Чем травятся боксёры, чтобы стать сильнее. Есть и удивительные средства

В предстоящую субботу в Чикаго 32-летний украинец Александр Усик (16-0-0, 12 KO), который до недавнего времени обладал званием действующего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе, должен был дебютировать в супертяжёлой весовой категории поединком против 34-летнего голландского бойца Тайрона Спонга (14-0-0, 13 KO). Однако накануне СМИ облетела новость о том, что оппонент Усика был уличён в использовании допинга.

«Супертяжёлые» злоключения Усика

Таким образом, бой Александра оказался под угрозой срыва. Представители его команды успокоили болельщиков, заявив, что собираются подыскать кого-то на замену. По последней информации, соперником украинца станет 38-летний американский супертяж Чэзз Уизерспун (38-3-0, 29 KO), который когда-то давно считался горячим проспектом, но потерпел несколько поражений ещё на подходе к чемпионским боям и, несмотря на довольно продолжительную победную серию в последние несколько лет, нынче пребывает в статусе малоизвестного «мешкобойца».



С учётом сложившихся обстоятельств для Усика лучше уж такая замена, чем если бы его бой в очередной раз был отменён. Последний на сегодня выход Александра на ринг датирован ещё ноябрём прошлого года, когда он в Манчестере в 8-м раунде нокаутировал популярного британского бойца Тони Беллью. После этого, заявив, что больше не видит для себя смысла оставаться в первом тяжёлом дивизионе, Усик объявил о намерении подняться в супертяжёлый вес.



Его дебют в королевской весовой категории был намечен на май. Тогда Александр должен был выйти на ринг против известного камеруно-французского контендера Карлоса Такама. Но за пару недель до назначенной даты Усик получит повреждение бицепса, из-за чего вынужден был сняться с боя.



Залечив достаточно быстро травму, украинец, по его же собственным словам, готов был выйти на ринг ещё в конце лета. Но его новый сопромоутер, один из самых влиятельных профи-боксёрских функционеров нынешнего времени британец Эдди Хирн, всё никак не мог определиться с датой и соперником для Александра.

Поначалу вроде бы они планировали оставить в качестве противника Такама. Но потом последний подписал контракт с другим американским промоутером и его кандидатура отошла в сторону. Мог Усик дебютировать в супертяжёлом весе и против россиянина. Сообщалось, что ему предлагали отбоксировать с Александром Поветкиным, а затем – с Андреем Федосовым. Но с ними уже не захотел делить ринг сам украинский боксёр. Он мотивировал это тем, что не желает боями против россиян поднимать политическую пену и грязь, которой и без того сейчас хватает.



В итоге оппонентом Усика был официально объявлен проживающий в США голландец Тайрон Спонг, и их бой должен был пройти 12 октября в Чикаго. И вот, когда до схватки оставалось всего несколько дней, пришла новость об уличении Спонга в приёме запрещённых препаратов.



Поначалу сообщалось, что бойцом на замену может выступить опять же российский двухметровый гигант Александр Устинов, о чём поспешно заявил прессе его промоутер Хрюнов. Но в штабе украинца эту информацию опровергли. Александр Красюк, генеральный директор промоутерской компании K2, цвета которой представляет Усик, сообщил, что кандидатуру Устинова они не рассматривают, но соперника на замену подбирают. И вот теперь стало известно, что им будет чернокожий американский боец Чэзз Уизерспун.

Препарат для лечения женского бесплодия

В организме доселе небитого в профи-боксе Спонга был обнаружен препарат кломифен, который используется для лечения бесплодия у женщин. Однако также морально нечистоплотные спортсмены его употребляют для восстановления после приёма стероидов.



«Представители VADA (Добровольной антидопинговой ассоциации) связались с нами и сообщили, что допинг-текст Спонга дал положительные результаты. Теперь они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Утром у нас будет дополнительная информация. Если Спонг не сможет провести бой, у нас есть резервные соперники», – написал сопромоутер Усика Эдди Хирн в своём «твиттере» сразу же после того, как получил эту новость.

Теперь Спонгу, который сделал себе имя в кикбоксинге, в частности в ещё не так давно очень популярной среди поклонников спортивных единоборств организации K-1, а также в компании Glory и в тайском боксе, грозят дисквалификация и денежный штраф. К сожалению, теперь мы не узнаем, насколько конкурентен оказался бы этот ещё непобеждённый голландский профи-боксёр против Усика. Кстати, Тайрон пробовал свои силы и в ММА, проведя два победных боя в рамках промоушена WSOF, но затем всё же решил сосредоточиться на выступлениях в кикбоксинге и боксе.



Сам Спонг по поводу своего уличения в приёме допинга прогнозируемо пошёл в отказ, заявив, что его подставили: «Это подстава. Я никогда не принимал препараты, указанные в отчёте VADA. Я попросил промоутерскую компанию Эдди Хирна Matchroom Boxing публично объявить, что допинг-тест, который я сдавал всего несколько дней назад, был чист. Я согласился на тестирование VADA, поскольку мне абсолютно нечего скрывать. Теперь я постараюсь использовать все возможности в юридической плоскости, включая требование о возмещении ущерба».

