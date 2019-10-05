Чемпион UFC — крутой геймер. На арене Marvel его ждёт бой с фанатом комиксов

Экзотика. Именно таким словом можно описать турниры UFC этого года: Мексика, Уругвай, Чехия, Китай, ОАЭ – расширение промоушена, ассоциировавшегося у фанатов исключительно с поединками на территории Соединённых Штатов, не знает границ.

Второй раз за год организация проводит ивент и в Австралии. Вот только если в феврале уютный стадион «Rod Laver Arena» в Мельбурне вместил лишь 15 тыс. зрителей, то теперь находящаяся в том же мегаполисе 55-тысячный (!) «Marvel Stadium» готовится собрать аншлаг ради противостояния чемпионов с Зеленого континента и Новой Зеландии.

Арена супергероев: три переименования, магазин Marvel и концерты суперзвёзд

UFC 243

Когда: 6 октября

Где: «Marvel Stadium», Мельбурн, Австралия Когда: 6 октябряГде: «Marvel Stadium», Мельбурн, Австралия

Прежде чем перейти к характеристикам главных персонажей готовящегося к выходу комикса, нельзя обойти стороной само место действия.



Красавец-стадион был трижды переименован. Сначала это был «Baulderstone Hornibrook», открытый в марте 2000-го. Затем арена носила имена «Telstra Dome» и «Etihad» (решали спонсорские контракты и приносимые ими $5–$8 млн в год). А год назад арена стала «супергеройской»: вывеска «Marvel Stadium» на фасаде стильной постройки и крупный розничный магазин киновселенной на самой арене – вот итог сделки владельцев стадиона с Walt Disney Company (материнской компанией Marvel Entertainment).

За 19 лет арена стала Меккой для многих крупных мероприятий в Австралии. Здесь сражались лучшие регбисты и футболисты, крикетисты и элитные реслеры. Сюда приезжали Red Hot Chili Peppers и AC/DC, Eminem и Джордж Майкл, Бейонсе и Тейлор Свифт, Coldplay и U2 – каких только звёзд не принимала австралийская арена под своими сводами! Пришла очередь и представителям ММА порадовать мельбурнскую публику.

Испортить праздник смешанных единоборств мог призыв австралийских политиков запретить на вечере боёв… октагон-гёрлс! Но тут вмешался Дэна Уайт, попросив чиновников не рушить атмосферу.



«Смешно, когда люди, не имеющие ни малейшего понятия, кто такие октагон-гёрлс и что эти девушки сделали для UFC, заявляют, что это нужно запретить. Пусть они придут к нам и узнают, в чем роль этих девушек; увидят, какие зарплаты получают эти девушки и скажут им в лицо, что теперь они безработные. Октагон-герлс — одна из ключевых деталей нашего успеха, неотъемлемая часть бренда!» — расставил точки над «i» глава промоушена.

Таким образом, UFC покажет Австралии истинную классику спортивных мероприятий промоушена. Правда, с небольшим добавлением другого культурного течения: накануне поединка Marvel создала постер и видео австралийского вечера боёв. Кажется, молодёжная аудитория у смешанных единоборств резко выросла.

Самый пассивный чемпион – главный интеллигент промоушена

484 дня — всё это время Могильщик не появлялся в клетке. Травмы из раза в раз выкашивали Роберта Уиттакера, но не забрали у него главное – чемпионский пояс.

Несмотря на то, что Роба по праву считают одним из самых мало бьющихся чемпионов, восемь побед подряд, ноль поражений в среднем весе и статус фаворита в предстоящей битве говорят сами за себя. Только вдумайтесь: Уиттакер прошёл через 10 раундов ада против держащего в страхе весь дивизион Йоэля Ромеро, завершил ТКО встречи с грозными Роналду Жакаре Соузой и Дереком Брансоном. В его арсенале почти не знающая слабых мест защита, фирменный правый хайкик, борцовская база высочайшего класса и потрясающая скорость.

Вдобавок к этим данным нельзя не упомянуть опыт, который определённо должен взять верх над образовавшейся после годичного простоя и двух операций «ржавчиной». Ну и куда же интеллигентный герой без хладнокровия: 28-летний австралиец не ведется на трешток, всегда тактичен и вежлив с оппонентами. А образ многодетного отца и любителя провести часок-другой за PC-играми в собственном game-зале меняется в восьмиугольнике на облик жёсткого убийцы, ставящего серпом на место посягнувших на его золото врагов.



«У Адесаньи был сумасшедший поединок с Гастелумом. Я рад, что они так поколотили друг друга, потому что увидел у Исраэля множество дыр, которые можно использовать. С нетерпением жду возможности попытаться это сделать. Нет, я не говорю о его защите от тейкдаунов — люди недооценивают борьбу Исраэля. Я лишь напоминаю, что у Гастелума получалось сокращать дистанцию и доносить свои удары. Я значительно быстрее и выше Келвина, у меня длиннее руки. Если Гастелум по нему попадал, то поверьте — я буду попадать не меньше», — заверяет фанатов Жнец.

