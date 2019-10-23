Снова дикая история от Дацика: у бойца угнали два дорожных катка. Подробности

Вячеславу Дацику не нужно выходить в клетку или ринг, чтобы оставаться на слуху в мире ММА. Формально он всё ещё боец смешанного стиля, но по факту на нормальном уровне не выступал уже много лет (кто-то скажет — никогда). Последний раз, когда Дацик с кем-то соревновался по более или менее спортивным правилам, случился весной этого года. 15 апреля скандальный боец подрался с известным ММА-блогером Артёмом Тарасовым в так называемой «Битве за хайп». Подробно об этом — здесь:

Скандальный боец Дацик избил блогера, но его лишили победы. Что случилось? Артёма Тарасова еле дотащили до рефери, чтобы тот поднял его руку.

Если коротко, Дацик уступил в том поединке, поскольку рефери дисквалифицировал его за неспортивное поведение (Вячеслав несколько раз атаковал Артёма во время паузы), но имел преимущество и даже нанёс Тарасову травмы обеих рук. Позже блогер рассказал корреспонденту «Чемпионата», что из-за полученных в схватке с Дациком повреждений ему понадобилась помощь хирурга.

С таким результатом Дацик не согласился, сославшись на предвзятость судей.

«Вы всё видели. Он сдох. А судьи придумали непонятно что. Заряженные на тотализаторе. Я же говорил, опять у этих судей никак бить нельзя. А я ничего не нарушал», — прокомментировал скандалист своё поражение, в довесок обозвав рефери нецензурным словом.

Следующий раз боя Дацика общественность приготовилась ждать 16 ноября. Соперником Вячеслава должен стать некий спецназовец Максим Перов по прозвищу Ермак. Турнир состоится в Санкт-Петербурге, где живёт Дацик.

Ну а сегодня отбывший более 11 лет в местах лишения свободы спортсмен вновь обратил на себя внимание. И ММА, как это часто бывает, не имеет к последним новостям о Дацике никакого отношения.

В прошедшие выходные в одной из строительно-дорожных компаний, где Вячеслав значится заместителем директора, рабочий угнал два дорожных катка… Уроженец Беларуси, трудившийся в фирме слесарем, сперва умыкнул один каток и умудрился каким-то образом сдать его в металлолом — за 56 тыс. рублей. На следующее утро этот ловкач попытался повторить трюк, но в пункте приёма весы не выдержали массы катка и сломались.



«Работники-узбеки испугались, отказались принимать каток без документов, погнали в полицию, а белорус убежал», — раскрыл позже подробности Дацик 47news.

Угонщик скрылся в неизвестном направлении, однако, как рассказал сам Рыжий Тарзан, ему с женой удалось разыскать любовницу злоумышленника в Санкт-Петербурге. Через неё Вячеслав надавил на вора и заставил приехать и сознаться в краже.

По данным «Интерфакса», стоимость похищенных катков составляет 1 млн 90 тыс. и 955 тыс. рублей. Следствию уже удалось обнаружить тот каток, что подешевле. Второй пока ищут. Особое внимание обращает на себя тот факт, что активное участие в поимке преступника принимал сам Дацик. Это не первый случай, когда Вячеслав действует, как ему кажется, от имени закона.

Прошлый раз закончился для него тюремным сроком — в 2016 году Рыжего Тарзана задержали за разбой, когда он с сообщниками совершил налёт на заведение, нелегально предоставлявшее услуги интимного характера.