Занимательные допинговые истории

Более или менее тщательно допинг-тесты в профессиональном боксе стали проводиться лишь в последние пару десятилетий, поэтому большинство случаев с применением запрещённых препаратов датируются именно этим периодом. А до того были лишь истории с подозрением некоторых боксёров в употреблении допинга.

Так, в знаменитом бою между никарагуанцем Алексисом Аргуэлло и американцем Аароном Прайором, прошедшем в ноябре 1982 года, скандально известный тренер последнего Панама Льюис напоил своего подопечного между 13-м и 14-м раундом водой, в которой предположительно были растворены таблетки, оказывавшие стимулирующее воздействие на работу лёгких и, как следствие, повышавшие активность и выносливость боксёра. Но тот случай так и не был доказан, и никаких формальных санкций по отношению к Прайору и его тренеру не последовало.



В сентябре 2016 года стремительно ворвавшийся в элиту супертяжёлого дивизиона Тайсон Фьюри (он побил не знающего поражений на протяжении многих лет Владимира Кличко) был уличён в употреблении кокаина. Причём сам Тайсон не стал оправдываться, почти мгновенно признавшись в содеянном. Но при этом в свойственной себе манере сумел смягчить удар общественности, сделав отсылку на всеобщее давление. Мол, после того как он стал чемпионом, люди стали по отношению к нему более жёсткими, что заставило ранимую боксёрскую душу найти успокоение в белом порошке. Согласно законам жанра, Фьюри до конца сохранил легенду о тяжёлом чемпионском бремени, на время уйдя из спорта, пройдя курс реабилитации и вернувшись совершенно другим, по его собственным заверениям, человеком.

Нынче же любителям бокса уже набили оскомину периодические сообщения об уличении бойцов в приёме кленбутерола. На употреблении этого препарата попадались мексиканские чемпионы мира Сауль «Канело» Альварес, Омар Нино Ромеро и Луис Нери, австралийский супертяж Лукас Браун, аргентинец Мариано Наталио Каррера. Причём пойманные мексиканские бойцы в качестве оправдания неизменно оправдываются употреблением в пищу местной говядины, так как в этой стране предназначенным впоследствии для забоя коровам делают уколы этого препарата.



Также уже притчей во языцех стали случаи с употреблением мельдония. В немалом списке уличённых в приёме этого препарата отечественных спортсменов есть и профи-боксёры – в частности Александр Поветкин и Игорь Михалкин. Однако ироничность этой истории лежит в другой плоскости. В народе мельдоний (в аптеках этот препарат называется милдронат) известен тем, что его приём врачи в основном назначают людям пенсионного возраста для поддержания работы сердца и в целом организма. К тому же заокеанский аналог мельдония почему-то пока не внесён в реестр запрещённых препаратов Всемирного антидопингового агентства.



Интересно, что сразу три противника знаменитого мексикано-американца Оскара де ла Хойи оказывались замешаны в допинговых историях. Причём все они сами являлись боксёрами звёздного масштаба. Речь идёт о мексиканце Фернандо Варгасе, никарагуанце Рикардо Майорге и американце Шейне Шугаре Мозли. Любопытно, что впоследствии в приёме допинга был уличён и неудачно пошедший по стопам отца сын Шугара – Шейн Мозли-младший.

По два раза ловились на допинге такие известные в недалёком прошлом американские бойцы, как Антонио Тарвер, Вирджил Хилл и Джеймс Тони, южноафриканец Франсуа Бота, доминиканец Хоан Гузман. Рецидивистами в плане проваленных допинг-тестов оказались и хорошо известные отечественной боксёрской публике панамец Гильермо Джонс (попавшийся на фуросемиде накануне повторного боя против Дениса Лебедева) и польский гигант Мариуш Вах. Среди них особняком стоит Джеймс Тони, который попался во второй раз на употреблении сразу двух запрещённых препаратов, один из которых (анаболический стероид болденон) используется для улучшения восстановления организма не людей, а лошадей, и приобрести его можно в ветеринарных клиниках.



Особое место в этом списке занимает уличение боксёров в приёме наркотических средств, которые трудно причислить к стимуляторам, но которые всё же признаются допинговыми агентствами запрещёнными. Прежде всего речь идёт о марихуане и кокаине. Наиболее известными боксёрами, в крови которых после их боёв обнаруживались следы марихуаны, были Майк Тайсон, Хулио Сезар Чавес-младший, Хоэль Касамайор, Тим Уизерспун, Остин Траут, Грэг Хоуген и Крис Арреола. А «официальными» кокаинщиками были объявлены, в частности, Хуан Карлос Гомес, Берт Купер и Тони Таббс. И всё это официально доказанные случаи. Какая реальная обстановка царит в мире-профи бокса, в частности теневой его стороне, остаётся только догадываться.