Узбекский боец Бекзод Нурматов выдал зрелище в бою, а спустя трое суток скончался — и всё это не стало поводом рассказать о нём.

Боец умер после поединка на ACA 100, но вы не могли это узнать — лига молчала

И снова трагедия в боевом спорте… На этот раз погиб боец ММА, но его пример — уникальный даже среди предыдущих, к сожалению, нередких и довольно свежих. 27-летний Бекзод Нурматов из Узбекистана провёл отличный поединок с Бесланом Исаевым на ACA 100 4 октября в Грозном. Бойцы рубились три раунда, оба были близки к победе, но присудили её Исаеву. А Нурматов как ни в чём не бывало отправился в раздевалку, где ему, по слухам, и стало плохо. Спустя трое суток он умер в больнице по не выясненной пока причине.

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Ужасная трагедия, и разбираться в ней особенно горько, когда любишь наблюдать за таким красивым, но всё-таки жестоким видом спорта, как ММА. И в данной истории помимо самого факта загадочной смерти спортсмена есть ещё одна деталь, которую необходимо упомянуть. Лига ACA, объективно сильнейшая на сегодня в России, пока не сделала ни одного заявления на тему гибели своего атлета после юбилейного турнира.

Лишь на странице президента ACA Майрбека Хасиева появилась запись с соболезнованиями сегодня примерно в 14:30. Но и там нет особенных подробностей.

Сложно сказать, с чем это может быть связано: вероятно, в организации хотят разобраться с произошедшим максимально, прежде чем обнародовать официальную позицию. Однако на вторые сутки после трагедии, когда уже почти все значимые СМИ дали новость о кончине Нурматова, странно видеть на официальном аккаунте ACA подобные посты без всякого упоминания трагедии:

И совсем не странно натыкаться на вот такие комментарии уже осведомлённых фанатов:

В семье бойца сообщили, что Бекзода не стало в результате перенесённого инсульта. Неизвестно, вызвано это непосредственно поединком или проблемы со здоровьем у Нурматова были ранее, но при втором раскладе не совсем понятно, как был допущен такой спортсмен до схватки. И всё же в ней узбекский боец выглядел действительно неплохо: небезызвестному Беслану Исаеву было весьма непросто в клетке с Нурматовым, в какие-то моменты Бекзод даже перехватывал инициативу, и для победы ему не хватило самой малости.

Очередная трагедия в боевом спорте заставила вновь задуматься, насколько этот риск вообще оправдан и можно ли после всех этих бед называть бокс и ММА реальным спортом, а не варварской забавой. С другой стороны, история смерти Нурматова и материалы о ней на российских новостных сайтах наверняка привлекут к себе внимания больше, чем, например, яркая победа новой суперзвезды UFC Исраэля Адесаньи. И пока реальность такова, глобальные изменения в правилах и контроле физического состояния атлетов едва ли случатся. Ведь и так дела идут отлично.