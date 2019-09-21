Глухой с рождения россиянин переходит в UFC в статусе непобеждённого чемпиона

Аскар Аскаров — успешный дагестанский борец с амбициями лучшего в мире в своём весе. Прямо как его знаменитый земляк когда-то.

UFC в рамках расширения своей географии продолжает пополняться российскими бойцами. На волне всемирной известности Хабиба Нурмагомедова с последовавшим за ней резким ростом популярности ММА в Восточной Европе и странах бывшего СНГ Дэна Уайт с удовольствием делает ставку на отечественных атлетов.

Хабибомания. Нурмагомедов – главная звезда боёв. Доказываем Все хотят купить папаху.

Один из них – подписанный в июле чемпион лиги АСВ Аскар «Пуля» Аскаров, который уже в эти выходные дебютирует под эгидой самой престижной организации в мире смешанных единоборств.

Проблемы со слухом как дополнительная мотивация для Пули

Помните Мэтта Хэмилла, того самого американца, которого пресса вспоминала летом в контексте возможной отмены единственного поражения Джона Джонса? Боец вошёл в историю спорта не только как единственный победитель (на данный момент) Bones, но и как «глухой чемпион». Биография победителя реалити-шоу Ultimate Fighter 3 даже легла в основу фильма «Молот» 2010 года.

Допингисту и скандалисту №1 отменят единственное поражение. Джонсу можно всё Лучший боец своего поколения проиграл лишь раз — глухонемому парню, которого уже давно уволили из UFC.

А ведь аналогичный герой есть и на просторах российских ММА: в середине 90-х на секцию вольной борьбы в дагестанском селе Камыш-Кутан пришёл глухой с рождения мальчик по имени Аскар. Несмотря на несогласие родителей с новым увлечением сына, неуступчивый аварец с головой ушёл в спорт.

Так, усердно тренируясь и принимая участие в соревнованиях по боевому самбо, рукопашному бою и грэпплингу, юноша начал прокладывать себе дорогу к успеху… К счастью, среди препятствий на этом пути не было косых взглядов и детской жестокости.

«С пренебрежительным отношением со стороны сверстников никогда не сталкивался. Во-первых, я всегда любил спорт. А во-вторых, я рос в селе, где такие качества, как справедливость, добропорядочность и уважение всегда были у людей на первом месте», — признавался боец.

У Аскарова идеальный рекорд 10-0. Как дела с перспективами за океаном?

Прошли годы. Плохо слышащий мальчик превратился в непобеждённого представителя наилегчайшего веса, который и правда может навести шороху в UFC. Судите сами: за плечами остался десяток досрочных побед (три нокаутом и семь сдачей), а в арсенале — отличная борцовская база, только-только полученный пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу и, что немаловажно, — уверенность в себе. Ведь на трофейной полке Пули уже соседствуют золотые медали чемпионатов России, мира и Сурдлимпийских игр с главным достоянием Аскерова – добытым в 2016 году чемпионским поясом АСВ.

«Я доказал самому себе, что всё смогу! Хочу стать примером того, что, имея желание, можно добиться успеха: я простой парень из села, который пару лет назад сидел за телевизором, просматривая кассеты UFC и мечтавший оказаться когда-нибудь там… Не важно, какие у тебя проблемы, и какие возможности — если ты чего-то хочешь, отдаёшь этому максимум себя, пашешь больше, чем другие, то ты обязательно добьешься поставленной цели», — говорит Аскаров.

А кто же следующий соперник?

«Никакого волнения нет по поводу того, что поединок будет в Мехико. Я уже акклиматизировался, так что Мексика и моя территория тоже. Брэндон Морено – достойный соперник для дебюта, топ-7 UFC. Универсальный боец, умеет драться как в стойке, так и в партере», – с уважением относится к оппоненту россиянин, несмотря на статус фаворита.

В отличие от Аскара, который не выходил в клетку на протяжении полутора лет, будущий хозяин восьмиугольника Брэндон Морено в июне добился определяющей победы в своей карьере. Дело в том, что после двух поражений подряд мексиканец был уволен из UFC – несмотря на все перфомансы Генри Сехудо, ликвидация убыточного наилегчайшего дивизиона не заставила себя долго ждать. Однако в начале лета Брэндон завоевал пояс LFA и заставил UFC передумать о столь жестком решении.

Изюминки же бою Аскарова с Морено придаёт тот факт, что у мексиканца болевые и удушающие ничуть не хуже, чем у россиянина: 10 из 15 побед спортсмен добыл именно благодаря самбишенами. Оттого и так интересно будет посмотреть на не знающего поражений борца Аскара в противостоянии с самым сложным соперником в карьере, безупречно готового к проходам и броскам дебютанта UFC.

За кем ещё последить на UFC Fight Night 159?

Что же касается самого турнира, то главным событием вечера станет встреча двух жестких ударников Яира Родригеза и Джереми Стивенса. Мексиканец благодаря своему последнему поединку вошёл в историю ММА как автор одного из самых красивых нокаутов – на последних секундах противостояния с «Корейским Зомби» Яир нанёс крайне редкий удар локтем с разворота, отправив соперника спать под рёв финальной сирены. Куда хуже обстоят дела у представителя США – Джереми необходимо закрывать серию из двух поражений от Жозе Алдо и Забита Магомедшарипова.

Основной кард

Яир Родригес – Джереми Стивенс

Карла Эспарса – Алекса Грассо

Аскар Аскаров – Брендон Морено

Ирен Альдана – Ванесса Мело

Мартин Браво – Стивен Питерсон

Предварительный кард

Хосе Альберто Киноньес – Карлос Уачин

Поло Рейес – Кайл Нельсон

Анджела Хилл – Ариане Карнелосси

Сержио Петтис – Тайсон Нэм

Винисиус Морейра – Пол Крэйг

Сиджара Юбэнкс – Бет Коррейя

Клаудио Пуэллес – Маркуш Мариану

Нельзя обойти стороной и ко-мейн ивент, в котором экс-чемпионка минимальной весовой категории Карла Эспарза сойдется в клетке с Алексой Грассо.

А вот как выглядит кард турнира в целом.