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Чемпионат мира по боксу 2019 в Екатеринбурге, повторы полуфиналов, видео

Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге 2019
«Чемпионат»
Как Россия побеждала в полуфинале чемпионата мира по боксу. Видео
Нарезка лучших моментов предпоследней стадии первенства мира.
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

20 сентября в Екатеринбурге завершились полуфинальные поединки чемпионата мира по боксу. Опытный россиянин Андрей Замковой единогласным решением судей победил Абылайхана Жуссупова из Казахстана. Таким образом, Андрей добыл путёвку в финал и гарантировал российской сборной как минимум ещё одно серебро. В финале он сразится с Пэтом Маккормаком из Англии.

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Также 20 сентября путёвки в финал для команды России добыли Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Увы, тяжеловес Максим Бабанин свою полуфинальную встречу Баходиру Джалолову из Узбекистана уступил.

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В эти минуты в Екатеринбурге проходит чемпионат мира, и там тоже не всё гладко.

Видео лучших моментов полуфинальных поединков — в том числе и выступлений Замкового, Гаджимагомедова, Бакши и Бабанина — вы можете посмотреть на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/russianboxingfederation/

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