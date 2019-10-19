Бетербиев снова разбил Гвоздика и забрал для России последний чемпионский пояс

18 октября в Филадельфии завершился вечер бокса, главным событием которого стал объединительный поединок в полутяжёлом весе между чемпионами по версиям IBF и WBC Артуром Бетербиевым и Александром Гвоздиком.
Для россиянина встреча с украинцем стала всего лишь 15-й в профессиональном боксе при том, что ему уже 34 года. Что касается 32-летнего Гвоздика, то ему предстояло в 18-й раз ступить на ринг. При этом, правда, всего второй в качестве чемпиона, в то время как Бетербиев свой ремень от IBF защищал уже в третий раз.
И всё же, если говорить об уровне оппозиции, то в этом компоненте предпочтительнее выглядел изначально Александр, которому удалось вырвать пояс ЦИС из рук самого Адониса Стивенсона. Украинец отправил канадца в тяжелейший нокаут ещё в прошлом году, дальше провёл защиту титула и в 2019 году наконец оказался готов к объединительному бою с одним из чемпионов своего дивизиона.
На весовой категории до 81 килограмма вообще стоит остановиться подробнее. Ещё до сегодняшнего турнира в Филадельфии все чемпионы полутяжёлого веса представляли страны бывшего СССР. Трое россиян Сергей Ковалёв, Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и украинец Александр Гвоздик вчетвером выглядят безальтернативно лучшими среди прочих конкурентов. Объединительные поединки между ними были вопросом времени.
До первого такого объединительного поединка фаворитом всей весовой многие называли именно Гвоздика. Его шансы на победу так же котировались, как более вероятные относительно шансов Бетербиева в их очной встрече, пусть преимущество согласно коэффициентам и нельзя назвать ощутимым (в среднем 1,9 на победу Александра и около 2.1 — на победу Артура).
С самого начала боксёры заработали в высоком темпе, обозначая акцент на свои сильные стороны. Никаких сюрпризов не было: Бетербиев давил и выцеливал силовые удары, а Гвоздик много перемещался, путал соперника обманными движениями и отвечал не тяжёлыми, серийными попаданиями. Первые два раунда Артур за счёт активности смотрелся чуть предпочтительнее, а на исходе стартовой трёхминутки рефери даже отсчитал украинцу нокдаун. Правда, сделал он это по ошибке — было очевидно, что Гвоздик рухнул на настил в результате броска Бетербиева, а не пропущенного удара от него. В итоге супервайзер нокдаун аннулировал.
Следующие полтора-два раунда увереннее смотрелся уже Гвоздик. Александр исправно напрягал оппонента, непрерывно накидывая джеб. Украинец поймал свой ритм и какое-то время переигрывал россиянина в ринге. В пятом раунде Бетербиев встрепенулся и пару раз жёстко приложился по Гвоздику. Хотя в целом и казалось, что на Артуре примерно в этот момент начали сказываться пропущенные в дебюте встречи попадания в корпус.
Шестой раунд вновь, показалось, был на стороне Гвоздика, и перед второй половиной было ощущение, что боксёры подошли к решающему моменту в одинаковом физическом состоянии и без чьего-то особого превосходства на карточках судей.
Однако, начиная с седьмого раунда, стало понятно, что лучшие удары Бетербиев приберёг на концовку. В первые три минуты второй половины чемпионского боя Артур несколько раз крепко приложился по голове и корпусу соперника, не получив на свои атаки достойного ответа. Следующий, восьмой раунд прошёл в равной борьбе. А в девятом российский чемпион окончательно забрал поединок под свой жёсткий контроль. Агрессивные атаки Бетербиева вытянули из Гвоздика последние силы к десятому раунду, и именно в нём Артур оформил 15 победу нокаутом. Трижды за неполные три минуты российский чемпион ронял украинского. Последний раз Александр поднимался на ноги уже с помощью рефери, давшего сигнал об остановке.
Теперь все три чемпионских пояса в полутяжёлом весе принадлежат России. Казалось бы, у единственного на данный момент обладателя титулов по двум категориям отныне стартует решающий этап карьеры, и первый объединительный бой — лишь начало этого этапа. Однако следующая встреча Бетербиева с другим чемпионом может состояться не так уж скоро. Один из них, Сергей Ковалёв, через две недели будет защищать свой титул WBO от притязаний средневеса Сауля Канело Альвареса в потенциально самом кассовом поединке года. А второй, Дмитрий Бивол — не против встретить в полутяжёлом весе чемпиона во втором среднем весе Хильберто Рамиреса.
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