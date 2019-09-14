Ковбой Серроне должен был трижды драться с Нурмагомедовым, и он всё ещё верит, что получит новый шанс.

Американцы дерутся за право встретиться с Хабибом. А ведь Серроне и Гэтжи звёзды

Как часто бывает в мире спорта, после грандиозных событий ажиотаж к той или иной дисциплине постепенно сходит на нет, оставляя после себя выжженное эмоциями и пересудами инфополе, которое со временем воскрешают новые громкие вывески.

Такая же ситуация воцарилась и в лёгком весе UFC: чемпион Хабиб Нурмагомедов в главном бою года сломил сопротивление Дастина Порье и, во второй раз защитив титул, продолжил свою гегемонию в главном ММА-промоушене.

Хабиб принёс России победу над США. Но так было не всегда Противостояние России и США — отдельная тема в ММА. На этот раз американцы проиграли.

Однако нет времени скучать: всего спустя неделю болельщиков ждёт не менее яркое противостояние, которое, будьте уверены, обязательно внесёт перемены в самый захватывающий дивизион организации.

UFC Fight Night 158

Когда: 14 сентября (15-е по Москве)



Где: «Rogers Arena», Ванкувер, Канада

Ковбой проиграл Фергюсону. Но «титульник» всё так же близко

«Он мой приятель! Мы с Гэтжи тусовались в Вегасе на Международной неделе боёв, все выходные попивая пиво у бассейна. Он действительно мой друг, и в прошлом мы много тренировались вместе. Конечно же, к этому поединку мы готовимся порознь. Он тренируется сейчас где-то в другом месте, и это будет весело», – и не думает нагнетать атмосферу Серроне.

2019 год пока получается крайне неоднозначным для миролюбивого Ковбоя. Уверенные победы над Александром Эрнандесом и Элом Яквинтой были омрачены роковым высмаркиванием в перерыве бойни с Тони Фергюсоном и последовавшей за ним остановкой боя: глаз ветерана ММА раздуло настолько, что окровавленный боец пытался пальцем помочь воздуху выйти наружу. Противостояние, естественно, остановили, преградив Дональду дорогу к Нурмагомедову.

Терял часть кишечника, падал со скалы, тонул в океане: Серроне не боится смерти? Ковбой собирается снова испытать судьбу, разделив клетку с Тони Фергюсоном. И всё это ради новорождённого сына, титула и боя с Хабибом.

Однако, несмотря на досадное поражение от Эль-Кукуя, Серроне не стоит отчаиваться. Победа над ярким Гэтжи вновь вернёт гордость UFC в чемпионскую гонку (о её раскладах – ниже).



«После того, как я побью Джастина, не останется никого кроме Хабиба. Больше никого не будет передо мной. И я бы хотел провести следующий бой в декабре… Но, может быть, я сделаю перерыв в лёгком весе и выступлю в полусреднем", — рассуждает Серроне, намекая на готовность встретиться с победителем поединка между Нэйтом Диасом и Хорхе Масвидалем, которые на UFC 244 в Нью-Йорке сразятся за взявшийся из ниоткуда титул «Самого Опасного Ублюдка».

«Он уснёт за свои слова». На что так обиделся Гэтжи?

Вот только дружеское отношение к себе со стороны Ковбоя ничуть не радует оппонента Дональда. Судя по интервью Джастина, сравнения с главным героем мультфильма «Симпсоны» является слабым местом Гэтжи, за которое представитель США просто готов вытереть острословом настил восьмиугольника.



«Ковбой — второй человек, кто назвал меня Гомером Симпсоном от ММА, и второй, кто уснёт за эти слова. Да, он легенда, парень нокаутировал меня в спарринге апперкотом, он набил кучу рекордов, но теперь он на моём пути и хочет забрать у меня всё, над чем я работаю с 6 лет. Мои родители будут смотреть бой, братья, сестры, племянник… Я не позволю Ковбою выйти победителем!» — оставил в стороне былое товарищество Джастин.

