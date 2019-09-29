Глубокий нокаут за 8 секунд. Парня вырубили с первого удара

До рекорда Эй Джей Макки недотянул совсем чуть-чуть. А ещё на одном турнире с ним дрался его 49-летний отец — в обзоре боёв уик-энда.

Первым большим событием выходных в боевом спорте стал турнир российской лиги ACA под номером 99, прошедший 27 сентября в Москве. О нём мы подробно написали в отдельном материале:

Расула Мирзаева нокаутировали в Москве. Он даже не помнит, как это произошло Скандально известный боец ещё никогда не попадал в нокаут.

UFC Fight Night 160

28 сентября

Royal Arena, Копенгаген, Дания 28 сентябряRoyal Arena, Копенгаген, Дания

Днём позже в Дании свой ивент устроила ММА-огранизация №1 в мире. UFC в Копенгагене собрался из неплохих имён, хотя во главе стояли не самые топовые звёзды на сегодня — Джек Херманссон и Джаред Каннонье. Первый залетел на высокую строчку рейтинга (№5), когда в апреле этого года неожиданно уверенно победил легендарного Роналдо Жакаре Соузу. Тот успех стал четвёртым подряд для шведа в UFC, потому Джека с недавних пор справедливо причисляли к теневым фаворитам чемпионской гонки в среднем весе.

Его соперник Каннонье и вовсе может похвастать удивительной историей становления. Джаред раньше имел серьёзные проблемы с лишним весом и свой путь в UFC начинал в тяжёлом весе. Однако нестабильные успехи и явно ненужные килограммы заставили бойца задумать о своей карьере, и в какой-то момент Килла Горилла всерьёз заморочился диетой. Сначала Каннонье спустился в полутяжёлый вес (до 93 кг), а затем и в средний (до 84 кг). Аккаунт UFC в «Инстаграме» даже посвятил пути Джареда отдельный пост.

28 сентября в Копенгагене Каннонье одержал продлил свою победную серию в среднем дивизионе до трёх боёв и вместе с тем, вероятнее всего, поднялся в топ-5 своей категории. Отрадно, что и Джека Херманссона, и двух предыдущих соперников Джаред нокаутировал. Видимо, у новоиспечённого средневеса удар всё ещё из тяжёлой категории.

Из интересного на прошедшем европейском турнире UFC следовало бы отметить победы Исмаила Наурдиева и Махмуда Мурадова. Первый — яркий, молодой проспект, живущий в Австрии и представляющий эту страну, но родившийся в Чечне. А второй — бывший узбекский гастарбайтер, которому удивительным образом удалось построить карьеру бойца, подружиться с Флойдом Мейвезером и попасть в Абсолютный бойцовский чемпионат.

23-летний Наурдиев в третий раз бился в UFC. В дебюте он триумфально вышел на коротком уведомлении против опытного Мишеля Празереса.

Результаты UFC Fight Night 160



Ноэлин Эрнандес победил Джека Шора удушающим приемом (удушение со спины) в 3-м раунде; Легкий дивизион: Марк Диакиси победил Лэндо Ваннату единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26);

Мэйси Чиассон победила Лину Лансберг единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-28);

Гига Чикадзе победил Брэндона Дэвиса раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Исмаил Наурдиев победил Сияра Бахадурзаду единогласным решением судей (30-26, 30-25, 30-25);

Махмуд Мурадов победил Алессио Ди Чирико единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Джон Филлипс победил Алена Амедовски техническим нокаутом (удары руками) в 1-м раунде;

Николас Долби победил Алекса Оливейру единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Овинс Сент-Прю победил Михала Олексейчука удушающим приемом (удушение Вон Флю) во 2-м раунде;

Ион Куцелаба победил Халила Раунтри техническим нокаутом (удары локтями и руками) во 2-м раунде;

Гилберт Бернс победил Гуннара Нельсона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Марк Мадсен победил Данило Беллуардо техническим нокаутом (удары руками) в 1-м раунде. Джаред Каннонье победил Джека Херманссона техническим нокаутом (удары руками) во 2-м раунде. Ноэлин Эрнандес победил Джека Шора удушающим приемом (удушение со спины) в 3-м раунде; Легкий дивизион: Марк Диакиси победил Лэндо Ваннату единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26);Мэйси Чиассон победила Лину Лансберг единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-28);Гига Чикадзе победил Брэндона Дэвиса раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);победил Сияра Бахадурзаду единогласным решением судей (30-26, 30-25, 30-25);победил Алессио Ди Чирико единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);Джон Филлипс победил Алена Амедовски техническим нокаутом (удары руками) в 1-м раунде;Николас Долби победил Алекса Оливейру единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);Овинс Сент-Прю победил Михала Олексейчука удушающим приемом (удушение Вон Флю) во 2-м раунде;Ион Куцелаба победил Халила Раунтри техническим нокаутом (удары локтями и руками) во 2-м раунде;Гилберт Бернс победил Гуннара Нельсона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);Марк Мадсен победил Данило Беллуардо техническим нокаутом (удары руками) в 1-м раунде.победилтехническим нокаутом (удары руками) во 2-м раунде.

