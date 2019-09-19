«Ринг не твой профиль, Миша. Работай грузчиком». Емельяненко подерётся с качком

Вроде бы, Емельяненко-младший настроился на более-менее серьёзные выступления. Александр не так давно объявил, что ему предложили контракт в организации по кулачным боям без перчаток.
Сегодня ссылки на посты с объявлениями о предложении из-за океана удалены со страницы Емельяненко в «инстаграме». Но в видеозаписи, на которой довольный тяжеловес делится новостями о скором возвращении, Александр уверил всех, что скоро будут анонсы. В общем, по итогу не обманул…
«У природы нет плохой погоды, — заинтриговал Александр. — Иду на вечернюю тренировку и любуюсь красотами, которые меня окружают. Завтра вечером встречусь с менеджерами и поделюсь с вами информацией по поводу моих дальнейших выступлений. Организация в Америке, которая проводит бои на голых кулаках без перчаток, заинтересована во мне. Как только будет новая информация, я с вами поделюсь. Пока жду. Как и вы. Всем хорошего дня и отличного настроения».
В итоге ничего особенно нового о предложении выступить в боях на голых кулаках Емельяненко больше не рассказывал. А вот анонс всё же состоялся. Правда, несколько позже, чем планировалось и совсем не с тем соперником, которого бы хотелось видеть напротив одного из самых талантливых тяжеловесов российских ММА.
Емельяненко, ходили слухи, мог стартануть в лиге Bare Knukcle FC поединком со звёздным Энтони Рамблом Джонсоном. А Камил Гаджиев, известный российский промоутер, пытался и всё ещё пытается организовать встречу Александра со старым врагом Сергеем Харитоновым.
Вместо этого бывший боец PRIDE, M-1, AKHMAT и других видных лиг подерётся со звездой силового экстрима и тяжёлой атлетики Михаилом Кокляевым… Встреча двух, вроде бы, приятелей стала возможной благодаря конфликту здоровяков. Конфликт этот кажется слегка наигранным и развивается как-то нестабильно. Ещё в апреле Александр и Михаил собирались выйти в ринг или клетку, чтобы выяснить, способен ли атлет уровня и направленности Кокляева с помощью нескольких месяцев тренировок выйти на уровень конкурента тяжеловеса калибра Емельяненко-младшего. Разговоры об организации перекрёстной схватки продлились несколько недель, затем сошли на нет. И вот внезапно бой стал реальностью.
Немногие ждали, что весёлая и задорная раскрутка приведёт к организации этого странного поединка. Однако — вот вам афиша, дорогие друзья… 29 ноября, Москва, ВТБ-Арена.
«Парни, не имеющие отношения к спорту, которым я занимаюсь, начали бить себя в грудь и кричать, что они всемогущие. С этого всё и началось», — объясняет в своём «инстаграме» Александр Емельяненко. — «Поставили все самолёты и грузовики на место и решили, что смогут преуспеть везде — и даже на ринге. Вот сейчас покажу Кокляеву, что это не его профиль. Пусть дальше грузчиком работает».
Это сообщение появилось после официального анонса. Кокляев отреагировал довольно весело. Номер называется «Trashtalk по-русски».
Видно, что и Михаилу, и Александру пока весело. И в этой ситуации не совсем понятна позиция первого. С одной стороны, он, конечно же, получит неплохие деньги и много внимания, которого так не хватает. Но с другой — какие шансы могут быть у абсолютно не имеющего отношения к боевому спорту человека против реального мастера смешанных единоборств высокого класса?
Кокляев всё чаще показывает подписчикам свои тренировки по боксу, демонстрируя не только приобретённый навык, но и улучшенную функциональную форму и совсем другую комплекцию в сравнении с соревновательным периодом перед стартами, например, в состязаниях по силовому экстриму.
И всё же, даже несмотря на правила, по которым тяжеловесы договорились по-спортивному выяснить отношения, больше подходят Кокляеву, не совсем понятно, что хотят доказать этим боем Александр и Михаил. О правилах сообщили ещё в начале сентября. Это будет не совсем обычный боксёрский поединок. Правила из бокса, перчатки из бокса, продолжительность — своя. 4 раунда по 3 минуты — столько Емельяненко и Кокляев проведут в ринге, если никто не рухнет раньше.
29 ноября на ВТБ-Арене пройдёт самое странное шоу года на таком уровне. Это, конечно, не сравнить с тем, что делает на своём Youtube-канале Амиран Сардаров, но и на классические ММА высокого уровня похоже не очень сильно. Последними, кто в силах собрать действительно интригующий вечер боёв на сегодня в России, остаются на сегодня ACA и RCC. Именно там бьются оставшиеся выступать на родине звёзды смешанных единоборств из нашей страны.
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