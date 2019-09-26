Величайший тяжеловес уходит на пенсию. Но сначала ДиСи хочет отомстить

Грандиозная трилогия грядёт в тяжелом весе — величайшие атлеты самого престижного дивизиона Кормье и Миочич подерутся в третий раз.

Большинство журналистских отчётов в американских СМИ об августовском UFC 241 в Канаде не могли не затронуть Южнокалифорнийское проклятие зала АКА. На урбанизированной территории в южной части штата Калифорния ранее уже терпели поражения Даниэль Кормье, Кейн Веласкес и Люк Рокхолд.

DC проиграл здесь снова: чемпион, уверенно забиравший первые три раунда поединка со Стипе Миочичем, в четвертой пятиминутке поплатился за высоко поднятые руки. Отбитый корпус, мощный завершающий удар и, как итог, технический нокаут — UFC 241 в Анахайме не стал исключением в истории со злым роком, преследующим Американскую академию кикбоксинга.

Сразу после турнира в воздухе повис один единственный вопрос: «А что же дальше, Даниэль?» Размен пятого десятка, измотанность тренировками, горечь от утраты отца и навек зацементированное наследие – почти все эксперты как один провожали атлета на пенсию.

Верный друг Хабиба был чемпионом и фаворитом. Но Кормье жестко нокаутировали Хабиб считает, что ему нужно уйти.

Советовал Даниэлю повесить перчатки на гвоздь и друг Хабиб Нурмагомедов. Орёл уверен: DC будет чем заняться вне октагона, да и денег американец заработал не на одно поколение вперед.

«Я правда хочу, чтобы он завершил карьеру, потому что 40 лет — уже не 30. Это большая разница», — делал россиянин акцент на возрасте.

Противоположного мнения придерживался другой спарринг-партнер американца, прославленный Кейн Веласкес – тяжеловес дал обещание поучаствовать в тренировочном лагере Кормье и как следует подготовить друга к мощной оппозиции.



«Уверен, что Даниэль хочет этой трилогии. Он определенно заслуживает этого. На этот раз я не сомневаюсь в его победе. У него для этого есть все необходимые навыки. Верю, что если он действительно захочет, он выйдет и вновь станет чемпионом», — не скрывал оптимизма легендарный мексиканец.

Кормье предстояло принять непростое решение: уйти на покой побеждённым, но великим, или пойти ва-банк, снарядившись в новый поход за золотым поясом. Второй вариант – крайне рискованный: два поражения на закате карьеры и упущенный титул «величайшего тяжа» могут подпортить наследие Даниэля.

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Ситуация прояснилась меньше, чем за месяц. Сначала Дэна Уайт в беседе с журналистами заявил, что промоушен заинтересован в трилогии между действующим чемпионом тяжелого дивизиона Миочичем и бывшим двойным чемпионом Кормье — вот ведь вывеска! А затем уже и сам DC решил не подводить ни чемпионское эго (уходить из спорта с опущенной головой — испытание не из лёгких), ни болельщиков ММА.



«Следующий бой будет последним — это должен быть поединок со Стипе. Больше никто не имеет значения! Но в любом случае, победа или поражение – это будет последний раз, когда моя нога ступит в октагон. Если 14 декабря будет доступно, это будет здорово. Я бы с радостью начал подготовку к бою», — прервал молчание Кормье.

Но как же быть со ставшим после краха DC в Анахайме первым номером pound-for-pound Джоном Джонсом? Их не менее великое противостояние требовало финальной точки в виде третьей встречи в восьмиугольнике, да и сами звёзды ММА были не прочь пустить кровь ненавистным оппонентам за достойную сумму.



Однако со временем былая страсть во взаимной вражде поутихла: Bоnes продолжает править в полутяжёлом весе, пока Даниэль сражается за звание «величайшего тяжеловеса». Их противостояние уже история, где один победил, а второй не проиграл: реванш не засчитали из-за проваленного допинг-теста, оба поединка прошли в неродном для DC полутяжелом весе… Джон не решается (или не доволен финансовой составляющей) прийти на территорию соперника, так пусть всё и остается на прежних местах – у Кормье сейчас новая цель. Которую во что бы то ни стало надо покорить до окончательного ухода из спорта.

Хабиб опять не №1 в мире? Всё правильно, допингист из США лучше него Все ожидали увидеть на вершине обновлённого рейтинга лучших Нурмагомедова, но на ней — «пикограммовый» чемпион Джонс.

Оба боя показали, что у Миочича уйма пробелов в защите: борец и ударник такого класса, как Кормье, просто обязан будет в следующем бою сыграть на этих минусах соперника. Также поработав над собственной защитой, которая дала трещину в самый неподходящий момент. В любом случае, шансы – 50 на 50, а, значит, завершение трилогии будет неописуемо жарким.



Но вот незадача: по-видимому бой в декабре не состоится. Ведь Стипе Миочич выбыл на неопределенный срок из-за проблем со зрением – сказалась травма сетчатки глаза, которая была спровоцирована многочисленным тычками Даниэля в ходе последних двух боёв.



«Я буду готов драться, когда снова смогу видеть обоими глазами. Я не могу дождаться того, чтобы провести защиту пояса!» – заявил чемпион, давая DC время на полноценную подготовку вплоть до начала 2020-го.



И для Даниэля Кормье это как нельзя кстати: финальный штрих богатой на события карьеры должен быть не только ярким, но ещё и триумфальным… А ещё будет лучше, если долгожданный поединок пройдёт не в Южной Калифорнии.



Почему? Вы и сами уже прекрасно знаете.