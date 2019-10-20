Бетербиев вошёл в историю. Теперь он в пятёрке величайших боксёров России

Артур долго был в тени других чемпионов, но сейчас — его время.

Ранним утром 19 октября мск в Филадельфии отгремел один из самых ярких поединков последних месяцев в профессиональном боксе. На ринге встретились чемпион мира по версии IBF Артур Бетербиев и обладатель титула по WBC Александр Гвоздик. Нокаутировав украинца, Артур не только получил признание лучшего бойца своего дивизиона, но и стал пятым россиянином в истории, объединившим основные титулы. На фоне этого события вспоминаем успешные унификации других наших чемпионов.

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В следующем году исполнится 15 лет, как Костя Цзю завершил профессиональную карьеру. И с тех пор в России так и не появился боксёр, который сумел бы превзойти достижения легендарного Цзю. Константин по-прежнему остаётся единственным в истории российского профессионального бокса абсолютным чемпионом мира. С момента завоевания первого титула и до унификации всех поясов прошло чуть более двух лет.

Российско-австралийский чемпион Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Константин Цзю 12 июня был принят в Международный зал славы бокса. "Чемпионат.com" вспоминает все этапы карьеры легендарного бойца.

Напомним, в 1997 году Костя Цзю неожиданно потерял титул чемпиона мира в противостоянии с Винсом Филлипсом, в результате россиянину пришлось взбираться на вершину по второму кругу. После четырёх досрочных побед кряду Костя получил возможность сразиться за вакантный титул по версии WBC. Его соперником стал Мигель Анхель Гонсалес. Мексиканец не сумел составить достойной конкуренции Косте и проигрывал тому в одну калитку. В 10-м раунде команде Гонсалеса надоело наблюдать за односторонним избиением своего подопечного, и они остановили встречу. Первый шаг к объединению титулов был сделан.

После этого Цзю дважды защитил титул по версии WBC, добыв в том числе яркую победу над великим мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом. За этим наконец последовал и первый в карьере Кости объединительный бой. В феврале 2001 он встретился с Шармбой Митчеллом, которого ждала пятая защита титула по версии WBA. Цзю был фаворитом противостояния, но американец смотрелся весьма неплохо. Интригующее противостояние было прервано в седьмом раунде, когда команда Митчелла сняла бойца, сославшись на травму ноги. Впрочем, к тому моменту Цзю уже завладел инициативой и вряд ли Шармба сумел бы переломить ход встречи даже со здоровой ногой. Таким образом, Костя стал обладателем двух титулов, чего ранее не бывало в тогда ещё совсем молодой истории российского профи-бокса.

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Ну а далее в карьере Цзю случился один из самых знаменитых боёв в его карьере. В ноябре 2001 года он вышел на ринг с молодым и амбициозным обладателем пояса по версии IBF Забом Джудой. Скоростной американец великолепно провёл первый раунд и основательно потрепал Цзю, и в какой-то момент даже было непонятно, устоит ли россиянин. Во втором раунде Джуда немного сбавил обороты, а к концу трёхминутки активизировался сам россиянин. Мощное попадание справа срубило Джуду и, невзирая на все попытки Заба подняться, ноги его упорно не слушали. Это заставило рефери остановить бой. Таким образом, Цзю объединил все главные титулы первого полусреднего веса, став абсолютным чемпионом мира.

Костя Цзю Фото: Jed Jacobsohn /Allsport

Казалось бы, тотальное доминирование Крашера в полутяжёлом весе можно было наблюдать ещё совсем недавно. Между тем, с момента его объединительного боя прошло уже без малого пять лет. В августе 2013 года россиянин сумел стать чемпионом мира по версии WBO. Проведя после этого три успешные защиты, он сумел договориться об унификации с самым возрастным чемпионом мира в истории Бернардом Хопкинсом, который на тот момент, в возрасте 49 лет и 9 месяцев владел поясами по версии WBA и IBF.

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В преддверии противостояния Крашера с американцем первый был явным фаворитом противостояния. Да, БиХоп уже не раз удивлял до этого боя, но всё же в какой-то момент годы должны были взять своё. Ковалёв уверенно контролировал ход того боя и отправил соперника в нокдаун уже в первом раунде. В дальнейшем он заметно превосходил Бернарда во всех аспектах и добыл победу по очкам с разгромным счётом. Благодаря этому, он завладел сразу тремя титулами дивизиона. До звания абсолютного чемпиона мира оставалось подать рукой. Но обладатель пояса по версии WBC Адонис Стивенсон не горел желанием биться с опасным россиянином и этого боя зрители так и не дождались.

