Красотку Барби вырубили ударом ногой в голову. Зачем Кате этот спорт?

В минувшие выходные было много больших поединков, потому так легко могли пройти мимо глаз яркие эпизоды вроде этого — на видео.
Пострадавшая блондинка — боец из Беларуси Екатерина Вандарьева. Девушке 28 лет, и она обладает слишком эффектной внешностью для той профессии, в которой когда-то решила добиться успеха.
Успех в боевых видах спорта, как известно, стоит дорого. И зачастую платить приходится задолго до его прихода, однако Вандарьеву ещё до её обидного поражения знали не так уж и плохо. Девушка известна под прозвищем Барби, которое к ней приклеилось из-за внешнего сходства со всемирно известной куклой-брендом.
Екатерина трижды в карьере становилась чемпионкой мира по тайскому боксу, а 13 октября она дралась в престижной боевой лиге ONE на японском турнире компании. В соперницы белоруске досталась американка Джанетт Тодд. Поединок девушек проходил в категории до 52 кг и закончился досрочно — менее чем за минуту до конца второго раунда. В одном из разменов Тодд лихо поймала Вандарьеву правым хай-киком. Екатерина рухнула на настил и поднялась уже в статусе проигравшей.
«Сегодня я проиграла! Знала же, что с американкой нельзя раскрываться, но в итоге словила хай-кик. Даже не знаю пока, расстроилась ли я сильно…
Откровенно говоря, после всего пережитого в Японии в плане организации и допуска к бою внутри одно облегчение, что лечу наконец-то домой, что всё закончилось. Спасибо моей сопернице за бой, я знаю, это сделает меня сильнее! Мне, наверное, нужен был этот пинок. Всем спасибо за поддержку, я это ценю… очень. Ну а я иду дальше», — написала Катя после неудачного поединка.
В самом нокауте как таковом нет ничего нового и, на самом деле, плохого. Это часть спорта, для многих — любимая. Однако в последнее время дурные новости о тяжёлых травмах после нокаутов приходят слишком часто. Потому сложно равнодушно смотреть, как молодая и красивая девушка падает без сознания, получив тяжелейший удар по голове, без желания предостеречь ей подобных от этого опасного занятия.
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