Поход за бывшим спарринг-партнёром был ой-как непрост. После жестких фиаско в боях с Эдди Альваресом и Дастином Порье Гэтжи (к слову, пропускающий в лёгком весе умопомрачительные 10 (!) значимых ударов в минуту) был на грани увольнения, но затем сменил тактику «оголтелого рубаки» на образ хладнокровного ударника. Это и помогло Хайлайту снести с пути Джеймса Вика и Эдсона Барбозу, вновь заставив заговорить о себе как о «темной лошадке» лёгкого веса.

Не смогла остановить стремление к дуэли с Серроне на UFC Fight Night 158 и глазная инфекция, которую Джастин подхватил незадолго до турнира в Ванкувере. Любой свет причинял боль атлету, и врачи настаивали на том, чтобы Гэтжи снялся с боя. Но как можно отказываться, когда до чемпиона осталось совсем немного?

«Хабиб — грёбаный монстр! Но я по-прежнему уверен, что в этом дивизионе именно я — самый сложный оппонент для его стиля. Моя борьба на другом уровне по сравнению с теми, кого он уже бил. У меня в руках больше силы, чем у Дастина. Порье нужны цифры. 20-30 ударов за серию… Мне нужен только один удар. Я не говорю, что легко побью Хабиба, но точно дам ему самый сложный бой в карьере», — уверен американец.

Самые сложные бои Хабиба и моменты, когда он был ближе всего к поражению Все опасные удары и попытки соперников придушить Нурмагомедова, которые обернулись для них катастрофой.

Неужели Ковбой или Гэджи могут добраться до Хабиба? Всё сложно, но возможно

“Черт возьми, да дайте уже этому чуваку то, что принадлежит ему по праву! Если Фергюсона обойдет Макгрегор, эту пилюлю ему будет трудно проглотить. Нет, Тони заслужил титульный бой, это точно”, — вот кого сам Серроне предпочитает видеть следующим соперником Хабиба.

Такого же мнения придерживается Гэтжи, 99% экспертов и болельщиков: поединок Нурмагомедов – Фергюсон уже по праву называется одним из самых величайших противостояний в истории смешанных единоборств. Даром, что срывалось четыре раз – на пятый фортуна должна будет вернуть фанатам должок.

Теперь Хабибу нужен настоящий бой. Соперник – Фергюсон Хабиб должен драться с Тони. Без вариантов. Иначе его не поймут.

Но вот что будет дальше? Допустим, Хабиб находит ключ к локтям и защите от тейкдаунов Эль-Кукуя, оставляет не удел Конора Макгрегора с его мечтами о реванше в Москве и не дожидается легендарного Жоржа Сен-Пьера, возвращение которого ну никак не нравится руководству UFC. А ведь Орлу во что бы то ни стало потребуется боец для своего прощального боя в промоушене и остановки рекорда на 30-0…



Вот тогда-то и может наступить время победителя боя в Ванкувере!

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Стоит отметить, что в рамках со-главного поединка экс-претендент на титул Гловер Тейшейра проведёт бой с Никитой Крыловым, ещё ни разу в карьере не доводившим свой поединок до решения судей. На кону у спортсменов место в топ-10 полутяжей, а, значит, их встреча будет достойной прелюдией к главному событию вечера.

В других поединках основного карда Тодд Даффи подерётся с Джеффом Хьюзом, Мишель Перрейра встретится с Тристаном Коннели, а Юрайя Холл и Миша Циркунов разделят октагон с Антонио Карлосом Джуниором и Джимми Крутом соответственно.

Остальные бои UFC UFC Fight Night 158



Марчин Тыбура — Аугусто Цакай

Коул Смит — Майлс Джонс

Эндрю Санчес — Марвин Веттори

Брэд Катона — Хантер Азур

Чаз Скелли — Джордан Гриффин

Луи Смолка — Райан Макдональд

Кайл Преполец — Остин Хаббард

Что же касается предварительных поединков, то в них изначально должен был поучаствовать россиянин Сергей Хандожко. Однако из-за проблем с визой отечественный атлет не смог провести бой против бразильца Мишеля Перейры.