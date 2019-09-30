100 000 000 на старость. Что осталось сделать Головкину до пенсии

6 октября на знаменитой нью-йоркской арене «Мэдисон Сквер Гарден» 37-летний казахстанец Геннадий Головкин (39-1-1, 35 KO) проведёт бой с 33-летним украинцем Сергеем Деревянченко (13-1-0, 10 KO). На кону этой схватки будет стоять звание чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

Головкин — Деревянченко: бой за титул чемпиона мира! LIVE Вы сможете увидеть возвращение легендарного GGG только на «Чемпионате»!

Ранним утром 6 октября состоится бой Головкин — Деревянченко. На территории РФ он будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 5 октября можно приобрести трансляцию всех боёв вечера на специальных условиях — 129 руб. С 6 октября стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по ссылке.

Старые счёты

После годичного перерыва Геннадий Головкин снова выходит на чемпионскую тропу. Сам он рассчитывал получить в сентябре третий поединок со старым знакомым – мексиканцем Саулем Канело Альваресом. Однако последний, вопреки боссам стриминговой платформы DAZN, с которой он в прошлом году подписал крупнейший в истории спорта индивидуальный контракт размером в $ 365 млн, а также промоутерской компании Golden Boy Promotions, которая уже много лет занимается продвижением его карьеры, отказался снова выходить в ринг с казахстанским экс-чемпионом мира.

Канело мотивировал это решение тем, что, по его мнению, он уже дважды побеждал Головкина и поэтому не видит смысла в их третьем бое. Хотя, как известно, немало специалистов, журналистов и простых любителей бокса придерживаются прямо противоположного мнения. Официально первый бой Геннадия и Сауля завершился ничьей, а во втором поединке мексиканцу была присуждена победа решением большинства судей. Но многие считают, что хотя оба поединка прошли в упорной, конкурентной борьбе, но всё же больше победы в них заслуживал Головкин.

Так или иначе, но Альварес наотрез отказался драться в ближайшее время с Головкиным и принял решение подняться в полутяжёлую весовую категорию, где 2 ноября должен сразиться с тамошним действующим чемпионом мира по версии WBO россиянином Сергеем Ковалёвым. Затем Канело планирует снова вернуться в средний вес, чтобы защищать принадлежащие ему там мировые титулы по версиям WBC и WBA.

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И хотя Оскар де ла Хойя, владелец промоутерской компании, цвета которой представляет Альварес, заявлял в СМИ, что если Головкин снова обзаведётся каким-либо мировым титулом, то Канело рассмотрит возможность провести с ним третий бой, совершенно не факт, что это произойдёт на самом деле, так как очевидно, что Сауль не горит желанием снова делить ринг с Геннадием.

Бой за утраченный мировой титул

После отказа Альвареса от третьей схватки Головкин и представители его команды заявили, что теперь они будут двигаться своим путём. И начать новое восхождение на чемпионские вершины Геннадий собирается с возвращения в своё владение мирового титула по версии IBF.



Так сложилось, что этот пояс казахстанец потерял не в бою с Альваресом, а был лишён его в июне прошлого года за отказ (в угоду матчу-реваншу с тем же Канело) драться с официальным претендентом, каковым (как и нынче) являлся Сергей Деревянченко. Тогда последний разыграл этот ставший вакантным титул с американцем Дэниелом Джейкобсом, проиграв ему раздельным решением судей.



Но Сергей повторно обзавёлся статусом официального претендента на этот пояс, победив по очкам немецкого экс-чемпиона мира Джека Кулькая. А тем временем новым владельцем пояса IBF стал не кто иной как Сауль Альварес, одолевший в объединительном бою вышеупомянутого Джейкобса.

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Однако команда Канело не смогла договориться в оговоренные IBF сроки об организации боя с Деревянченко, из-за чего Альварес был лишён мирового титула этой организации. В итоге руководство IBF постановило, что снова ставший вакантным пояс должны разыграть официальный претендент Деревянченко и находящийся на следующей за ним строчке их мирового рейтинга боксёр, каковым оказался Головкин.

Таким образом, команды казахстанского и украинского средневесов вступили в переговоры и довольно оперативно договорились об организации этого титульного боя. Причём, по неофициальной информации, малоизвестный широкой американской публике Деревянченко получит за эту схватку немыслимый для него гонорар размером в более чем $ 5 млн. Геннадий же заработает за предстоящий бой ещё гораздо больше. Причиной такой щедрости устроителей схватки являются денежные вливания стриминговой платформы DAZN, которая будет транслировать этот поединок.

«Жирный» контракт Головкина с DAZN

После ухода с рынка боксёрских трансляций долгие годы занимавшего в этой нише ведущие позиции кабельного телегиганта HBO, по сути, на его место стал претендовать стремительно развивающийся сервис потоковых видеотрансляций DAZN, который специализируется на показах спортивных соревнований и вторжение которого на телерынок США произошло осенью прошлого года.

