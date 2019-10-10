В тени других чемпионов. Россия не знает своего лучшего молодого боксёра

Дмитрий Бивол — чемпион мира, он зрелищно и умно дерётся, хорошо говорит, но до сих пор мало кому известен на родине. Кто виноват?

Нынешней осенью полутяжёлый вес наконец подарит зрителям большие бои. Уже в следующие выходные пройдёт первый за долгие годы объединительный поединок, в котором встретятся Артур Бетербиев и Александр Гвоздик, а в ноябре болельщиков ждёт мегафайт Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса. И пока три чемпиона полутяжёлого дивизиона заняты событиями такого масштаба, обладатель титула по версии WBA Дмитрий Бивол всё ещё остаётся в тени со своей новой защитой против очередного «мешка».

Бивол без проблем убрал очередного претендента. Скоро бой с Ковалёвым? Джуниор дос Сантос неожиданно подобрался к чемпионскому титулу. Вместе с ним на очередном турнире UFC побеждали и россияне.

Прорыв и звание «временного чемпиона»

Дмитрий Бивол перешёл в профессионалы в 2014 году, незадолго до своего 24-летия. Уже тогда он считался одним из самых перспективных бойцов дивизиона. За его плечами была великолепная любительская карьера, звание двукратного чемпиона страны и серебро Универсиады 2013 года, где он проиграл в финале нынешнему обладателю титула по версии WBC Александру Гвоздику.

С таким бэкграундом Бивол не хотел запрягать в профессионалах слишком долго и фактически отказался от традиционной для новичков «мешочной диеты». Так Дмитрий дебютировал боем с опытным Хорхе Родригесом Оливейрой, который на тот момент мог похвастать 35 поединками в профи. В течение 16 месяцев Дима провёл шесть встреч, все его соперники обладали положительным балансом побед и поражений, но со всеми Бивол справился досрочно. Благодаря такому прорыву, менеджменту россиянина удалось организовать клиенту поединок за титул временного чемпиона. В мае 206 года Дмитрий одержал уверенную победу над Феликсом Валерой на «Ходынке» и завоевал пояс по версии WBA Interim.

Казалось, получение престижного звания после всего семи поединков в профессионалах откроет перед россиянином много дверей. Но промоутеры Бивола не стали форсировать события и дали своему подопечному возможность провести несколько рядовых защит, дабы тот набрался опыта перед большими боями. Тогда все эти шаги казались логичными и вскоре они начали приносить плоды.

Полноценный титул

К середине 2017 года в полутяжёлом весе сложилась ситуация, когда большинство титулов стали вакантными. Случилось это после того, как Андре Уорд завершил карьеру и оставил пояса. И если ремень WBO по-настоящему остался вакантным и за него в последствии бились Сергей Ковалёв и Вячеслав Шабранский, то в WBA не стали заморачиваться и просто назначили Бивола полноценным чемпионом. Таким образом, на следующий поединок с Трентом Бредхёрстом он уже вышел в статусе обладателя главного пояса WBA. Уровень оппозиции уже тогда вызывал вопросы и тот бой предсказуемо завершился победой Дмитрия в первом раунде.

После того поединка Бивол встретился с, пожалуй, самым опасным соперником за всю профессиональную карьеру. В марте 2018 года он защищал пояс от посягательств опытного Салливана Барреры, в активе которого были победы над теми же Вячеславом Шабранским, Феликсом Валерой и Джо Смитом. Дмитрий не стушевался перед непростым соперником и победил более чем уверенно, нанеся кубинцу первое досрочное поражение в карьере. Тогда казалось, что это только начало, и скоро Бивол засверкает талантом в боях с топ-соперниками, но вышло всё иначе.

