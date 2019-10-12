«А ты уверен, что проснёшься завтра?» Енджейчик продолжает грубить журналистам

В сентябре 2018 года Никко Монтано была лишена титула чемпионки UFC в наилегчайшем весе: спортсменка не смогла выйти на защиту титула против Валентины Шевченко из-за осложнений, связанных со сгонкой веса. Бойцовский цех тогда раскололся на два лагеря. Кто-то жалел Монтано, утверждая, что подобное может случиться с каждым спортсменом; кто-то, наоборот, принимал сторону промоушена. Среди выступивших за наказание американки была польская экс-чемпионка Йоанна Енджейчик: «Думаю, что это было справедливо. Для меня это позор. Нам как бойцам и чемпионам, стыдно не быть в весе. В UFC нужны настоящие, преданные спортсмены».
Прошёл год. И вот уже сама Енджейчик находится в шаге от того, чтобы не возглавить турнир UFC Fight Night 161 в городе Тампа. Причина? Сгонка веса.
Природный вес vs преимущество над оппонентом
В середине недели болельщиков ММА потрясла инсайдерская новость. Йоанна не хотела укладываться в «неродной» соломенный вес. Спортсменка, по информации американских СМИ, не успевала согнать лишние фунты, а потеря 30% гонорара, который ушел бы сопернице Мишель Уотерсон, явно не входил в планы полячки.
В итоге сторона Йоанны предложила руководству… оплатить штраф за Енджейчик! UFC подобный выход из ситуации не устроил, а сама Уотерсон решила пойти навстречу сопернице.
«Я фокусируюсь на том, что в субботу мне предстоит бой. Надеюсь, Йоанна проявит достаточный профессионализм, сделает вес и устроит шоу для людей, купивших билеты. Мы знали, что ей будет тяжело, поскольку она дралась с Валентиной Шевченко в 57 кг и наращивала для этого мышечную массу. Но это не моя забота: она называет себя королевой первого наилегчайшего дивизиона, но раз ты королева, так будь добра уложиться в лимит категории, которой ты правишь», – сказала Уотерсон, готовая драться с полячкой даже в том случае, если оппонентка не сделает вес.
Йоанна смогла
Затем Йоанна передумала. На полячку якобы повлияла история с ее лучшей подругой Каролиной, которая борется с онкологией — девушка прилетела в Тампу, чтобы лично поддержать Енджейчик. Красивая история! Как из Голливуда.
«Уверена ли я, что сделаю? А ты уверен, что проснёшься завтра утром? Разве я провалила взвешивание сегодня? Или я провалила его вчера? Нет, потому что взвешивание в пятницу. Так что прошу вас, дайте мне время и пространство, чтобы сделать вес и драться с Уотерсон в эту субботу», – вспылила Енджейчик после открытой тренировки.
А на следующий день показала нужные цифры на весах.
Свержение с трона Польской королевы
Подобная позиция по отношению к промоушену и журналистам со стороны Йоанны понятна. Спортсменка по праву считается одной из величайших девушек-бойцов в истории UFC, которая славилась своей жесткостью не только в октагоне, но и вне его. Вспомнить один только инцидент с российским журналистом Дмитрием Заниным, когда полячке не понравился вопрос про бой Хабиба против Макгрегора – Йоанна вспылила и попросила корреспондента выйти и на камеры ответить на свой же вопрос.
А в чём же величие этой брюнетки, спросите вы? До недавней поры – одна из самых доминирующих чемпионок в UFC с идеальным рекордом 14-0 и почти полным отсутствием достойной оппозиции, которая благодаря самоуверенности и давящему трештоку уничтожала соперниц ещё до встречи в октагоне. Так продолжалось до ноября 2017-го.
На бесподобном UFC 217 в Нью-Йорке три чемпиона лишились поясов. Компанию Майклу Биспингу и Коди Гарбранду на «Мэдисон Сквер Гарден» составила как раз Енджейчик, которая в первом раунде была деклассирована андердогом Роуз Намаюнас.
Дальше был неудачный реванш, утешительная победа над Тишей Торрес и новый крах в чемпионском противостоянии. На сей раз полячке не оставила шансов Шевченко.
К счастью для поклонников полячки, былое величие вернуть ещё не поздно. Победа над Мишель Уотерсон гарантирует Йоанне титульный поединок, где ей придётся разделить октагон с новой звездой организацией китаянкой Вэйли Жанг.
Вот только думать об этом пока категорически запрещено: в настоящий момент все мысли Енджейчик должны быть исключительно о Тампе.
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