Бетербиев снова разбил Гвоздика и забрал для России последний чемпионский пояс

18 октября в Филадельфии завершился вечер бокса, главным событием которого стал объединительный поединок в полутяжёлом весе между чемпионами по версиям IBF и WBC Артуром Бетербиевым и Александром Гвоздиком.

Забить Гвоздя. Нокаутёр из России попробует остановить непобеждённого украинца Два чемпиона мира Гвоздик и Бетербиев проведут первый за долгое время объединительный бой в полутяжёлом весе.

Для россиянина встреча с украинцем стала всего лишь 15-й в профессиональном боксе при том, что ему уже 34 года. Что касается 32-летнего Гвоздика, то ему предстояло в 18-й раз ступить на ринг. При этом, правда, всего второй в качестве чемпиона, в то время как Бетербиев свой ремень от IBF защищал уже в третий раз.

И всё же, если говорить об уровне оппозиции, то в этом компоненте предпочтительнее выглядел изначально Александр, которому удалось вырвать пояс ЦИС из рук самого Адониса Стивенсона. Украинец отправил канадца в тяжелейший нокаут ещё в прошлом году, дальше провёл защиту титула и в 2019 году наконец оказался готов к объединительному бою с одним из чемпионов своего дивизиона.

На весовой категории до 81 килограмма вообще стоит остановиться подробнее. Ещё до сегодняшнего турнира в Филадельфии все чемпионы полутяжёлого веса представляли страны бывшего СССР. Трое россиян Сергей Ковалёв, Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и украинец Александр Гвоздик вчетвером выглядят безальтернативно лучшими среди прочих конкурентов. Объединительные поединки между ними были вопросом времени.

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До первого такого объединительного поединка фаворитом всей весовой многие называли именно Гвоздика. Его шансы на победу так же котировались, как более вероятные относительно шансов Бетербиева в их очной встрече, пусть преимущество согласно коэффициентам и нельзя назвать ощутимым (в среднем 1,9 на победу Александра и около 2.1 — на победу Артура).

С самого начала боксёры заработали в высоком темпе, обозначая акцент на свои сильные стороны. Никаких сюрпризов не было: Бетербиев давил и выцеливал силовые удары, а Гвоздик много перемещался, путал соперника обманными движениями и отвечал не тяжёлыми, серийными попаданиями. Первые два раунда Артур за счёт активности смотрелся чуть предпочтительнее, а на исходе стартовой трёхминутки рефери даже отсчитал украинцу нокдаун. Правда, сделал он это по ошибке — было очевидно, что Гвоздик рухнул на настил в результате броска Бетербиева, а не пропущенного удара от него. В итоге супервайзер нокдаун аннулировал.

Следующие полтора-два раунда увереннее смотрелся уже Гвоздик. Александр исправно напрягал оппонента, непрерывно накидывая джеб. Украинец поймал свой ритм и какое-то время переигрывал россиянина в ринге. В пятом раунде Бетербиев встрепенулся и пару раз жёстко приложился по Гвоздику. Хотя в целом и казалось, что на Артуре примерно в этот момент начали сказываться пропущенные в дебюте встречи попадания в корпус.

Шестой раунд вновь, показалось, был на стороне Гвоздика, и перед второй половиной было ощущение, что боксёры подошли к решающему моменту в одинаковом физическом состоянии и без чьего-то особого превосходства на карточках судей.

Однако, начиная с седьмого раунда, стало понятно, что лучшие удары Бетербиев приберёг на концовку. В первые три минуты второй половины чемпионского боя Артур несколько раз крепко приложился по голове и корпусу соперника, не получив на свои атаки достойного ответа. Следующий, восьмой раунд прошёл в равной борьбе. А в девятом российский чемпион окончательно забрал поединок под свой жёсткий контроль. Агрессивные атаки Бетербиева вытянули из Гвоздика последние силы к десятому раунду, и именно в нём Артур оформил 15 победу нокаутом. Трижды за неполные три минуты российский чемпион ронял украинского. Последний раз Александр поднимался на ноги уже с помощью рефери, давшего сигнал об остановке.

Теперь все три чемпионских пояса в полутяжёлом весе принадлежат России. Казалось бы, у единственного на данный момент обладателя титулов по двум категориям отныне стартует решающий этап карьеры, и первый объединительный бой — лишь начало этого этапа. Однако следующая встреча Бетербиева с другим чемпионом может состояться не так уж скоро. Один из них, Сергей Ковалёв, через две недели будет защищать свой титул WBO от притязаний средневеса Сауля Канело Альвареса в потенциально самом кассовом поединке года. А второй, Дмитрий Бивол — не против встретить в полутяжёлом весе чемпиона во втором среднем весе Хильберто Рамиреса.