Затем проспекту пришлось несладко в поединке с вязким Ченсом Ренконтре — это поражение стало третьим в карьере чеченского бойца. И накануне Исмаил вновь выиграл — пострадал ещё один ветеран UFC Сияр Бахадурзада. Судьи единогласно признали уверенное доминирование Наурдиева в клетке.

Для Махмуда Мурадова встреча с Алессио Ди Чиррио стала первой в UFC. И с премьерой узбекский атлет справился на ура: единогласным решение отошло Мурадову, и теперь за этим интересным парнем придётся наблюдать внимательнее.

Bellator 228

28 сентября

THE FORUM Арена, Инглвуд, Калифорния, США 28 сентябряTHE FORUM Арена, Инглвуд, Калифорния, США

Долгожданный поединок между легендами полутяжёлого и среднего веса Гегардом Мусаси и Лиоту Мачидой по значимости афиши вполне смог бы конкурировать даже с крупными шоу UFC. А на фоне турнира в Дании последний ивент Bellator смотрелся и вовсе непривычно звёздным. Помимо реально крутых хедлайнеров зрители в Инглвуде могли посмотреть на выступления Патрисио Фрейре, Георгия Караханяна, Дэрриона Колдуэлла, а также стоит отметить, что на Bellator 228 в один вечер подрались сын и отец Макки.

Сперва 49-летний Энтони показал отпрыску, как надо делать, одолев техническим нокаутом 47-летнего Уильяма Сриапаи во втором раунде, а потом и 24-летний Эй Джей подарил своей семье вторую победу за пару часов и настоящий праздник, когда всего за 8 секунд «потушил» знаменитого Георгия Караханяна. Первый же точный удар Макки отправил соперника на настил, и даже с учётом ещё парочки «добивающих» попаданий на земле, Эй Джей закончил все свои дела на вечер менее чем за 10 секунд.

Что же до хедлайнеров турнира, то они растянули свои разборки на все отведённые под это дело пять раундов. В итоге победу раздельным решением отдали Мусаси. Таким образом Гегард взял реванш у Мачиды за поражение в UFC пятилетней давности. Надо думать, вскоре знаменитый боец армянского происхождения получит новую возможность подраться за пояс чемпиона Bellator в среднем весе, который он уступил Рафаэлю Ловато не так давно.

1/8 финала Гран-при в полулёгком весе закончилась уверенной победой действующего чемпиона в двух категориях (как раз в полулёгкой, а ещё в лёгкой) Патрисио Фрейре. Претендент Хуан Арчулета выдержал пять раундов против Питбуля, но всё же проиграл по очкам, как говорят, в одну калитку.

Эррол Спенс-младший — Шон Портер: объединительный бой за звание чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF

28 сентября

Staples Center, Лос-Анжелес, Калифорния, США

Двое американцев Эррол Спенс и Шон Портер накануне определили, кто же первым в дивизионе достоин называться чемпионом по двум категориям. Пояса WBC (раньше он был у Портера) и IBF (принадлежал Спенсу до боя) отошли первому, и это означает, что в боксе появилась новая звезда. Непобеждённый Спенс и до победы над Портером был близок к этому статусу. Идеальный рекорд, победа над звёздным Майки Гарсией и три защиты чемпионского пояса IBF к 29 годам — карьера Эррола развивалась как надо. Однако именно сегодняшний успех «младший» может смело считать главным на своём спортивном пути, ведь объединение поясов в столь опасном и конкурентном весе — результат выдающийся.

Сколько реальных звёзд осталось в современном боксе? Мы подсчитали Было совсем не сложно. Потому что звёзд осталось мало.

Однако новую победу не назовёшь лёгкой. Достаточно сказать, что один из трёх боковых судей на своей карте отдал поединок Портеру. Шон сумел поставить фаворита в непростое положение, постоянно напрягая акцентированными, плотными попаданиями. Спенс долго не мог приспособиться к манере боя соперника, но всё же нашёл пути к победе. Ближе к концу схватки Эррол начал перехватывать преимущество. В 11-м раунде Спенс спрятал точный левый хук с ближней дистанции: на повторе видно, как перчатка смещает челюсть Портера, и тот беспомощно оседает, вынуждая рефери начать отсчитывать нокдаун.

Этот эпизод, вероятнее всего, и стал ключевым для судей. Победителем признали Спенса-младшего, теперь он — чемпион по версиям WBC и IBF в полусреднем весе, а его потенциальная схватка с Мэнни Пакьяо или Теренсом Кроуфордом должна украсить афишу главного боксёрского шоу следующего года.