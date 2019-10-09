UFC вернётся в Россию через месяц. Ждать ли в Москве Хабиба?

«Может, для расширения моих сельскохозяйственных проектов я бы подрался с Конором на 70-тысячной «Газпром Арене» и заработал немного денег. Рекорд UFC – 56 тыс. зрителей, и мы можем его побить», — жаждет поединка в России Хабиб Нурмагомедов.

Задумка неплохая: главная звезда российского ММА вместе с суперзвёздным Макгрегором реваншем на Неве подогрели бы спортивное пространство не хуже, чем их первое противостояние в октябре 2018-го.

Поединок Хабиба и Конора – вершина ММА Крупнейший бой в истории UFC получился действительно лучшим. Во всём.

Но есть одно «но»: после не самого звездного карда в московском «Олимпийском» и провального турнира в Петербурге руководство промоушена всё с большим скепсисом поглядывает на российский рынок. Справится ли Северная столица с таким ответственным поединком? И не проще ли свести Орла и Печально известного в Лас-Вегасе или Нью-Йорке?

Сомнения Дэны Уайта должен будет развеять турнир в Москве: наша сторона учла ошибки прошлых «ивентов», и собрала на 9 ноября крайне любопытный кард. Да ещё и на хорошем стадионе.

А Хабиб всё-таки может появиться на турнире в столице нашей страны, но, скорее всего, лишь в качестве секунданта (своего двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова) или почётного гостя.

Арена

Право принять в своих стенах UFC Fight Night 163 выпало «ЦСКА-Арене». После лавины критики, обрушившейся на маленький питерский СК «Юбилейный», промоушен просто не мог допустить новую оплошность с выбором площадки:

— Вместительный комплекс на 14.000 человек в центре столицы принимал огромное количество мероприятий. 80-ый юбилейный чемпионат мира по хоккею и матчи КХЛ, музыкальные концерты и киберспортивные турниры, спектакль экстремальных видов спорта и шоу по фигурному катанию – вот лишь малая часть достижений открытого в 2015 году стадиона.

— Проходили на «ЦСКА-Арене» и турниры по смешанным единоборствам Fight Nights и ACA, так что опыт приёма ММА-мероприятий у стадиона имеется.

— Билеты, поначалу стоившие от 2 до 35 тыс. рублей, сейчас выросли в цене – за место в зале придётся отдать от 4 до 95 тыс. (VIP). Что, однако, вряд ли помешает собрать аншлаг.

За кем следить?

Одной из главных звёзд вечера по праву считается Александр Волков. Ещё в Петербурге Драго должен был бить голландского тяжеловеса Алистара Оверима, реабилитируясь за обидный проигрыш от Деррика Льюиса на UFC 229. Однако из-за проблем со здоровьем (в СМИ изначально муссировались слухи о проваленном допинг-тесте) россиянин снялся с турнира, уступив своё место Алексею Олейнику.

И вот, новый шанс выступить перед родной публикой — бой с опытным экс-чемпионом Джуниором дос Сантосом должны помочь Волкову вернуться в гонку за титул. Тем более, что крах в битве с Льюисом остался позади и никак не скажется на перформансе отечественного тяжеловеса в Белокаменной:

«Сильно на меня тот проигрыш не повлиял, только разве что в сторону ещё больших упорных тренировок и работы над ошибками. Да, у меня есть в карьере поражения, часто они были достаточно обидные. Но из каждого такого случая я выносил урок и с новыми силами шёл завоёвывать то, что мне необходимо… Я был чемпионом М-1, был чемпионом Bellator. Теперь мне остался один пояс в копилку, чтобы оставить большой след в истории. Я мотивирован, и никакие поражения в карьере на следующий поединок не повлияют».

Не менее ярким должен получиться и второй по значимости поединок вечера, в котором зрелищный Забит Магомедшарипов сойдётся в октагоне с Келвином Каттаром.

Что интересно, изначально бой должен был пройти 18 октября в Бостоне, однако россиянин слёг с инфекцией, что сыграло лишь на руку организации. Один из самых известных представителей UFC едет в Москву для битвы с тем же соперником.

«Выступать в Москве очень почётно и очень волнительно одновременно. Знаю, что придёт очень много людей поддержать меня. Уверен, это будет самая мощная поддержка за всю мою карьеру. Это и воодушевляет и несёт дополнительный груз ответственности: все ждут моей победы и яркого поединка. Постараюсь их не разочаровать», — заявляет Забит.

Кого ещё можно включить в кард?

Ещё одной знаменательной персоной карда должен был стать Ислам Махачев, после триумфа в Абу-Даби над Дави Рамосом желавший скорейшего возвращения в восьмиугольник. Но до турнира остался месяц, а легковес бросает вызов Дэну Хукеру, в минувшие выходные взявшему верх над Элом Яквинтой. Махачев готов драться с новым топом рейтинга на чужой территории, но желанием встречаться с другом и тренировочным партнером Хабиба не горит сам Хукер. Дэн не воспринимает всерьез россиянина, предпочитая ему более известных Дастина Порье или Джастина Гэтжи.

«То есть ты хочешь распродать арену в родном городе за счёт чужого имени? LOL. Найди оправдание получше, парень», – ответил новозеландцу Махачев в «Твиттере».

Очевидно, что в ближайшее время анонса этой встречи ждать не стоит. Так почему бы не попытаться найти Исламу достойного оппонента для столичного «ивента»?

Остальной кард

Украшением вечера может стать и битва в полусреднем весе с участием дебютанта UFC Абубакара Нурмагомедова — двоюродного брата Хабиба. Испортить первое выступление бойцу в промоушене и настроение Орлу постарается немец Давид Завада.

Что же касается других утвержденных поединков, то здесь борец Магомед Анкалаев выйдет в клетку, чтобы совладать в партере с Далчи Лунгиамбулой из экзотической Южной Африки.

Не забываем и про полутяжей Гаджимурада Антигулова и Шамиля Гамзатова. Первый просто обязан побеждать американца Эда Хермана, так как третье поражение подряд наверняка приведёт к увольнению спортсмена из UFC, тогда как второй постарается сохранить ноль в графе «поражения» и успешно начать путь в промоушене. Для этого надо будет одолеть Клидсона Абреу из Бразилии, ранее уже проигрывавшего россиянину Магомеду Анкалаеву.

Помимо этого, бывший чемпион М-1 в среднем весе Рамазан Эмеев (три боя в UFC — три победы) попытается добыть четвёртую викторию кряду, взяв верх над Антонио Рокко Мартином, а Зелим Имадаев, с поражения начавший выступление в организации, плучит шанс охладить пыл англичанина Дэнни Робертса, известного в ММА под прозвищем Горячий Шоколад. Также опытный Александр Яковлев примет в гости Винса Пичела, сделавшего громкое заявление «Пора вторгнуться на территорию врага!», тогда как непобеждённый Роман Копылов (семь поединков завершил досрочно (КО/ТКО) разделит клетку с американцем Карлом Роберсоном.

Как итог, множество высококлассных россиян с известными именами, поединки без явных фаворитов и забитая до отказа арена. Что ещё нужно лучшему городу земли, чтобы приятно удивить руководство UFC?

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А кард UFC Moscow, тем временем, продолжает пополняться. Буквально за пару часов до выхода этого материала промоушен утвердил интересный поединок между Рустамом Хабиловым (впечатляющие 6-1 в последних семи боях) и удачно дебютировавшим в промоушене Сергеем Хандожко (в Стокгольме единогласным судейским решением был повержен Ростем Акман).