«Головкин — монстр, но Деревянченко умеет с такими работать»

Ранним утром 6 октября по московскому времени Геннадий Головкин попробует вернуть один из трёх чемпионских поясов, утерянных им в поединке с Саулем Альваресом. Право владеть титулом по версии IBF GGG оспорит с претендентом из Украины Сергеем Деревянченко, не особенно известным широкому зрителю.
Главным боем в карьере Деревянченко пока остаётся проигранная им чемпионская схватка с Дэниелом Джейкобсом. Сумеет украинец прыгнуть выше головы и сделать себе имя победой над легендой бокса? Скажется ли предпенсионный возраст Головкина на его выступлениях? Отвечают эксперты из мира бокса.
Николай Валуев, бывший чемпион мира:
— Думаю, Головкин победит. Да, соперник Деревянченко непростой, но между бойцами, считаю, есть определённая разница в классе. Она и сыграет определяющую роль. Уверен в этом.
Егор Мехонцев, олимпийский чемпион:
— У Головкина уникальный опыт: почти 500 боёв по любителям и больше 40 – в профессионалах. Да, Деревянченко неплохо себя проявляет, но думаю, что Геннадий в итоге возьмёт верх. Что касается возраста, то, например, Бернард Хопкинс в 49 лет дрался с чемпионами, а ещё ведь и в тюрьме успел пять лет «отдохнуть». Не знаю, в каково состояние здоровья Геннадия сегодня, я не врач и не в его команде, но в последних поединках он был хорош. Думаю, и в предстоящем Головкин одержит верх.
Виктор Постол, экс-чемпион мира:
— Сережа должен давить, ему должно помочь, что он моложе. Он всё время должен атаковать, заходить, не пропускать, двигаться. Думаю, он будет быстрее на ногах, да и в целом быстрее. За счет этого он сможет победить Головкина.
Билли Джо Сондерс, временный чемпион по версии WBO:
— Этот бой нельзя будет назвать техничным — нас ждёт драка. Не будет техничных пятнашек, пинг-пинг-пинг. Будут взрыв и крушение. Бой не продлится долго. Кто бы в итоге ни победил, нас на ринге ожидает война. Склоняюсь к Головкину, но в любом случае ему это очень тяжело дастся.
Алексей Тищенко, двукратный олимпийский чемпион:
— Заметил, что Головкин ушёл от любительской школы, и это заметно. Он всё больше полагается на свой удар. Возможно, в команде говорили ему о силе его удара слишком много, а может, сам поверил после серии нокаутов, но видно, что он всегда заряжен на одно плотное попадание. А между тем у Головкина отличная техника, и если он будет боксировать, набирать очки, то победит.
Алексей Папин, боксёр первого тяжёлого веса:
— Прогнозы в боксе – дело неблагодарное. Деревянченко сильный боксёр, я смотрел его поединок с Джейкобсом, там Сергей себя прекрасно проявил. Головкину не будет просто. Однако склоняюсь к его победе. Не думаю, что возраст – проблема для него. Судя по боям с Альваресом, Головкин ещё в полном порядке.
Александр Гвоздик, чемпион мира по версии WBC:
— Головкин — это Головкин, монстр. Но, повторюсь, у Сергея очень хорошие шансы, ведь он здорово может работать именно с такими соперниками. Как по мне, он может легко справляться с такими ребятами атакующего плана. У Деревянченко при невысоком росте длинные руки — он достаточно хорошо работает с теми, кто идёт на него.
- 5 октября 2019
-
17:37
-
17:20
-
16:58
-
16:28
-
16:21
-
15:49
-
15:44
-
14:53
-
14:13
-
12:06
-
10:09
-
09:36
-
09:35
-
06:27
-
06:08
-
04:25
-
02:51
-
02:15
-
00:41
- 4 октября 2019
-
21:49
-
20:33
-
19:23
-
17:26
-
16:01
-
15:18
-
15:06
-
14:26
-
13:03
-
12:17
-
11:37
-
10:01
-
10:00
-
09:20
-
01:03
- 3 октября 2019
-
23:41