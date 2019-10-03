Емельяненко разбил Кокляеву лицо… кепкой! Похоже, шутки кончились. Видео

Да, до боя ещё два месяца, а кровь уже пущена. Даже у Хабиба с Макгрегором такого не было.

29 ноября Александр Емельяненко, известный российский тяжеловес, вернётся к выступлениям после длительного перерыва. Правда, сложно это назвать полноценным возвращением. Опытный боец ММА, боксёр и самбист подерётся с известным пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Поединок пройдёт по специальным правилам, однако в большей степени он боксёрский, что оставляет стронгмену какие-то шансы хотя бы на достойное поражение в конкурентном бою. И ещё немного подробностей о формате шоу: если ни Михаил, ни Александр не рухнут в нокаут либо не выйдут из схватки каким-либо другим способом, им предстоит провести четыре раунда по три минуты в ринге.

«Ринг не твой профиль, Миша. Работай грузчиком». Емельяненко подерётся с качком Сканадальный тяжеловес Александр Емельяненко и Михаил Кокляев всё-таки проведут бой. Всё, что нужно об этом знать.

Контракт на бой Емельяненко и Кокляев подписали месяц назад, а накануне впервые встретились с глазу на глаз в ранге официальных оппонентов. Разговор бойца и стронгмена организовал Азамат Бостанов, спортивный блогер. Несмотря на то что раньше Александр и Михаил, казалось, приятельствовали и даже занимались в одном зале, сегодня между ними, похоже, реальная неприязнь. Либо им довольно неплохо удаётся её имитировать для раскрутки боя. И если это так, то 2 октября случился ярчайший эпизод этой раскрутки.

На совместном интервью Емельяненко и Кокляев едва не подрались, а первый даже сумел немного травмировать своего следующего соперника, со всего размаху запустив ему в лицо кепку. Вероятно, на головном уборе была железная эмблема, потому что на огромном лбу пауэрлифтера моментально образовалось небольшое, но довольное глубокое рассечение, из которого немедленно засочилась кровь.

Эпизод уже выложил в своём «инстаграме» Александр Емельяненко. Как правильно заметил боец, не он первый начал кидаться кепкой, а закончил послание словами «Острые козырьки!»

«Эх, Саша, Саша...» — написал в ответном посте Кокляев, а к тому же самому эпизоду потасовки с Емельяненко прикрепил видеопослание Александру и подписчикам. На лице Михаила видно рассечение.

«Друзья, прошу прощения, что не сдержал эмоций. Терпел Санины выпады, но не сдержался. Сечка… сечка до боя заживёт. Нормально всё. Всем пока! Работаем Дальше!»

Стали известны гонорары А. Емельяненко и Кокляева за бой

Летом сообщалось, что Емельяненко-младший может вернуться к выступлениям на самой оригинальной площадке этого года — в боях на голых кулаках от лиги BKFC. Однако у скандального атлета, ввиду многократных проблем с законом, не всё просто с получением американской визы. Говорят, именно по этой причине россиянин пока так не выступил за океаном, где его ждут.

Емельяненко переходит в бои на голых кулаках? Предложение из США уже поступило Александр много обещает и анонсирует, но потом падает с велосипеда. Посмотрим, как будет в этот раз.

Также у Александра есть вариант с поединком против заклятого врага Сергея Харитонова, однако там проблема уже не в младшем брате лучшего тяжеловеса в истории ММА. Харитонов недавно ярко выиграл у Мэтта Митриона, и теперь его рассматривают в качестве одного из основных претендентов на бой за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе. Другими словами, Сергею сегодня не до разборок из прошлого — на горизонте крутой титул. А ведь реванш Емельяненко и Харитонова был готов устроить Камил Гаджиев, президент Fight Nights. Видимо, с этим придётся повременить.

Емельяненко и Харитонов готовы дать России большой бой. Такого не было давно Последнее столь масштабное событие на нашей земле возглавлял Фёдор Емельяненко. Теперь стать главным готовится его скандальный брат.

Получается, Кокляев остался единственным вариантом для Емельяненко. Сложно сказать, хорошо это или плохо, но так называемые фрик-бои набирают обороты, и в подобного рода шоу уже не стесняются участвовать действительно именитые и высококлассные атлеты.