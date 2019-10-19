Бойца лишили победы из-за ингалятора. Харди не первый раз попал в глупую историю

Грэг ни одного поединка в UFC не провёл без приключений. На одном турнире с ним Пантера Родригес устроил очередное шоу в октагоне.

Грэг Харди перешёл в ММА из американского футбола, но основными трудностями для него в начале карьеры внутри лучшей лиги мира были вовсе не технические недостатки и отсутствие опыта. У бывшей звезды NFL за плечами было серьёзное с имиджевой точки зрения правонарушение. Харди однажды обвиняли по статье домашнее насилие, из-за чего в конце прошлого года Грэгу так тяжело было попасть в UFC.

Это был самый шедевральный нокаут прошлого года. Автор готов повторить Яир Родригес — автор красивейшего удара локтем в истории ММА. Освежите эту красоту в памяти перед просмотром его нового боя.

Дебютный бой здесь получился для Харди не самым удачным: тяжеловес по неопытности нанёс запрещённый удар — коленом в партере в голову — и в результате был признан проигравшим дисквалификацией. Следом были две странные досрочные победы над Дмитрием Смоляковым и Хуаном Адамсом. Первый — самый противоречивый российский боец из всех, кто попадал в UFC. Второй отличился чем-то более-менее интересным, когда начал скандалить с рефери из-за спорной на его взгляд остановки боя.

Смоляков дважды проиграл в UFC, но вернулся ради боя с экс-футболистом Дмитрий Смоляков vs Грэг Харди: этого боя очень ждут в США, а у нас этих ребят знают не все. И другие бои выходных.

В активности Харди не откажешь, и на прошедшем накануне турнире в Бостоне американец уже в четвёртый раз с января вышел в октагон. Удивительно, но страдавший от проблем с выносливостью Грэг в этот раз провёл в клетке три полных раунда и даже был признан победителем по их итогам. Жертвой стал ноунейм Бен Сосоли. Однако победу Харди пришлось в спешном порядке аннулировать: между вторым и третьим раундами боец вдруг решил воспользоваться ингалятором с неизвестным содержимым.

Естественно, так делать запрещено, но новичок в смешанных единоборствах Грэг Харди этого, видимо, не знал… Удивительный путь в UFC проходит тяжеловес. И, справедливости ради, несмотря на все эти нелепости, то и дело сопровождающие его поединки, Грэг пока ни разу не был однозначно побеждён в октагоне.

В соглавном событии вечера боёв сошлись старые знакомые Яир Родригес и Джереми Стивенс, которым изначально было предписано выяснить отношения ещё три недели назад. В том поединке всё закончилось ещё на 15-й секунде от стартового сигнала: Родригес попал пальцем в глаз Стивенсу, и тот не смог продолжить драться из-за сильного спазма. В итоге переигровка прошла полную дистанцию — в 15 минут и получилась чрезвычайно яркой.

Видео доступно на «Чемпионате».

Первый раунд Яир и Джереми лупили друг друга примерно в равной степени, но чуть чаще и точнее всё же был мексиканец. Во втором раунде преимущество Пантеры в какой-то момент стало предельным. Родригес пробил великолепный левый кик в район печени Стивенса и отправил того в нокдаун. Следующие полторы минуты Джереми откровенно выживал и сделал это во много благодаря судье в октагоне — многие на месте Кевина Макдональда могли бы дважды остановить бой во время добивания Яира.

Казалось, раунд, если он дойдёт до конца, должен доставаться Родригесу со счётом 10-8 или 10-7. Однако последние полторы минуты Стивенс, словно зверь оправился и ринулся мстить сопернику, вчистую забрав концовку второй пятиминутки. В третьем раунде на первых ролях был уже восстановившийся Джереми. Ветеран понимал, что для победы ему лучше бы закончить поединок досрочно, и стремился к этому до самого финального гонга, но Яир выдержал. Как итог — победа Родригеса единогласным решением судей со счётом 2-1 по раундам.

Хедлайнерами бостонского турнира UFC поставили одного из самых грозных потенциальных соперников Джона Джонса, четвёртого номера рейтинга полутяжёлого веса Доминика Рейеса и экс-чемпиона UFC в среднем весе Криса Уайдмана. Последний всё никак не может преодолеть затянувшийся спад в карьере и отчего--то решил, что лучшим решением в сложившейся ситуации будет переход в более тяжёлую весовую. В дивизионе до 84 кг Уайдман проиграл четыре поединка из пяти последних. И все — нокаутом. На новом месте Крис начал также с досрочного поражения.

Если в предыдущих поединках бывший чемпион проигрывал, хотя бы навязывая борьбу, то с Рейесом у Уайдмана даже толком не получилось попытаться навязать свою тактику. Первые точные попадания Доминика буквально сложили Криса на настил октагона. Видимо, бывшему чемпиону, когда-то свергшему с трона самого Андерсона Сильву, пора задуматься об уходе из ММА. Слишком уж большой урон он получает в последних выступлениях.