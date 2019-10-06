Боец нокаутировал соперника дважды за бой и стал чемпионом. Бедный Уиттакер

Исраэль Адесанья — новая суперзвезда UFC. Теперь это уже точно. Парень обещал выйти и нокаутировать, казалось, идеального по многим параметрам чемпиона Роберта Уиттакера — и он сдержал слово. И это далеко не единственная причина, по которой дерзкого новичка компании (Исраэль в Абсолютном бойцовском чемпионате всего полтора года) считают одним из главных своих активов.

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Адесанья действительно хорош во всём, что так важно для потенциальной звезды спорта. Помимо ярких выступлений в октагоне — а с его кикбоксёрским бэкграундом не могло быть иначе — Исраэль интересен сам по себе. Он интересно говорит, интересно себя ведёт, интересно двигается в бою и интересно подаёт себя публике в соцсетях.

Как это всегда бывает в случаях с восходящими звёздами, в таланте Адесаньи очень многие сомневались до самого последнего момента. Или до первого реально опасного оппонента. Вроде бы, им в начале года стал Келвин Гастелум, и это испытание Адесанья прошёл, пусть и не без труда. Да и то нашлись люди, вспомнившие, что Гастелум маловат для среднего веса, да и вообще борец по базе. Основные проблемы выскочке всё же должен был доставить главный босс — чемпион Роберт Уиттакер.

На деле же с более опасным, но вместе с тем и удобным для себя по стилю соперником Исраэль справился ещё увереннее, чем с предыдущим. По совести Уиттакер был нокаутирован уже в конце первого раунда, но в ММА, как известно, рефери не отсчитывает нокдауны, и Роберта спас гонг на перерыв, прозвучавший спустя мгновение после падения чемпиона. Если бы не спасительный перекур, то с поясом Могильщику пришлось бы прощаться на несколько минут раньше, чем это в итоге произошло. На повторе было видно, что Уиттакер после пропущенного бокового удара в челюсть на настил октагона падал уже без сознания.

На второй раунд чемпион вышел вроде бы свежим, однако пропущенный ранее тяжёлый удар не мог не сказаться на уверенности в себе и координации движений. В итоге Адесанья дожал Уиттакера уже во второй пятиминутке. Три с половиной минуты прошло после перерыва до момента, когда рефери оттащил уже нового чемпиона от старого, лежащего, свернувшегося калачиком. Исраэль снова попал боковым, но на этот раз у него было время на добивание, потому Роберту было уже не спастись.

Видео доступно на «Чемпионате».

Впереди Адесанью ждёт первая защита титула, и вроде бы даже есть соперник. Пауло Коста из Бразилии давно пытается вывести Исраэла из себя, а после сегодняшней победы того выложил в «инстаграме» послание, в котором обещает убить нового чемпиона.

Плюс на горизонте маячит супербой с чемпионом в полутяжёлом весе Джоном Джонсом, с которым Адесанью нередко сравнивают. Впрочем, бойцам это сравнение нравится не очень — оба уже давненько ссорятся в соцсетях и посредством СМИ, но реальным их бой, пожалуй, стал сегодня. Исраэль уже нажил себе парочку врагов для будущих ярких разборок и наверняка успеет спровоцировать ещё несколько человек в ближайшее время. Пожалуй, в этом и есть основа звёздного статуса нового чемпиона UFC в среднем весе: сегодня все смотрят в сторону Адесаньи и хотят боя с ним.