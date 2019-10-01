Деревянный против всех. Как невезучий украинец получил шанс стать чемпионом мира

Ранним утром 6 октября мск в Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден», состоится титульный поединок в среднем весе за пояс по версии IBF. Экс-чемпион мира Геннадий Головкин попробует вернуть один из ремней, утраченных в дилогии с Саулем Альваресом. Противостоять казаху будет Сергей Деревянченко, который прежде уже пытался завоевать титул по версии IBF, но не снискал успеха в схватке с Дэниелом Джейкобсом. Многие болельщики критикуют Головкина за выбор соперника, букмекеры видят казахстанца явным фаворитом, но на деле в ней не всё так однозначно. Кто такой Сергей Деревянченко и почему он является реальной угрозой?

Бой Головкин — Деревянченко пройдёт ранним утром 6 октября мск. На территории РФ он будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 5 октября можно приобрести трансляцию всех боев вечера на специальных условиях — за 129 руб. В день боя стоимость трансляции составит 169 руб. Для покупки перейдите по этой ссылке.

Головкин — Деревянченко: бой за титул чемпиона мира! LIVE Вы сможете увидеть возвращение легендарного GGG только на «Чемпионате»!

Любительская карьера

Сергей Деревянченко родился в семье спортсменов, поэтому неудивительно, что уроженец Крыма выбрал тернистую дорогу большого спорта. Боксом он начал заниматься в 10 лет, а уже через год к нему пришли первые успехи, когда он стал серебряным призёром детского чемпионата Украины. Стало очевидно, что у Сергея может быть большое будущее. В 2000 году он завоевал золото первенства страны по кадетам, а в 2001 году попал в состав кадетской сборной и удачно представил страну на первенстве Европы, привезя золотую награду из Ливерпуля.

В целом по юниорам карьера Сергея развивалась стремительно и было ясно, что в скором времени это будет готовый кандидат в основную сборную. После триумфа на чемпионате Украины в 2005 году Деревянченко получил первую большую возможность засветиться на уровне взрослых национальных команд. Так он отправился в составе украинской сборной на Кубок мира в Москву. Но в весовой категории до 69 кг успеха не добился. Оба своих поединка в матчевых встречах с соперниками из Южной Кореи и Азербайджана он проиграл. Тем не менее начало пути в сборной было положено.

Сколько реальных звёзд осталось в современном боксе? Мы подсчитали Было совсем не сложно. Потому что звёзд осталось мало.

Следующий крупный международный турнир для Сергея прошёл уже в 2007 году. Тогда он отправился на первенство мира в Чикаго уже в статусе бойца категории до 75 кг. Там его талант заиграл всеми красками: на пути в полуфинал украинец добыл две разгромные победы по очкам и два нокаута. А путь в финал ему закрыл некогда звёздный олимпиец Матвей Коробов. Как бы то ни было, бронзовая медаль первенства мира уже гарантировала Деревянченко статус первого номера сборной в среднем весе и соответственно путёвку на Олимпиаду в Пекин.

На Играх в Китае он в первом бою уверенно победил хозяина соревнований Ван Цзяньчжена, а в 1/16 не смог сломить сопротивление будущего финалиста игр, кубинца Эмилио Корреа. Та неудача всерьёз подорвала позиции 23-летнего спортсмена в национальной команде. Уже осенью 2008 года он потерял место в сборной и на первенство Европы в Ливерпуль отправился Иван Сенай, завоевавший золото. Но хуже было даже не это, а то, как высказался тренер сборной Дмитрий Сосновский, объясняя решение не везти на континентальный турнир Деревянченко.

«Он прошёл со мной предыдущий четырёхлетний цикл. Олимпийской медали не завоевал, на чемпионатах Европы наград не выигрывал. Единственное, Сергей в 2007 году стал бронзовым призёром мирового первенства. Это всё. Учтите, что в категории до 75 кг без жёсткого удара претендовать на высокие места сложно. У Деревянченко такого удара нет. У представителей африканских стран, кубинцев – удары мощнейшие. Признаться, мне с таким боксёром заряжаться еще на четыре года рискованно. Но в то же время Сергея из обоймы я не выбрасываю. Но наряду с ним смотрю на других бойцов этой весовой категории», — говорил специалист.

По сути, это было уже последним тревожным звоночком для Сергея в череде тех противоречий, которые творились на тот момент вокруг среднего веса. Лебединой песней для боксёра стал чемпионат мира 2009 года в Милане, где он не сумел принести национальной команде медаль. После, даже невзирая на победу на чемпионате Украины 2010 года и соответственно статус первого номера, Сергей уже не вызывался в ряды сборной на крупные турниры, а его место вскоре досталось амбициозному криворожанину Евгению Хитрову.

100 000 000 $ на старость. Что осталось сделать Головкину до пенсии GGG готов уйти красиво.

Один из лучших в истории WSB

Осознавая, что шансов в национальной сборной может уже и не представиться, Сергей Деревянченко сосредоточился на новом вызове и принялся за выступление в новообразованной полупрофессиональной лиге WSB. В первых двух сезонах турнира Украина не участвовала в серии, так что Сергей принял приглашение от итальянской команды и защищал её цвета. Усилиями украинца «Итальянские Громовержцы» завоевали общекомандную победу в сезоне-2010/11, а сам он стал лучшим в индивидуальном турнире. Согласно постановлению АИБА победители WSB в индивидуальном турнире получали олимпийские лицензии, и перед Деревянченко снова замаячила перспектива попасть на главное событие четырёхлетия. Но Федерация бокса Украины не была рада такому развитию событий и по сути проигнорировала уже готовую лицензию, отцепив спортсмена из состава. По сути, это уже было прощание с национальной команды, и, что самое обидное, довольно некрасивое.

