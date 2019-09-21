Как Россия побеждала в полуфинале чемпионата мира по боксу. Видео

20 сентября в Екатеринбурге завершились полуфинальные поединки чемпионата мира по боксу. Опытный россиянин Андрей Замковой единогласным решением судей победил Абылайхана Жуссупова из Казахстана. Таким образом, Андрей добыл путёвку в финал и гарантировал российской сборной как минимум ещё одно серебро. В финале он сразится с Пэтом Маккормаком из Англии.

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Также 20 сентября путёвки в финал для команды России добыли Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Увы, тяжеловес Максим Бабанин свою полуфинальную встречу Баходиру Джалолову из Узбекистана уступил.

Ограбление легенд и триумф России. 5 скандалов на больших боксёрских турнирах В эти минуты в Екатеринбурге проходит чемпионат мира, и там тоже не всё гладко.

Видео лучших моментов полуфинальных поединков — в том числе и выступлений Замкового, Гаджимагомедова, Бакши и Бабанина — вы можете посмотреть на «Чемпионате».