Макгрегор хочет получить реванш с Хабибом, побив «коротышку». UFC против

Конор Макгрегор готов вернуться в спорт и даже попытался назначить себе бой на декабрь. Казалось бы, повод для радости. Однако на деле всё, как часто бывает с ирландцем, не так просто.

«С днём рождения, Фрэнки! Увидимся в декабре», — написал Ноториус в «твиттере» UFC, обращаясь к бывшему чемпиону в лёгком весе Фрэнки Эдгару пару дней назад.

«Спасибо, приятель! Я уже сказал „да“, теперь ваш черёд с Дэной обо всём договориться и сделать этот бой возможным».

«Вперёд, Уайт! Сделай бой, а мой гонорар отдай на благотворительность. Спасателям. Один за всех!»

Что не так с идеей Макгрегора? Конор и Фрэнки давно знакомы и могли подраться в далёком 2015 году, но тогда ирландец выбрал в соперники Чеда Мендеса. Четыре года назад поединок Макгрегора и Эдгара имел смысл: они дрались в одной весовой и претендовали на один титул.

Сегодня Конор — крупный легковес (лимит категории до 70,3 кг), два из четырёх последних боёв проведший в полусреднем дивизионе (до 77 кг). А Фрэнки — мелкий полулегковес (до 65,8 кг), готовый спуститься в легчайший дивизион (до 61 кг) ради последнего титульного забега. Другими словами, между ними в данный момент минимум две полноценные весовые категории и разница в росте шесть сантиметров.

Раньше Макгрегора уже критиковали за то, что он «бьёт коротышек» в полулёгком весе, но это было ещё когда Конор и сам был способен показать на весах 66 килограммов, хотя при этом и был заметно крупнее соперников.

Сегодня он пытается сыграть по старой схеме с условием, что уступающий в габаритах оппонент должен будет набрать недостающие килограммы для денежного матча. Для отважного Эдгара это не проблема, но вот что делать зрителям, которым Конор пытается подсунуть шоу без интриги под видом долгожданного возвращения?

К счастью, президент UFC дал ясно понять, что подставлять Фрэнки и аудиторию он не собирается.

«Конору нравится драться, и он хочет сделать это ещё раз. Но биться с Фрэнки Эдгаром он не будет. Фрэнки на две весовые категории ниже. Он должен был встретиться с Алджамейном Стерлингом, но тот получил травму. Карьера Фрэнки близится к завершению. Он снова может побороться за титул. А организовывать его битву с Конором не имеет смысла», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Также Дэна заявил, что хотел бы видеть в соперниках Конора Дональда Серроне или Джастина Гэтжи, двух опасных представителей родной для Макгрегора лёгкой весовой. Бой ирландца с первым должны были организовать ещё прошедшим летом. Второй кажется слишком уж опасным вариантом для возвращения главной звезды, а Конор явно не настроен рисковать сегодня. Всё, что нужно Макгрегору — реванш с Хабибом и максимально короткий путь до него. Через оскорбления в соцсетях подобраться не получилось. Через избиение заведомо более слабого соперника — не позволили. Интересно, что Конор придумает теперь.