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Сергей Ковалёв Фото: Richard Wolowicz/Getty Images

Первая тяжёлая весовая категория в России никогда не была бедна на таланты. Чего только стоят имена Григория Дрозда, Рахима Чахкиева или Мурата Гассиева. А ведь был ещё и Денис Лебедев, который первым среди коллег-соотечественников забрал больше одного титула в «крузерах». Да, о промоутерской работе команды Дениса можно говорить много и не всегда лестно. Но сам боксёр всегда показывал себя профессионалом и выполнял то, что от него требовалось. К 2016 году Лебедев уже провёл шесть защит титула по версии WBA. В мае того же года ему представилась возможность побороться и за пояс по версии IBF, которым на тот момент владел откровенный середняк из Аргентины Виктор Эмилио Рамирес.

Менеджмент Дениса тогда сработал на ура, организовав объединительный бой в России. На вечере бокса на «Ходынке» Лебедев не испытал никаких проблем, нокаутировав соперника уже во втором раунде. Таким образом, он стал чемпионом мира по двум версиям. К слову, это был последний заметный успех россиянина — уже в следующей встрече он потерял пояс IBF, упустив его в бою с Муратом Гассиевым. Удивительно, но, невзирая на поражение, Денис сумел удержать ремень по версии WBA, что также стало плодами работы его команды.

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В свои 26 лет Мурат Гассиев успел добиться многого и пережил как взлёты, так и падения. Долгое время его карьера шла по восходящей. В возрасте 23 лет он добился права оспаривать титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе и сполна воспользовался шансом, победив решением судей опытного Дениса Лебедева. Та встреча была одной из самых драматичных в истории профессионального бокса России. После успеха в бою с Денисом Мурат задекларировал намерения побороться и за другие пояса в крузервейте. В скором времени был организован первый сезон турнира Всемирной боксёрской суперсерии и проводился он как раз в первом тяжёлом весе. Мурат не стал отказываться от возможности побороться с лучшими и подписал контракт с WBSS.

В октябре 2017 года Гассиев нокаутировал экс-чемпиона мира Кшиштофа Влодарчика, обеспечив себе выход в полуфинал турнира. Там его ждал кубинский панчер, чемпион мира по версии WBA Юниер Дортикос. Первая унификация в карьере Мурата прошла в Сочи. Начало боя осталось за Дортикосом и казалось, что Гассиев не может найти свою игру. Но во второй половине противостояния Мурат взял инициативу в свои руки. Юниер замедлился и пропускал всё чаще. В результате россиянин в красивом стиле нокаутировал соперника в 12-м раунде и стал чемпионом по двум версиям. Эта победа дала ему не только новый титул, но и путёвку в финал WBSS, где его ждал обладатель поясов по версиям WBC и WBO Александр Усик. Противостояние Усик – Гассиев стало историческим хотя бы потому, что в июле 2018 года впервые был разыгран трофей имени Мохаммеда Али и звание победителя WBSS. Та встреча прошла в Москве. Но на сей раз родные стены нисколько не помогли Мурату.

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Невзирая на всё давление со стороны общественности, Усик приехал в Россию, чувствуя уверенность в своих силах, и провёл едва ли не лучший бой в карьере. Александр превосходил Мурата в скорости, передвижениях по рингу, манёвренности и комбинационной работе. Поединок шёл в одну калитку, и лишь крепкая челюсть Гассиева уберегла его от досрочного поражения. Таким образом, второй объединительный бой в карьере Мурата сложился неудачно. Сейчас Гассиев пытается преодолеть последствия травм и ждёт дебюта в супертяжёлом весе.

События, связанные с объединительным поединком Артура Бетербиева, ещё свежи в памяти болельщиков. Россиянин убедительно выиграл битву с Александром Гвоздиком, хотя, согласно судейским запискам, и уступал тому по очкам. Успех в этом бою не только помог ему защитить титул по версии IBF, но и дал возможность стать чемпионом мира по версии WBC. Также победа означает то, что в 2020 году он продолжит объединительные встречи, а его соперниками, вероятнее всего, будут россияне.

Промоутер Артура Боб Арум уже заявил, что после обязательной защиты титула по версии IBF его клиент, вероятнее всего, встретится с чемпионом мира по версии WBA Super Дмитрием Биволом. Так что, если Артур и Дмитрий не проиграют в следующих боях, Россию ждёт ещё одна объединительная дуэль.