29-летний чемпион мира попал в автокатастрофу. Спенс в тяжёлом состоянии

Накануне рано утром в Далласе (штат Техас, США) случилась серьёзная автомобильная авария с участием белой «Феррари». Водитель не справился с управлением, в результате чего спорткар несколько раз перевернулся и в мгновение превратился в груду металлолома, а владелец вылетел из авто и получил множество повреждений. Сообщается, что за рулём «Феррари» сидел чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эррол Спенс-младший.
В многочисленных сообщениях зарубежных СМИ говорится, что Спенс не был пристёгнут ремнём безопасности, потому вылетел из машины. Как он на своём «Феррари» вообще угодил в ДТП, пока доподлинно неизвестно, но, по словам экспертов, водитель отчего-то совершил слишком резкий поворот, и в результате автомобиль перевернулся.
Чемпиона моментально госпитализировали. Врачи оценили состояние Эррола как тяжёлое, однако отмечается, что по их прогнозам молодой парень выживет. Конечно, рано говорить о возможности возвращения Спенса-младшего в бокс — да и не имеет это значения в данный момент. И всё же нельзя не думать об этом, когда речь об одном из лучших боксёров на сегодняшний день.
Эррол Спенс-младший давно находится в первой десятке рейтинга p4p (вне зависимости от веса), а пару недель назад к своему чемпионскому поясу по версии IBF он добавил и ремень WBC, одолев в одном из лучших поединков года Шона Портера.
Почти сразу после этой победы Спенса его вызвал один из самых грозных чемпионов в боксе Теренс Кроуфорд, и их с Эрролом бой должен был стать чуть ли не главным событием 2020 года для тех, кто реально разбирается в боксе. Сейчас же остаётся надеяться и верить, что 29-летний Спенс просто выкарабкается и сможет вернуться к нормальной жизни. Почти все видные люди профи-бокса уже успели выразить слова поддержки попавшему в беду коллеге.
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