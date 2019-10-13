Русские друзья Фёдора выиграли в Италии. Емельяненко воспитал будущих чемпионов

Немков «задушил» звезду из Бразилии и теперь наверняка подерётся за пояс. И всё это на глазах у Последнего Императора.

Команда Фёдора Емельяненко продолжает выигрывать и набирать обороты. Компания Bellator держит на контракте пятерых русских бойцов (не считая главного человека) из Fedor Team, и почти все они сегодня считаются претендентами на пояса в своих категориях.

Вадим Немков, Валентин Молдавский и Анатолий Токов уже в следующих поединках, по идее, должны выходить на чемпионов. А опытный Кирилл Сидельников и совсем молодой Владимир Токов вскоре могут подобраться к претендентскому статусу.

На прошедшем в минувшую субботу в Милане на турнире Bellator 230 бились двое из Fedor Team — Немков и Сидельников. Первому предстояло подраться с бывшим чемпионом в среднем весе Рафаэлем Карвалью из Бразилии. Экс-обладатель пояса перешёл в категорию до 93 кг, чтобы попытаться забрать второй титул, но компания, видимо, решила по-своему и бросила Карвалью под своего самого опасного полутяжёловеса.

Немков не проигрывал уже три года, а в Bellator — вообще ни разу. Здесь Вадим одержал уже четыре победы, три из которых над бывшими чемпионами — Лиамом Макгири, Филом Дэвисом и теперь над Рафаэлем Карвалью. Бразилец хоть и выше ростом, но при этом очевидно уступает в мощи россиянину, и этим своим преимуществом умело воспользовался Вадим, забрав досрочную победу над очередным звёздным соперником.

Уже после недавнего успеха в бою Дэвисом Немков вполне мог просить у Скотта Кокера, президента Bellator, титульный бой. Однако нынешний чемпион в полутяжёлом весе Райан Бейдер удерживает пояс ещё и в дивизионе тяжеловесов, потому боя с ним Вадиму придётся подождать какое-то время.

Один из самых главных спарринг-партнёров Фёдора Емельяненко в течение всей его карьеры Кирилл Сидельников свой бой также выиграл. Правда, одолеть Домингоса Барроса досрочно россиянин не смог, да и вообще его карьера в Bellator пока складывается непросто. Сидельников дебютировал здесь год назад и тогда его уже на второй минуте боя нокаутировал Адам Кереш. Кириллу удалось закрыть то досадное поражение накануне, и теперь можно задуматься о том, как бы выйти на более активный график выступлений с мыслями о титульной гонке.

Сам же лидер Fedor Team вернётся в клетку Bellator 29 декабря на турнире в Японии. Фёдор Емельяненко подерётся с другой легендой ММА Куинтоном Рампэйджем Джексоном из США. Этот бой станет одним из последних в великой карьере Последнего Императора, а заключительный поединок Фёдор по плану должен провести на родине, о чём говорил и президент Bellator Скотт Кокер.