Цель – Уиттакер, мечта — Джонс. Уроки самоуверенности от Адесаньи

Достойно выглядит и победная серия соперника австралийца Исраэля Адесаньи: шесть триумфов в UFC и идеальный рекорд 17-0 заставляют считаться с улыбчивым и дерзким темнокожим спортсменом, будто созданным стать кумиром для нового покорения болельщиков. Трудное детство и оглушительный успех, прекрасная мускулатура и грациозные движения профессионального танцора, любовь к вселенной Marvel и искрометное чувство юмора – история парня нигерийского происхождения точно заслуживает вашего внимания.

Новая звезда UFC не знает поражений и рвётся к титулу. Кто этот парень? 2019 год должен стать годом Исраэля Адесаньи.

Стилистически же Исраэль крайне неудобен для Роба: высокий, с ударной мощью как на верхнем, так и на нижнем этажах атаки, 30-летний Адесанья постарается составить оппозицию Уиттакеру и в партере.



Также на стороне временного чемпиона любовь публики и раскрепощённость, которая может сыграть как за, так и против своего обладателя. Ведь Адесанья уже замышляет устроить в 2021-м супербой против Джона Джонса, будто бы оставив в прошлом Роберта.



«Арена рассчитана на 50 тыс. человек… Послушайте, ради Уиттакера её не стали бы бронировать, не тот уровень. Давайте говорить откровенно: я раскручивал этот матч, тогда как Роберт, к сожалению, выбыл из-за болезни. Но ничего страшного, мне тоже приходилось брать больничный на моей старой работе!» – над чемпионом новозеландец лишь посмеивается.

Главный кард UFC 243



Роберт Уиттакер — Исраэль Адесанья

Эл Яквинта — Дэн Хукер

Тай Туйваса — Сергей Спивак

Люк Джумеу — Диего Лима

Джастин Тафа — Йорган Де Кастро

Джейк Мэттьюс — Ростем Акман

Каллан Поттер — Маки Питоло

Меган Андерсон — Зара Фаир Дос Сантос

Джейми Муллэрки — Брэд Ридделл

Надя Кассем — Джи Юн-Ким

Халид Таха — Бруно Сильва Роберт Уиттакер — Исраэль АдесаньяЭл Яквинта — Дэн ХукерТай Туйваса — Сергей СпивакЛюк Джумеу — Диего ЛимаДжастин Тафа — Йорган Де КастроДжейк Мэттьюс — Ростем АкманКаллан Поттер — Маки ПитолоМеган Андерсон — Зара Фаир Дос СантосДжейми Муллэрки — Брэд РидделлНадя Кассем — Джи Юн-КимХалид Таха — Бруно Сильва

«Тощий клоун, буду болеть за тебя». Бразильская ненависть Пауло Косты

Однако не успели Роб с Исраэлем сойтись в мельбурнском октагоне, а руководство промоушена, уже определилось с новым претендентом. Им должен стать не знающий поражений Пауло Коста, в последнем поединке всё-таки смявший в восьмиугольнике нестареющую легенду Йоэля Ромеро.

Самые мускулистые парни UFC закатили лучший бой выходных. Пора разрешить допинг? Выглядело, как схватка двух культуристов на пляже.

«Тощий клоун Адесанья, прошу, не забывай: я буду болеть за тебя, потому что хочу, чтобы ты стал моим следующим оппонентом. В поединке с тобой я добавлю первое убийство в свой рекорд!» – обратился к временному чемпиону Коста.



В случае победы новозеландца, афиша боя мечты Пауло на самом деле получится красивой: встреча двух непобеждённых бойцов и лютая ненависть спортсменов друг к другу. Продастся противостояние на ура! Вот только Уиттакера осталось с дороги убрать.

Риэлтор Яквинта выстоял пять раундов с Хабибом. Сейчас он всерьез говорит о реванше

Вторым по значимости поединком ивента в Мельбурне станет противостояние легковесов-ударников. Это экс-претендент на титул Эл Яквинта, то и дела поднимающий тему рематча с чемпионом Хабибом Нурмагомедовым, попытается закрыть поражение от Дональда Серроне в бою с не менее ярким Дэном Хукером.

Стоит отметить, что украшением вечера боёв должна была стать и бывшая чемпионка в легчайшем весе Холли Холм, но из-за травмы Дочь Проповедника была вынуждена повременить с боем против Ракель Пеннингтон. Теперь, по слухам, девушек сведут в декабре на заключительном номерном турнире года UFC 245.