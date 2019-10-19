«В Москве не ждут насильников». Конор и Хабиб собирают народ на реванш в России

Они снова ссорятся. Да, вам уже наверняка порядком надоело читать материалы о перепалках Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, но эти двое — главные звёзды своего спорта. При всём уважении к Тони Фергюсону, которого многие в России считают первым претендентом на поединок с чемпионом, он, скорее всего, рассматривается компанией как план «Б». И отчасти виноват в этом сам. Ведь все хотят видеть продолжение разборок двух самых популярных врагов от мира ММА в октагоне, а не этого странного латиноса с его устаревшими ещё пару лет назад шутками про тирамису.

Макгрегор хочет получить реванш с Хабибом, побив «коротышку». UFC против Конор снова решил, что он умнее всех.

«Макгрегор больше не босс. Хабиб — номер один»

Дров в топку нового скандала двух своих любимчиков подкинул накануне президент UFC Дэна Уайт. Функционер не раз признавался в искренней и чистой любви к Макгрегору, потому, очевидно, ирландца так и задели свежие высказывания Уайта о нынешнем раскладе сил в компании.

«В списке Хабиба бои с Фергюсоном, Сен-Пьером и Макгрегором. Значит ли это, что Конор в конце этого списка? Макгрегор больше не босс, Хабиб — номер один, так что он садится и выбирает вызовы», — сказал Дэна на неделе боёв в Бостоне, где в прошедшую пятницу состоялся турнир UFC.

Бойца лишили победы из-за ингалятора. Харди не первый раз попал в глупую историю Грэг ни одного поединка в UFC не провёл без приключений. На одном турнире с ним Пантера Родригес устроил очередное шоу в октагоне.

Ответ Макгрегора не заставил себя ждать.

«Так кто теперь диктует условия? Тот чувак, что провёл шоу в шатре? Собрал целый шатёр посреди чёртовой пустыни! Продолжай обманывать свою лошадку. Чемпионат нюхателя ракушек», — написал в «Твиттере» ирландец.

«Увидимся в Москве, киска»

Хабиб решил подколоть Конора и прокомментировал претензии, перефразировав известный в России мем.

«Это фиаско, алкаш».

«Увидимся в Москве, киска», — также по-русски отреагировал ирландец.

«В Москве насильников не ждут», — резюмировал Нурмагомедов.

Пока всё по-старому: Конор пытается организовать мощнейший реванш в истории ММА, а Хабиб ему в этой возможности отказывает.

Макгрегор едет в Москву на реванш с Хабибом. Это лучшее, что можно придумать Похоже, этот бой будет смотреть весь мир.

Конор готовит документы?

Последняя на данный момент запись в «твиттере» Макгрегора — пост с его фото на фоне российского герба, висящего на стене учреждения, напоминающего визовый центр. Вероятно, это говорит о намерении ирландца посетить нашу страну в ближайшее время. Правда, с какой целью, никто не знает, но Конор по случаю может сделать вид, что направляется прямиком к Хабибу.

Хабиб побьётся в России! Он уверен в этом на 80% В прошлый раз вы видели его победу в прямом эфире центрального ТВ. В следующий — можете увидеть живьём.

Ещё незадолго до сентябрьской победы Нурмагомедова в поединке с Дастином Порье появилась информация о том, что Российский фонд прямых инвестиций собирается устроить Хабибу бой в России в 2020 году. По другим данным, на родине Орёл может провести уже следующий, 29-й бой в своей карьере и, как отмечает сам спортсмен, скорее всего, площадкой станет арена «Зенит» в Санкт-Петербурге, а не московские «Лужники», например.

Если РПЛ и UFC действительно сумеют договориться об организации главного шоу года на территории РФ, то едва ли всех устроит «справедливый» претендент Тони Фергюсон в качестве соперника Нурмагомедова. Наверняка все причастные к столь масштабному шоу захотят собрать с него максимальный профит, а это значит, что им придётся обратиться к Макгрегору. И прежде чем жаловаться на очередной пример неспортивного матчмейкинга в UFC, просто вдумайтесь сами, насколько это круто звучит. Хабиб. Конор. Реванш. Россия.