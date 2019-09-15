Циркунов «задушил» соперника уникальным приёмом. Второй такой случай в истории

Уходящий уик-энд немного переключил внимание фанатов боевого спорта от мегафайта Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье, прошедшего 7 сентября. Да и то не совсем — главным событием минувшей субботы стал бой видных претендентов на встречу с Хабибом Дональда Серроне и Джастина Гэтжи.

Браво, Хабиб! Великий чемпион задушил Порье и снова выпрыгнул из клетки Нурмагомедов мог улететь в нокаут и попасть на удушение, но забрал потрясающую победу! 28-0!

Американцы значились в первой пятёрке рейтинга (Ковбой шёл выше на позицию— четвёртым) и каждый из них в случае победы на турнире UFC Ванкувер был, вроде бы, вправе занимать очередь на приём к Нурмагомедову за Тони Фергюсоном. В итоге победа (конечно же, досрочная) досталась Гэтжи, а после неё Джастин и Дональд пошли в обнимку давать совместное интервью Даниэлю Кормье.

Самым же красивым событием турнира UFC Fight Night 158 в Канаде стал приём, исполненный местным бойцом Мишей Циркуновым, выходцем из Латвии, но русским по происхождению. Путь Циркунова в Абсолютном бойцовском чемпионате простым не назовёшь: начал Миша отлично, с четырёх побед подряд за год с небольшим. Однако следом за этой прекрасной серией у латвийца начался сложный период — три поражения в пяти последних поединках. В Ванкувере Циркунов выиграл и сделал это очень эффектно — исполнив сложнейший удушающий приём «перуанский галстук». Пострадал до того непобеждённый австралиец Джимми Крут.

Эпизод с удушающим можно посмотреть на телеграм-канале «Чемпионата».

Трюк этот настолько редкий, что в UFC его исполнили всего второй раз за всю историю. В 2008 году Си Би Долловей «задушил» «перуанским галстуком» Джесси Тейлора. При этом придумал захват также экс-боец UFC, ветеран Тони Де Соуза из Перу (вот откуда первая часть названия). Соуза разработал свой «галстук» в зале известного мастера бразильского джиу-джитсу Андре Педернейраса.

Из интересного на прошедшем в Ванкувере турнире также не обошлось и без выступления бойцов из России. Никита Крылов, формально представляющий Украину, но уже давно проживающий в Москве, пытался забраться в топ-10 рейтинга полутяжёлого веса UFC победой над ветераном Гловером Тейшерой из Бразилии. Но пройти испытание девятым номером 13-й не смог. Победу раздельным решением присудили Тейшере, и для Крылова это второе поражение после возвращения в UFC. Правда, в этих трёх поединках Никита неизменно дрался с топами.