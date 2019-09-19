«Ринг не твой профиль, Миша. Работай грузчиком». Емельяненко подерётся с качком

Сканадальный тяжеловес Александр Емельяненко и Михаил Кокляев всё-таки проведут бой. Всё, что нужно об этом знать.

Вроде бы, Емельяненко-младший настроился на более-менее серьёзные выступления. Александр не так давно объявил, что ему предложили контракт в организации по кулачным боям без перчаток.

Емельяненко переходит в бои на голых кулаках? Предложение из США уже поступило Александр много обещает и анонсирует, но потом падает с велосипеда. Посмотрим, как будет в этот раз.

Сегодня ссылки на посты с объявлениями о предложении из-за океана удалены со страницы Емельяненко в «инстаграме». Но в видеозаписи, на которой довольный тяжеловес делится новостями о скором возвращении, Александр уверил всех, что скоро будут анонсы. В общем, по итогу не обманул…

«У природы нет плохой погоды, — заинтриговал Александр. — Иду на вечернюю тренировку и любуюсь красотами, которые меня окружают. Завтра вечером встречусь с менеджерами и поделюсь с вами информацией по поводу моих дальнейших выступлений. Организация в Америке, которая проводит бои на голых кулаках без перчаток, заинтересована во мне. Как только будет новая информация, я с вами поделюсь. Пока жду. Как и вы. Всем хорошего дня и отличного настроения».

«Емельяненко теперь мужик с яйцами». Неужели бойца изменил кавказский скандал? Теперь Александр хватает себя за разные места и грозится раздеться догола, но обманывает. И не забывает всё это фиксировать на видео.

В итоге ничего особенно нового о предложении выступить в боях на голых кулаках Емельяненко больше не рассказывал. А вот анонс всё же состоялся. Правда, несколько позже, чем планировалось и совсем не с тем соперником, которого бы хотелось видеть напротив одного из самых талантливых тяжеловесов российских ММА.

Емельяненко, ходили слухи, мог стартануть в лиге Bare Knukcle FC поединком со звёздным Энтони Рамблом Джонсоном. А Камил Гаджиев, известный российский промоутер, пытался и всё ещё пытается организовать встречу Александра со старым врагом Сергеем Харитоновым.

Емельяненко и Харитонов готовы дать России большой бой. Такого не было давно Последнее столь масштабное событие на нашей земле возглавлял Фёдор Емельяненко. Теперь стать главным готовится его скандальный брат.

Вместо этого бывший боец PRIDE, M-1, AKHMAT и других видных лиг подерётся со звездой силового экстрима и тяжёлой атлетики Михаилом Кокляевым… Встреча двух, вроде бы, приятелей стала возможной благодаря конфликту здоровяков. Конфликт этот кажется слегка наигранным и развивается как-то нестабильно. Ещё в апреле Александр и Михаил собирались выйти в ринг или клетку, чтобы выяснить, способен ли атлет уровня и направленности Кокляева с помощью нескольких месяцев тренировок выйти на уровень конкурента тяжеловеса калибра Емельяненко-младшего. Разговоры об организации перекрёстной схватки продлились несколько недель, затем сошли на нет. И вот внезапно бой стал реальностью.

Один удар в 320 кг. Качок-чемпион хочет нокаутировать Емельяненко ладошкой Емельяненко бросил вызов качку. Тот не испугался и наглядно показал, как будет «убивать» скандального бойца. И попросил его не продешевить.

Немногие ждали, что весёлая и задорная раскрутка приведёт к организации этого странного поединка. Однако — вот вам афиша, дорогие друзья… 29 ноября, Москва, ВТБ-Арена.

«Парни, не имеющие отношения к спорту, которым я занимаюсь, начали бить себя в грудь и кричать, что они всемогущие. С этого всё и началось», — объясняет в своём «инстаграме» Александр Емельяненко. — «Поставили все самолёты и грузовики на место и решили, что смогут преуспеть везде — и даже на ринге. Вот сейчас покажу Кокляеву, что это не его профиль. Пусть дальше грузчиком работает».

Это сообщение появилось после официального анонса. Кокляев отреагировал довольно весело. Номер называется «Trashtalk по-русски».

Видно, что и Михаилу, и Александру пока весело. И в этой ситуации не совсем понятна позиция первого. С одной стороны, он, конечно же, получит неплохие деньги и много внимания, которого так не хватает. Но с другой — какие шансы могут быть у абсолютно не имеющего отношения к боевому спорту человека против реального мастера смешанных единоборств высокого класса?

Кокляев всё чаще показывает подписчикам свои тренировки по боксу, демонстрируя не только приобретённый навык, но и улучшенную функциональную форму и совсем другую комплекцию в сравнении с соревновательным периодом перед стартами, например, в состязаниях по силовому экстриму.

И всё же, даже несмотря на правила, по которым тяжеловесы договорились по-спортивному выяснить отношения, больше подходят Кокляеву, не совсем понятно, что хотят доказать этим боем Александр и Михаил. О правилах сообщили ещё в начале сентября. Это будет не совсем обычный боксёрский поединок. Правила из бокса, перчатки из бокса, продолжительность — своя. 4 раунда по 3 минуты — столько Емельяненко и Кокляев проведут в ринге, если никто не рухнет раньше.

29 ноября на ВТБ-Арене пройдёт самое странное шоу года на таком уровне. Это, конечно, не сравнить с тем, что делает на своём Youtube-канале Амиран Сардаров, но и на классические ММА высокого уровня похоже не очень сильно. Последними, кто в силах собрать действительно интригующий вечер боёв на сегодня в России, остаются на сегодня ACA и RCC. Именно там бьются оставшиеся выступать на родине звёзды смешанных единоборств из нашей страны.