Наших тянут судьи? Чемпионат мира по боксу. Полуфиналы. LIVE

Подходит к развязке чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге 2019 года. Впереди — полуфиналы. До этой стадии добрались четверо представителей нашей страны — Глеб Бакши (категория до 75 кг), Муслим Гаджимагомедов (категория до 91 кг), капитан сборной команды России Андрей Замковой (категория до 69 кг) и тяжеловес (+91 кг) Максим Бабанин, заявивший о себе на предыдущей стадии.
Его поединок с Фрэйзером Эдвардом Кларком из Британии в четвертьфинале обернулся пока главным скандалом на турнире. Судьи отдали победу гостю, хотя две трети боя визуально вёл россиянин. В итоге результат пересмотрели на противоположный, и в итоге в полуфинале оказался Бабанин.
19 сентября
8:00. Максим Бабанин крайне негодовал после объявления результата его четвертьфинального боя с Кларком.
«Мы боксируем дома, и ещё бы болельщики не свистели. Я хочу сказать одно: после таких боёв дома есть желание просто закончить заниматься боксом, — приводит слова россиянина пресс-служба Федерации бокса России. — Больше у меня нет слов. Дома забирать такие победы. Да, первый раунд был где-то равным, я хотел прочувствовать соперника. А второй и третий раунды я спокойно вёл бой».
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