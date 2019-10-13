Русские друзья Фёдора выиграли в Италии. Емельяненко воспитал будущих чемпионов

Команда Фёдора Емельяненко продолжает выигрывать и набирать обороты. Компания Bellator держит на контракте пятерых русских бойцов (не считая главного человека) из Fedor Team, и почти все они сегодня считаются претендентами на пояса в своих категориях.
Вадим Немков, Валентин Молдавский и Анатолий Токов уже в следующих поединках, по идее, должны выходить на чемпионов. А опытный Кирилл Сидельников и совсем молодой Владимир Токов вскоре могут подобраться к претендентскому статусу.
На прошедшем в минувшую субботу в Милане на турнире Bellator 230 бились двое из Fedor Team — Немков и Сидельников. Первому предстояло подраться с бывшим чемпионом в среднем весе Рафаэлем Карвалью из Бразилии. Экс-обладатель пояса перешёл в категорию до 93 кг, чтобы попытаться забрать второй титул, но компания, видимо, решила по-своему и бросила Карвалью под своего самого опасного полутяжёловеса.
Немков не проигрывал уже три года, а в Bellator — вообще ни разу. Здесь Вадим одержал уже четыре победы, три из которых над бывшими чемпионами — Лиамом Макгири, Филом Дэвисом и теперь над Рафаэлем Карвалью. Бразилец хоть и выше ростом, но при этом очевидно уступает в мощи россиянину, и этим своим преимуществом умело воспользовался Вадим, забрав досрочную победу над очередным звёздным соперником.
Уже после недавнего успеха в бою Дэвисом Немков вполне мог просить у Скотта Кокера, президента Bellator, титульный бой. Однако нынешний чемпион в полутяжёлом весе Райан Бейдер удерживает пояс ещё и в дивизионе тяжеловесов, потому боя с ним Вадиму придётся подождать какое-то время.
Один из самых главных спарринг-партнёров Фёдора Емельяненко в течение всей его карьеры Кирилл Сидельников свой бой также выиграл. Правда, одолеть Домингоса Барроса досрочно россиянин не смог, да и вообще его карьера в Bellator пока складывается непросто. Сидельников дебютировал здесь год назад и тогда его уже на второй минуте боя нокаутировал Адам Кереш. Кириллу удалось закрыть то досадное поражение накануне, и теперь можно задуматься о том, как бы выйти на более активный график выступлений с мыслями о титульной гонке.
Сам же лидер Fedor Team вернётся в клетку Bellator 29 декабря на турнире в Японии. Фёдор Емельяненко подерётся с другой легендой ММА Куинтоном Рампэйджем Джексоном из США. Этот бой станет одним из последних в великой карьере Последнего Императора, а заключительный поединок Фёдор по плану должен провести на родине, о чём говорил и президент Bellator Скотт Кокер.
- 13 октября 2019
-
14:45
-
13:54
-
12:58
-
11:59
-
11:19
-
10:40
-
09:28
-
07:37
-
07:23
-
03:26
-
02:45
-
01:09
- 12 октября 2019
-
23:37
-
22:34
-
22:16
-
20:56
-
19:22
-
18:18
-
17:32
-
16:31
-
15:05
-
14:44
-
13:36
-
12:21
-
12:03
-
10:33
-
09:40
-
02:55
-
00:50
- 11 октября 2019
-
23:39
-
22:54
-
22:31
-
21:24
-
20:20
-
19:44