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Стагнация и вопросы к менеджменту

Уже во второй половине 2018 года Бивол неоднократно заявлял, что готов к большим боям и хочет объединения титулов. Вместо этого после победы над Баррерой он получил встречу с давно пробитым Айзеком Чилембой, унылый стиль которого никак не позволял Дмитрию провести встречу ярко и тем самым завоевать американский рынок. На том же вечере бокса Сергей Ковалёв сенсационно проиграл Элейдеру Альваресу и тогда Бивол выразил желание встретиться с обидчиком россиянина и попробовать объединить титулы. Но тогда Крашер воспользовался опцией реванша и вернул себе пояс по версии WBO, тем самым отсрочив планы соотечественника.

Вслед за Чилембой последовал ещё один странный выбор соперника. В ноябре 2018 года Бивол сразился с экс-чемпионом мира и ещё одним пробитым бойцом – Жаном Паскалем. Канадец, находящейся на закате карьеры, вполне предсказуемо ничего не смог противопоставить Дмитрию и проиграл тому в одну калитку. Чемпион снова заявлял о стремлении к объединению титулов и снова не был услышан командой. В 2019 году он пока провёл одну встречу и победил Джо Смита, главной удачей которого была победа над легендарным, но к тому моменту уже 51-летним (!) Бернардом Хопкинсом. Дальнейшие события показали, что в том успехе не было большой заслуги Смита, скорее ему просто удалось поймать момент, когда БиХоп действительно постарел, а потому и этого соперника нельзя назвать для Бивола по-настоящему серьёзным вызовом, а потому никто не удивился очередной его победе.

В последнее время начало казаться, что и сам Бивол не совсем доволен развитием карьеры. По крайней мере заявления россиянина говорят о том, что он готов на радикальные меры, дабы привлечь к себе внимание и завоевать престиж на американском рынке. К примеру, он уже не один раз заявлял о готовности сбросить вес и встретиться с Саулем Альваресом. Бесспорно, этот бой вызвал бы ажиотаж, но команда Дмитрия не ухватилась за идею клиента. Да и представители Канело вряд ли захотят настолько рисковать своей звездой. В результате, менеджмент Бивола не нашёл соперника лучше, чем Ленин Кастильо, что в очередной раз вызвало вопросы.

Во-первых, доминиканец занимает лишь пятнадцатое место в рейтинге WBA, во-вторых, он входит ещё лишь в один рейтинг престижных организаций, занимая двенадцатое место по версии WBO, в-третьих в его послужном списке нет ни одной громкой победы, а единственный бой с более-менее известным соперником он проиграл – Маркусу Брауну в августе 2018 года. Учитывая такое небогатое «наследие» Кастильо, совершенно непонятно, для чего промоутеры Бивола продолжают испытывать терпение как боксёра, так и его болельщиков.

Подобные мисматчи вредят репутации молодого чемпиона. Во всяком случае в фанатской среде уже слышны голоса, говорящие о скучности, предсказуемости и однообразии боёв с участием Бивола. Конечно, можно возразить, что все чемпионы на данный момент заняты и организовать для Димы объединительный бой было невозможно. Но для Бивола можно было найти соперников и поинтереснее. К примеру, Джесси Харт, завоевавший популярность в США после двух конкурентных титульных боёв во втором среднем весе с Хилберто Рамиресом, не так давно удачно дебютировал в полутяжёлом весе, победив всё того же Салливана Барреру. Благодаря этому он взобрался уже на пятое место в рейтинге и явно заслуживал поединка за титул больше, чем тот же Кастильо. Кто-то возразит, что не все стремятся встретиться с топ-чемпионом, но с другой стороны, мало кто откажется от шанса сразиться за титул и возможности получить жирный чек. Так что по большей части здесь всё же возникают вопросы к промоутерам Бивола.

Что же, нам остаётся надеяться, что с объединением титулов в бою Гвоздик – Бетербиев ситуация в дивизионе сдвинется с мёртвой точки и победитель этой пары пожелает встретиться с обладателем пояса по версии WBA, тогда отменный технарь Бивол, наконец, получит возможность продемонстрировать весь свой яркий талант привередливой американской публике.