И для максимально быстрой собственной раскрутки и масштабного прироста абонентов DAZN производит очень щедрые финансовые вложения. Если говорить о боксе, то боссам этой стриминговой платформы удалось привлечь к сотрудничеству двух самых кассовых боксёров современности – того же Сауля Альвареса, а также популярного британского супертяжеловеса Энтони Джошуа.

Немногим позже клиентом DAZN стал и Геннадий Головкин, который в июне нокаутировал канадца Стива Роллса в бою, ставшем первым поединком в рамках подписанного им весной масштабного контракта с DAZN. Это соглашение предполагает проведение Головкиным шести боёв в течение трёх ближайших лет.

Встал, чтобы повиснуть. Головкин эффектно и чисто расправился с канадцем В первом бою «за 100 000 000 долларов» Геннадий Головкин красиво уложил канадца Роллса. Много времени на это не потребовалось.

За каждый из них он будет получать восьмизначные суммы гонораров, а всего по этому контракту GGG должен заработать около $ 100 млн. Правда, сам Геннадий в одном из интервью сказал, что сумма всё же меньшая, чем пишут на основе инсайдерской информации СМИ, но, действительно, очень серьёзная.



Кроме того, DAZN ещё и обязуется на регулярной основе транслировать по несколько вечеров бокса в год, организуемых промоутерской компанией GGG Promotions. Неофициальные источники утверждают, что гарантированный гонорар Головкина за бой с Роллсом составил $ 15 млн. Если это правда, то за поединок с Деревянченко Геннадий, естественно, должен получить ещё больше.

Новая команда Геннадия

После второго боя с Канело и подписания Головкиным контракта с DAZN, в его команде произошли значительные изменения. Во-первых, GGG расстался со своим тренером. Причём, разошлись они не очень гладко. Бывший наставник Геннадия Абель Санчес, с которым они работали вместе на протяжении последних девяти лет и позиционировали свои отношении почти как отца и сына, обвинил своего подопечного в неблагодарности. Геннадий высказался о прекращении их творческого союза мягче, заявив, что после боёв с Альваресом для него нужны были изменения в тренировочном процессе.



Хотя, по слухам, причина их разрыва лежала в финансовой плоскости. Якобы, заключив большой денежный контракт с DAZN, Головкин предложил тренеру существенно уменьшить процент, который Санчес получал в качестве своего заработка с каждого гонорара Геннадия. Абель посчитал такое предложение от своего многолетнего подопечного унизительным, из-за чего они и расстались.

Затем Головкин довольно быстро нашёл себе другого тренера в лице чернокожего американского специалиста Джонатона Бэнкса, который более всего известен по работе с украинским супертяжеловесом Владимиром Кличко. Сменил Геннадий и катмэна. Теперь в его углу работает также бывший член команды Кличко Джейкоб Ститч Дюран.



Насчёт сотрудничества с новым тренером Головкин высказался так: «Мне сейчас работается очень комфортно. Полностью доверяю тем людям, которые нынче в моей команде, а они уверены во мне. Отношения внутри моего коллектива изменились. Они стали настоящими, искренними, а раньше были фальшивыми. Тренировки у Бэнкса отличаются от тренировок Санчеса. Это две разные школы. С возрастом я утрачиваю скорость и мне нужны какие-то новые трюки. А Бэнкс даёт совершенно другое, не то, что было у Санчеса. Мы сейчас больше работаем над техникой и тактикой. Я чувствую себя подростком, который перешёл в другую школу».



А в августе Геннадий заключил контракт с одним из самых влиятельных промоутеров нынешнего времени британцем Эдди Хирном. Последний известен прежде всего тем, что в прошлом году сумел заключить соглашение на ежегодные трансляции нескольких десятков своих вечеров бокса с тем же стриминговым сервисом DAZN. Хирн является ведущим боксёрским промоутером данного транслятора, а их семилетний контракт оценивается в один миллиард долларов.



Естественно, с таким внушительным денежным обеспечением, таким влиятельным промоутером и такой амбициозной, стремительно развивающейся и завоёвывающей новые мировые рынки стриминговой платформой за спиной Головкин может рассчитывать на очень плодотворное для него как в финансовом, так и в спортивном аспекте проведение завершающего этапа его боксёрской карьеры.

Несмотря на свои 37 лет, что является весьма серьёзным по боксёрским меркам возрастом, выдающийся казахстанский боец, который ранее стал совладельцем исторического рекорда легендарного американца Бернарда Хопкинса по успешному количеству непрерывных защит звания чемпиона мира в среднем весе, намерен ещё несколько лет выходить на ринг.



На протяжении этого времени GGG постарается сделать ещё более солидным своё боксёрское наследие и, конечно же, обеспечить безбедное существование на многие годы себя лично и остальных членов своей семьи. Фаворитом предстоящего противостояния Головкин – Деревянченко считается казахстанский боец. Коэффициент на его победу составляет в среднем 1,2, в то время как шансы украинца оцениваются коэффициентом 4,5.