских боях. Во всех он выиграл, и лишь одна победа ушла из его рекорда — тот самый случай с Кормье в 2017 году на UFC 214. Для Хабиба Нурмагомедова поединок с Дастином Порье стал лишь третьей титульной встречей, а всего в Абсолютном бойцовском чемпионате он провёл 12 схваток. Другими словами, Джонс — более заслуженная звезда. И этого пока не меняют бесконечные скандалы — с допингом, наркотиками, вечеринками и авариями с участием беременных.

Нынешнее второе место Нурмагомедова — отличный результат, и на него россиянин выскочил довольно быстро. Речь не о чемпионском пути — он у Хабиба сложнее, чем у большинства. Из статуса просто лидера лёгкого веса в большую звезду российский обладатель пояса UFC буквально в течение последнего года.

Браво, Хабиб! Великий чемпион задушил Порье и снова выпрыгнул из клетки Нурмагомедов мог улететь в нокаут и попасть на удушение, но забрал потрясающую победу! 28-0!

На вершину — через голову врага

На вторую строчку рейтинга pound-4-pound Хабибу помогла подняться яркая победа над одним из прошлых лидеров этой таблицы Конором Макгрегором 6 октября 2018-го, чемпионский пояс во владении и уникальная статистика.

Год 2019 Хабиб начинал третьим номером рейтинга p4p, однако не так давно сложил полномочия лидера рейтинга — друг и одноклубник Даниэль Кормье. Его отбросило вон из топ-5, на вершину встал враг всей команды American Kickboxing Academy Джонс, следом расположился Нурмагомедов, а тройку замкнул новый двойной чемпион (наилегчайшего и легчайшего веса) Генри Сехудо.

Хабиб говорит, что ему осталась всего пара поединков. Может ли это означать, что он никогда не возглавит рейтинг p4p, поскольку не настигнет достижение Джонса по количеству крупномасштабных матчей? На самом деле — нет.

Я заслуживаю того, чтобы быть первым номером pound-for-pound. Я заслуживаю этого, поскольку ни разу не проигрывал.

Свергнуть Джонса — реально

Хабиб — более свежая звезда, с идеальной репутацией и всё-таки ноликом в графе «поражения», что поистине делает его особенным для всех — соперников, руководства UFC, фанатов и журналистов, которые голосуют за лучшего бойца. Нурмагомедову нужен ещё один какой-нибудь рекорд, вслед за 28-матчевой серией побед, которой он обрушил вечное достижение Фёдора Емельяненко.

И уже следующая победа — над условным Тони Фергюсоном или даже Конором Макгрегором в реванше — сделает россиянина одним из величайших обладателей пояса в истории лёгкого веса, потому что ни один чемпион в этом дивизионе не проводил больше трёх успешных защит титула.

«Что ж ты делаешь, мальчишка? Ты же сейчас умрёшь!». Тактаров — о бое Хабиба Олег Тактаров вспоминает бой года и предсказывает «просчёт» Нурмагомедова.

Когда в футболе в очередной раз готовятся отдать «Золотой мяч» Роналду или Месси (или Модричу), учитывается уже не столько их индивидуальное превосходство над соперниками, сколько титулы, взятые игроками за сезон. Особенно ценится победа в Лиге чемпионов или во внутреннем чемпионате. Так же с рекордами у бойцов UFC — Нурмагомедов доведёт свою серию до 29-0, проведёт третью историческую третью удачную защиту пояса и, вполне вероятно, возглавит список лучших вне зависимости от веса, как бы успешно не продолжал сносить полутяжеловесов Джон Джонс. Тут уже поможет россиянину и чистая репутация — на фоне вечно сдающего «грязные» анализы американца, несколько раз уже поставившего под сомнения все свои великие победы.

Плюс последнее время Джонс, откровенно говоря, не впечатляет. Последние две защиты он провёл против бывших средневесов Энтони Смита и Тиагу Сантоса. Оба раза Джон считался уверенным фаворитом, но каждый из отважных претендентов давал Костлявому неожиданно конкурентный бой. Сантоса Джонс так и вовсе одолел лишь раздельным решением судей.

Другими словами, если раньше казалось, что «Главного таланта в истории ММА» с трона не способен скинуть никто кроме его собственных проблем с головой, то теперь у Джонса есть реальный конкурент. Более того, как сказал президент UFC Дэна Уайт, Хабиб действительно близок — буквально на расстоянии пары побед — к статусу лучшего в истории. Вероятно, у Джона Джонса найдётся куча аргументов против этого утверждения, но кто будет их слушать после всего, что натворил этот парень?