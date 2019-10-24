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Конор Макгрегор в Москве и хочет реванш с Нурмагомедовым, онлайн-трансляция

Конор Макгрегор
«Чемпионат»
Макгрегор в Москве! Раскручивает реванш с Хабибом? LIVE
Все подробности визита Конора в столицу России — здесь!
Бокс/ММА / ММА 0

Конор Макгрегор приехал в Москву, и это очень напоминает начало крупномасштабной раскрутки самого крутого реванша в истории ММА. Ирландская суперзвезда мечтает отомстить своему обидчику Хабибу Нурмагомедову за поражение годичной давности. Последнее время российскому чемпиону UFC в лёгком весе обещают устроить поединок на родине, и лучшей кандидатурой на роль соперника Орла в таком большом шоу многим видится именно Макгрегор.

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24 октября Конор неожиданно для многих появился в Москве. На специальной пресс-конференции Ноториус, по идее, должен рассказать, с чем пожаловал в столицу России и стоит ли нам всем ждать реванша.

24 октября

7:00. Конор Макгрегор поделился мнением об исходе возможного поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Фергюсон считается одним из возможных следующих соперников Нурмагомедова.

«Сложно сказать. Но, если честно, мне кажется, что Хабиб одержит победу. Хотя Тони отличный боец, он падает, поднимается, снова сражается и никогда не устаёт. Но я бы поставил на Хабиба», — сказал Макгрегор несколько дней назад на пресс-конференции в Киеве.

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