Как бы то ни было Сергей продолжил выступать в WSB и во втором сезоне снова выиграл индивидуальный трофей, а команде Италии помог занять третье место в общем зачёте. В третий сезон Деревянченко получил предложение от команды из Казахстана «Астана Арланс». Тогда жребий свёл «Волков Астаны» с украинскими атаманами и победа Деревянного (прозвище Сергея в любителях) над Дмитрием Митрофановым в очередной раз подтвердило ошибочность решения тренерского штаба сборной Украины об отказе от него. В команде из Астаны боец провёл два сезона, а после принял решение перейти в профессионалы. За четыре сезона в WSB Деревянченко одержал 22 победы и проиграл лишь 1 раз. При этом поражение было скандальным, на территории соперника Сергей уступил решением судей Брайану Кастаньо.

Даже невзирая на эту неудачу, а также осадок от скандала с ФБУ, он вошёл в историю как один из самых успешных бойцов WSB и, добившись здесь практически всего, обязан был идти в профи.

Переход в профессионалы и погоня за титулом

В 2014 году Деревянченко подписал профессиональный контракт с промоутерской компаний Лу Дибеллы, которая, к слову, ведёт дела самого Деонтея Уайлдера. Тем не менее с раскруткой украинца явно наклёвывались проблемы. Во-первых, на момент перехода в профи ему было уже 28 лет, и он явно засиделся в WSB, во-вторых, за его плечами не было впечатляющего бэкграунда, коим могли похвастать другие недавние «сборники» из Украины, те же Ломаченко, Усик, Гвоздик, Хитров или Шелестюк (карьера двух последних в США в первое время развивалась очень неплохо). Но Сергея это нисколько не смущало, и он сразу же заявил о чемпионских амбициях.

«Переход в профи — это логическая цепочка в моей карьере и мечта моей жизни стать чемпионом мира. Для этого надо много работать, и я готов к этому. Я рад, что подписал контракт с Fight Promotions и Dibella Entertainment. Уверен, что совместными усилиями мы дойдём до чемпионского пояса», — говорил боксёр.

Невзирая на не самую мощную оппозицию, уже в пятом бою Деревянченко возглавил вечер бокса в Бруклине, и до поры до времени его бои являлись главными или соглавными поединками турниров. Но справедливости ради надо сказать, что турниры эти были совсем уж местечковые. Наконец, после 11 побед в 11 боях, 8 из которых были досрочными, Сергей засветился на большом событии, выступив в андеркарде боя Деонтей Уайлдер – Луис Ортис. К тому моменту он уже почти два года носил звание официального претендента на титул IBF, но не мог добиться шанса из-за дуэли Головкина и Альвареса. Как бы то ни было, дело с мёртвой точки сдвинулось именно после боя на одном турнире с Уайлдером. IBF вскоре лишила Головкина пояса за отказ от обязательной защиты, и этот ремень стал вакантным. Команды Деревянченко и экс-чемпиона мира Дэниела Джейкобса очень быстро сумели договориться о встрече, которая была назначена на октябрь 2018 года.

Как и в ранние годы карьеры, от Сергея снова отвернулась удача. По его признанию, он понимал, что вероятность встречи с американцем в будущем велика, но рассчитывал, что первый титульный бой он проведёт не с ним. Дело было даже не в уровне Дэниела, а в том, что оба боксёра тренировались под началом Терри Розира и когда встал вопрос подготовки к бою, специалист отдал предпочтение Джейкобсу, а украинец вынужден был искать другие ресурсы. Во многом это сказалось и на ходе боя. Тот же Головкин убеждён, что, будь Розир в той встрече в углу Сергея, поединок завершился бы иначе. Даже без своего наставника Деревянченко сумел навязать конкурентный бой многолетнему спарринг-партнёру, но всё же уступил раздельным решением судей.

Первая неудача в профи не стала завершением чемпионской гонки. Джейкобс вскоре потерял титул в бою с Альваресом. Тем временем Техник (прозвище украинца уже в профессионалах), победив Джека Кулькая, снова стал официальным претендентом на пояс IBF. Канело, ввиду финансовой непривлекательности боя, отказался от встречи с Сергеем и так же, как и в своё время Головкин, был лишён ремня по версии IBF. Таким образом, Деревянченко снова получил возможность побороться за ремень, но на этот раз в соперники ему выпал даже более жёсткий соперник, чем Джейкобс. Геннадий Головкин, находящийся на пороге завершения карьеры, готовится к последнему броску за титулом и большими боями. В случае победы он, с большой долей вероятности, всё же получит третью встречу с Канело. Поражение же почти наверняка будет означать завершение карьеры. Так что ставки для Геннадия очень высоки.

Что же касается Деревянченко, то его списывать со счетов очень рано. Бой с Джейкобсом показал, что украинец очень хорош, ну а приобретение опыта в схватке с Дэниелом, пожалуй, будет ценнее, чем предыдущие 14 поединков вместе взятых. Так что не исключено, что в первое воскресенье октября мы увидим громкий апсет, что наконец принесёт Деревянченко давно заслуженную славу.