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Головкин — Деревянченко. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
06:00 Мск
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Бой Головкин — Деревянченко, 5 октября 2019 — онлайн-трансляция

Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко
«Чемпионат»
Головкин — Деревянченко: бой за титул чемпиона мира! LIVE
Вы сможете увидеть возвращение легендарного GGG только на «Чемпионате»!
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

5 октября в Нью-Йорке, на Мэдисон Сквер Гарден состоится возвращение легендарного Геннадия Головкина. Экс-чемпион мира по трём версиям подерётся с неуступчивым украинским претендентом Сергеем Деревянченко. На кону в поединке будет стоять вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.

GGG попытается снова завладеть значимым титулом и приблизиться к реваншу с Саулем Канело Альваресом, которого он не сумел победить уже дважды. А Деревянченко попробует во второй воспользоваться возможностью войти в элитный клуб обладателей «золотого ремня», после того как не так давно уступил эту возможность Дэниелу Джейкобсу в близком поединке.

9:00 До поединка остаётся неделя, боксёры в оптимальной форме и можно почти не сомневаться, что всё будет ок!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Instagram.com/gggboxing

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Александр Головин •••
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