Экс-чемпион UFC достал глаз в прямом эфире. Ведущий лишился дара речи

Владевший титулом UFC в среднем весе в 2016-2017 годах Майкл Биспинг нашёл себя и вне октагона: Граф шикарно смотрится в кадре, подрабатывая экспертом и ведущим вечером боёв главного ММА-промоушена.



Помимо этого, 40-летний британец является активным блогером, не перестающим удивлять аудиторию. Так, в очередном выпуске своего подкаста Майкл очень оригинально ответил на вопрос о том, почему в последние годы своей карьеры он приходил на публичные мероприятия в тёмных очках.

«Вот почему мне приходилось носить чёртовы солнцезащитные очки!» — ухмыльнулся Граф. И достал из глазницы протез глазного яблока.

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Ещё в 2013 году Биспинг заявлял о проблемах со здоровьем. Они начались после рокового поединка с Витором Белфортом, когда Граф не смог устоять после шикарного хайкика точно в правый висок.

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Вот как о тех неприятностях рассказывал сам спортсмен:



«Всё было прекрасно, но затем я вошёл в клетку, чтобы потренировать борьбу. И тут мне показалось, что свет какой-то странный… Именно в тот момент я заподозрил неладное. После я отправился в Лос-Анджелес: там мы снимали ролик, повествующий о предстоящем поединке. Но в течение дня зрение становилось все хуже и хуже — помню, что участвовал в интервью, и едва видел что-либо вокруг себя».



Ситуация усугублялась. Оказалось, имело место отслоение сетчатки, и Биспингу в срочном порядке сделали операцию. Позже он признавался, что испытал ужас от мысли о полной потери зрения в глазу:



«Внезапно зрение в правом глазу пропало. Сначала всё было просто размыто, но на этот раз это оно полностью пропало. Это случилось ночью, когда я ехал домой: моя подруга, вскрикнула и сказала: «Чёрт, твой глаз налит кровью!» В тот момент я поверил, что всё кончено, — я ослеп на один глаз».



В итоге глаз вроде бы зажил, а зрение вернулось сразу после того, как атлет начал спать лицом вниз и кровообращение в органе наладилось.

Однако, завершая карьеру после двух тотальных поражений от вернувшегося спустя четыре года Жоржа Сен-Пьера и набиравшего мощь Келвина Гастелума, Майкл вновь сделал акцент на проблемах со зрением, которые на последнем этапе карьеры Графа стали реальным препятствием для войн в восьмиугольнике. Возможно, уже тогда в правой глазнице британца было не настоящее глазное яблоко, а протез.

«После последнего боя у меня стали плохи дела и со вторым глазом… Я испугался, что у меня снова произошло отслоение сетчатки. Но врачи сказали, что проблема не такая серьёзная. Но уже тогда я решил, что драться больше не буду. У меня были переговоры с Рашадом Эвансом, хотел встретиться с ним в Лондоне, но, наверное, хорошо, что этот бой не состоится.



У меня была отличная карьера. Что ещё надо? Я был чемпионом, выиграл много боев. Зачем пороть подыхающую лошадь?» – сетовал Биспинг.

К счастью, жертвы, на которые шёл британец, полностью оправдали себя: благодаря рубкам в октагоне и зверской неуступчивости Граф оставил большой след в истории ММА, который UFC просто не мог не увековечить. Летом 2019 года Майкл Биспинг был введён в Зал славы организации.