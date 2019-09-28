Головкин — Деревянченко: бой за титул чемпиона мира! LIVE

5 октября в Нью-Йорке, на Мэдисон Сквер Гарден состоится возвращение легендарного Геннадия Головкина. Экс-чемпион мира по трём версиям подерётся с неуступчивым украинским претендентом Сергеем Деревянченко. На кону в поединке будет стоять вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.
GGG попытается снова завладеть значимым титулом и приблизиться к реваншу с Саулем Канело Альваресом, которого он не сумел победить уже дважды. А Деревянченко попробует во второй воспользоваться возможностью войти в элитный клуб обладателей «золотого ремня», после того как не так давно уступил эту возможность Дэниелу Джейкобсу в близком поединке.
9:00 До поединка остаётся неделя, боксёры в оптимальной форме и можно почти не сомневаться, что всё будет ок!
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